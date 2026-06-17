Přitom už není kam ustupovat.
Češi potřebují po úvodní porážce s Jižní Koreou bodovat. V Česku bude 18 hodin, až americká rozhodčí Pensová na supermoderním stadionu v Atlantě poprvé pískne do píšťalky. Den před výkopem k trenérovi mířily otázky nejen z Česka a Jihoafrické republiky, ale třeba i z Mexika, Brazílie, Jižní Koreji nebo Číny.
„Jsme ve stejné situaci jako soupeř. Bodově jsme z první rundy vyšli oba naprázdno, což je komplikace. Ale pořád se ve skupině hraje o šest bodů, teď se před námi otevírá šance získat první tři,“ zmínil.
Jak na to?
Naše strategie musí být poplatná tomu, že nás čeká jiný soupeř. Musíme eliminovat jeho silné stránky a brejkovou činnost a zároveň je potřeba, abychom byli nebezpečnější dopředu. Korejci nám toho svou pohyblivostí a agresivitou příliš nedovolili, ale tohle bude jiné.
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Opravdu?
Věříme, že jsme schopni zlepšit se v držení míče, že budeme kombinačně přesnější a dopracujeme se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné.
Uděláte změny v sestavě?
Odpověděl bych jednoduše: Nějaké změny budou.
Jak složité je pro vás vstřebávat informace z posledních tří zápasů? Naráží na představy, které jste měl před turnajem?
Všechny poznatky si pečlivě skládáme za sebe. Hráče máme denně před očima, reagujeme na jejich herní projev i aktuální formu. S Kosovem měli někteří volno a my předvedli dobrý výkon. Následovala Guatemala a dva různé poločasy, během kterých jsme se prostřídali. A pak už Korea, kde se určité standardy trochu nalomily, což je věc, na kterou musíme reagovat.
Co vám vlastně o soupeři řekl jeho první zápas? Jihoafričané podlehli Mexiku 0:2.
Viděli jsme, že zvolili poněkud netradiční styl. Vzadu hráli na tři, což nebývá zvykem. Přednost dostali hráči trochu jiné typologie, než bývá obvyklé. Třeba směrem do ofenzivy určitě neukázali všechny své šikovné hráče. My je známe a víme, že jsou dobří. To mužstvo je velmi dobře sehrané, silné v kombinaci.
Pro vás mohou hrát například centimetry. Jihoafričané mají v průměru druhý nejmenší tým na šampionátu.
Ale my přece máme taky malé hráče. Malé i velké. Záleží, které postavíme. Nejsme zase žádné výškové hypermonstrum, takže záleží, které hráče vybereme. Uvidíme. Nechte se překvapit.
Který tým ve skupině na vás zatím udělal nejlepší dojem?
Od začátku jsou pro mě favoritem mužstva Jižní Koreje a Mexika. Leccos naznačí i jejich vzájemný zápas. Ovšem pokud mám být upřímný, v prvním kole na mě udělal silnější dojem tým Jižní Koreje.
Roste právě v tuhle chvíli v kabině role lídrů? Svůj zápas potřebujete bezpodmínečně zvládnout.
Máme jasně nastavenou hierarchii a já jako hlavní trenér na lídry apeluji, aby měli všechno pod správnou kontrolou. Určitě vyzývám vedoucí hráče, aby do mužstva přinesli jen nejlepší možné motivační informace. Takže ano, s tímto tématem taky pracujeme.
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Co s časem výkopu, který je netradiční? Přesně ve dvanáct hodin místního času.
Zas tak neobvyklé to pro nás nebude. Některé ligové zápasy se hrají v jednu odpoledne, takže rozdíl jedné hodiny. Z hlediska přípravy organismu a biorytmu hráčů by to nemělo být pro kluky nestandardní.
Jak se vám zatím líbí nový formát šampionátu?
Myslím, že první zápasy ukázaly, že rozšíření na osmačtyřicet týmů asi nebylo od věci. Také v uvozovkách outsideři dokážou hrát velice významnou roli a je těžké je skolit. Byla tady možná jedna nebo dvě výjimky, dva výsledky, které vybočily, jinak je šampionát zatím vyrovnaný, s řadou překvapení. Národy, které se sem probojovaly, tu nejsou náhodou. Mají svou kvalitu.
Česko je na mistrovství světa po dvaceti letech. Tehdy byli v nominaci téměř výhradně krajánci, teď máte naopak většinu hráčů z domácí soutěže. Proč?
Není to nejlepší zjištění, to je jasné. Přáli bychom si mít celou jedenáctku z kluků v pěti evropských top ligách, ale možné to není. Souvisí to s vývojem fotbalu i výchovou mladých hráčů. Pokud se do nejlepších klubů nedostávají, tak je samozřejmě něco špatně ne ve státě dánském, ale českém.
V roce 2006 reprezentace do Německa přijížděla na šampionát jako druhá v žebříčku FIFA, nyní uzavíráte čtvrtou desítku.
Což s mou předchozí odpovědí souvisí. Všechno je o výchově mladých hráčů. Pokud na turnaji uspějeme – a já jsem přesvědčený, že i po jedné porážce máme na mistrovství světa velmi dobrou šanci postoupit – může to být inspirace pro mladé hráče, kteří se v tom možná uvidí. Určitě by to byla inspirace pro práci a zanícení ve fotbalové činnosti. Takže: být tady po dvaceti letech má pro nás jednoznačně velký význam.