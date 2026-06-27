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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tým se nedotkl svého maxima, je to i můj neúspěch, řekl Koubek. Mluvil o inovaci

Autor:
  11:30
Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa | foto: ČTK

Matěj Kovář a Michal Sadílek na pražském letišti po příletu z mistrovství světa.
Patrik Schick se fotí s fanouškem po příletu z mistrovství světa.
Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.
Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí po příletu do Prahy z mistrovství...
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Po dvanáctihodinové cestě z amerického Dallasu přišel v dobré náladě, na novináře se usmíval a když dorazil do kolečka před kamery, roztáhl ruce a zapěl: „Tak se do mě pusťte!“ Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek hodnotil po příletu na pražské letiště uplynulé mistrovství světa, na kterém reprezentanti skončili ve skupině poslední.

Postupně prohráli s Jižní Koreou 1:2, remizovali 1:1 s Jihoafrickou republikou a naposledy padli 0:3 s Mexikem na Aztéckém stadionu.

Odtamtud tým cestoval zpět na základnu v Dallasu a přes noc letěl zpátky do Česka, kam dorazil v sobotu dopoledne.

Jaké byly první hodiny po vyřazení? Co se ve vás po cestě odehrávalo?
Zápas skončí a emoce opadnou. Samozřejmě tyhle nesly název zklamání, takže příjemné nebyly. Jak se něco blíží, nové myšlenky se zase rodí, to jo. Další náplň jsme konzultovali s Pavlem Nedvědem i panem předsedou Davidem Trundou.

Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?

Cítíte, že maximum týmu byla samotná účast na turnaji, jak říká Pavel Nedvěd?
Dá se to tak nazvat. My jsme věděli už po baráži, že herní stránka není úplně v pořádku a že mistrovství bude velmi složité. Nicméně jsme věřili, že máme takovou výkonnost, abychom ze skupiny postoupili, což byl náš cíl a nepodařilo se to. Takže to coby trenér hodnotím jako neúspěch. Nejen týmu, ale i můj osobní. Ty příčiny jsou komplexní, ale myslím, že mužstvo se nedotklo své maximální výkonnosti jako v baráži. Na to jsme nenavázali.

Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.

Jak vnímáte konce opor Patrika Schicka a Tomáše Holeše?
To je samozřejmě jejich volba. My bez ohledu na tento fakt musíme mužstvo inovovat a rekonstruovat. Personální otázka je u Patrika obrovská, je to excelentní útočník. Ale on se tak rozhodl, život jde dál a musíme hledat i jiné cesty.

Cítíte už změny, které přijdou?
Cítím, cítím. Nemůžu být konkrétní, ale cítím je. A já vím, kde kde nás tlačí bota a jakým směrem musíme personálně jít. To cítím velice intenzivně.

Co rozhodne o tom, jaké ty změny budou?
Určitě výkonnost potenciálních adeptů v jejich dalších zápasech v lize případně v zahraničí. Nejsou to jenom hráči z české ligy. Budeme je bedlivě sledovat a máme určité portfolio těch, o kterých budeme uvažovat, aby tu zmíněnou inovaci byli schopni nést.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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