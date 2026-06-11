Koubek: Realizujeme si dětské sny. Další tetování? Žádný hecíř se zatím nenašel

Po chvilce se už usmíval: „Cítím se dobře a těším se na kolegy trenéry, se kterými se poznám.“
Rekordní zápis mu bude patřit jen chvíli: proti Jižní Koreji sice překoná jihoafrického trenéra Huga Broose, ale po pár dnech ho v roli nejstaršího kouče historie šampionátu trumfne nizozemský nezmar Dick Advocaat, kouč Curacaa.
Pro Koubka je jistě mnohem zásadnější, aby se premiéra na mistrovství povedla. V rychlosti si prohlédl úchvatný stadion Estadio Akron, kde pro Čechy všechno vypukne, a pak rychle přejížděl na trénink, který národní tým musel absolvovat v nedaleké Sports Areně.
Jste zvyklí trénovat před utkáním přímo na místě. Je to komplikace?
Je to pro oba týmy stejné a je třeba to respektovat. Spousta evropských týmů jezdí na poháry tak, že si udělají trénink doma a pak si stadion jen projdou. Není to nic zásadního.
Už na vás dýchla atmosféra?
Nepochybně. Zdravé napětí a koncentrace stoupají den ode dne, od příjezdu do Mexika. V Dallasu to takové ještě nebylo, teď už cítím, že se všechno blíží. Těšíme se na to.
Jak se vám líbí obrovitý stadion?
Krásný. Jsme na mistrovství světa, takže člověk ani nečeká nic jiného. Perfektní trávník, míč bude rychle létat, když zaprší, bude ještě rychlejší. Pro fotbal jedině dobře.
Troufnete si porovnat týmy ve skupině?
To je téma na dlouhou diskuzi. Každý tým je jiný, má své zbraně a přednosti. Bude vždycky záležet na taktice, jak si vzájemně ty přednosti odebereme.
Jak si zvykáte na nadmořskou výšku?
Věčné téma. Víme, že určité věci jdou proti nám, ale jsme rozhodnuti si negativní myšlenky a pochybnosti nebrat do hlavy. Podmínky, které máme jako jeden z posledních účastníků, kteří se dostali na MS, a které nám byly přiděleny, jsou, jaké jsou. Bylo mi řečeno, že to nejde jinak. Udělali jsme spoustu opatření, abychom tým připravili. Uvidíme, do jaké míry se nám to povedlo.
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Odkdy máte jasno o sestavě?
Přesný časový horizont nedokážu říct. Zhruba dva dny zpátky? Zvažovali jsme věci kolem typologie soupeře, taky poznatky ze zápasů s Kosovem a Guatemalou. O sestavě máme jasno.
Jak to vypadá s útočníkem Kuchtou? Bude připravený?
Je to na hraně, je to otevřené. Poslední dny se jeho stav výrazně zlepšil.
Kdo je pro vás největší korejská hrozba?
Jednoznačně Son Hung-min. Velký pojem světového fotbalu, v Koreji legenda, dokázal toho opravdu moc, klobouk dolů. Korea disponuje kvalitou hlavně v ofenzivních pozicích, tam má i další výborné hráče. Ale tenhle tým už hrál proti jiným hvězdám a dokázal si poradit. Věřím, že zvládneme vynikající korejské útočníky pokrýt.
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Zaskočilo vás, že Korejci v poslední přípravě nastoupili záměrně s jinými čísly, aby mátli?
Je věc soupeře, jak si tyhle věci udělá, co zvolí. Ten zápas jsme viděli, všimli jsme si toho, ale my každého jedince z korejského týmu dobře známe. Tohle nás nemohlo vykolejit.
Říkal jste, že nesmíte dopustit bezstarostnost. Daří se?
Tu větu pronesl Pavel Nedvěd, ale od první chvíle na tuhle strunku brnkáme. Bezstarostnost nám nehrozí. Uděláme všechno pro to, abychom udělali dobrý výsledek – a k tomu bezstarostnost určitě nepotřebujeme.
Cítíte tlak?
Jsem v branži tak dlouho, že mě tyhle věci neovlivňují. V každé zemi je na národní tým tlak, mistrovství je světová událost. Je na každém, jak se s tím vypořádá, ale jsme natěšení. Je to přirozený jev.
Co hráčům řeknete, než je pošlete na hřiště?
Vždycky zdůrazňuju tři atributy: týmovost, jednotu a herní disciplínu. Realizujeme si tu dětské sny, včetně mě – pro to se vyplatí tvrdě pracovat.
Tetování na ruce vám připomíná titul s Plzní. Nevsadíte se zase s hráči o něco?
Tenkrát mě k tomu vyhecoval Milánek Petržela... Teď se žádný takový podobný hecíř nenašel. Zatím je to v klidu.