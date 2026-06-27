Tým se nedotkl svého maxima, je to i můj neúspěch, řekl Koubek. Mluvil o inovaci

Postupně prohráli s Jižní Koreou 1:2, remizovali 1:1 s Jihoafrickou republikou a naposledy padli 0:3 s Mexikem na Aztéckém stadionu.
Odtamtud tým cestoval zpět na základnu v Dallasu a přes noc letěl zpátky do Česka, kam dorazil v sobotu dopoledne.
Jaké byly první hodiny po vyřazení? Co se ve vás po cestě odehrávalo?
Zápas skončí a emoce opadnou. Samozřejmě tyhle nesly název zklamání, takže příjemné nebyly. Jak se něco blíží, nové myšlenky se zase rodí, to jo. Další náplň jsme konzultovali s Pavlem Nedvědem i panem předsedou Davidem Trundou.
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Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?
Cítíte, že maximum týmu byla samotná účast na turnaji, jak říká Pavel Nedvěd?
Dá se to tak nazvat. My jsme věděli už po baráži, že herní stránka není úplně v pořádku a že mistrovství bude velmi složité. Nicméně jsme věřili, že máme takovou výkonnost, abychom ze skupiny postoupili, což byl náš cíl a nepodařilo se to. Takže to coby trenér hodnotím jako neúspěch. Nejen týmu, ale i můj osobní. Ty příčiny jsou komplexní, ale myslím, že mužstvo se nedotklo své maximální výkonnosti jako v baráži. Na to jsme nenavázali.
Jak vnímáte konce opor Patrika Schicka a Tomáše Holeše?
To je samozřejmě jejich volba. My bez ohledu na tento fakt musíme mužstvo inovovat a rekonstruovat. Personální otázka je u Patrika obrovská, je to excelentní útočník. Ale on se tak rozhodl, život jde dál a musíme hledat i jiné cesty.
Cítíte už změny, které přijdou?
Cítím, cítím. Nemůžu být konkrétní, ale cítím je. A já vím, kde kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít. To cítím velice intenzivně.
Co rozhodne o tom, jaké ty změny budou?
Určitě výkonnost potenciálních adeptů v jejich dalších zápasech v lize případně v zahraničí. Nejsou to jenom hráči z české ligy. Budeme je bedlivě sledovat a máme určité portfolio těch, o kterých budeme uvažovat, aby tu zmíněnou inovaci byli schopni nést.