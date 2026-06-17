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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Výšková převaha? Hypermonstra nemáme. Koubek naznačil změny: Musíme reagovat

Jiří Čihák
  22:32
Od našeho zpravodaje v USA - Když v závěru půlhodinové tiskové konference dostal otázku na to, jestli pro jeho tým nebude nepříjemný výkop v pravé poledne místního času, pohotově zareagoval: „V pravé poledne? A nebyl to nějaký western?“ Nepoznali byste na něm, že ho na fotbalovém mistrovství světa čeká možná největší zápas jeho trenérského života. Miroslav Koubek zůstal před klíčovým utkáním proti Jihoafrické republice nad věcí: „Nejsem nervózní. Cítím spíš takové zdravé napětí. A tak je to správně.“
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů před utkání s Jihoafrickou republikou na MS 2026. | foto: Ronald Wittek / EPAProfimedia.cz

Kapitán Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí hovoří na tiskové...
Miroslav Koubek podává ruku hráčům na tréninku den před utkáním s Jihoafrickou...
Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.
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Přitom už není kam ustupovat.

Češi potřebují po úvodní porážce s Jižní Koreou bodovat. V Česku bude 18 hodin, až americká rozhodčí Pensová na supermoderním stadionu v Atlantě poprvé pískne do píšťalky. Den před výkopem k trenérovi mířily otázky nejen z Česka a Jihoafrické republiky, ale třeba i z Mexika, Brazílie, Jižní Koreji nebo Číny.

„Jsme ve stejné situaci jako soupeř. Bodově jsme z první rundy vyšli oba naprázdno, což je komplikace. Ale pořád se ve skupině hraje o šest bodů, teď se před námi otevírá šance získat první tři,“ zmínil.

Jak na to?
Naše strategie musí být poplatná tomu, že nás čeká jiný soupeř. Musíme eliminovat jeho silné stránky a brejkovou činnost a zároveň je potřeba, abychom byli nebezpečnější dopředu. Korejci nám toho svou pohyblivostí a agresivitou příliš nedovolili, ale tohle bude jiné.

U stadionu haló kvůli streamerovi. Uvnitř Krejčí vzkázal: Víme, co minule chybělo

Opravdu?
Věříme, že jsme schopni zlepšit se v držení míče, že budeme kombinačně přesnější a dopracujeme se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné.

Uděláte změny v sestavě?
Odpověděl bych jednoduše: Nějaké změny budou.

Jak složité je pro vás vstřebávat informace z posledních tří zápasů? Naráží na představy, které jste měl před turnajem?
Všechny poznatky si pečlivě skládáme za sebe. Hráče máme denně před očima, reagujeme na jejich herní projev i aktuální formu. S Kosovem měli někteří volno a my předvedli dobrý výkon. Následovala Guatemala a dva různé poločasy, během kterých jsme se prostřídali. A pak už Korea, kde se určité standardy trochu nalomily, což je věc, na kterou musíme reagovat.

Co vám vlastně o soupeři řekl jeho první zápas? Jihoafričané podlehli Mexiku 0:2.
Viděli jsme, že zvolili poněkud netradiční styl. Vzadu hráli na tři, což nebývá zvykem. Přednost dostali hráči trochu jiné typologie, než bývá obvyklé. Třeba směrem do ofenzivy určitě neukázali všechny své šikovné hráče. My je známe a víme, že jsou dobří. To mužstvo je velmi dobře sehrané, silné v kombinaci.

Miroslav Koubek podává ruku hráčům na tréninku den před utkáním s Jihoafrickou republikou.

Pro vás mohou hrát například centimetry. Jihoafričané mají v průměru druhý nejmenší tým na šampionátu.
Ale my přece máme taky malé hráče. Malé i velké. Záleží, které postavíme. Nejsme zase žádné výškové hypermonstrum, takže záleží, které hráče vybereme. Uvidíme. Nechte se překvapit.

Který tým ve skupině na vás zatím udělal nejlepší dojem?
Od začátku jsou pro mě favoritem mužstva Jižní Koreje a Mexika. Leccos naznačí i jejich vzájemný zápas. Ovšem pokud mám být upřímný, v prvním kole na mě udělal silnější dojem tým Jižní Koreje.

Roste právě v tuhle chvíli v kabině role lídrů? Svůj zápas potřebujete bezpodmínečně zvládnout.
Máme jasně nastavenou hierarchii a já jako hlavní trenér na lídry apeluji, aby měli všechno pod správnou kontrolou. Určitě vyzývám vedoucí hráče, aby do mužstva přinesli jen nejlepší možné motivační informace. Takže ano, s tímto tématem taky pracujeme.

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Co s časem výkopu, který je netradiční? Přesně ve dvanáct hodin místního času.
Zas tak neobvyklé to pro nás nebude. Některé ligové zápasy se hrají v jednu odpoledne, takže rozdíl jedné hodiny. Z hlediska přípravy organismu a biorytmu hráčů by to nemělo být pro kluky nestandardní.

Jak se vám zatím líbí nový formát šampionátu?
Myslím, že první zápasy ukázaly, že rozšíření na osmačtyřicet týmů asi nebylo od věci. Také v uvozovkách outsideři dokážou hrát velice významnou roli a je těžké je skolit. Byla tady možná jedna nebo dvě výjimky, dva výsledky, které vybočily, jinak je šampionát zatím vyrovnaný, s řadou překvapení. Národy, které se sem probojovaly, tu nejsou náhodou. Mají svou kvalitu.

Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Čeští fanoušci v Atlantě před zápasem s Jihoafrickou republikou.

Česko je na mistrovství světa po dvaceti letech. Tehdy byli v nominaci téměř výhradně krajánci, teď máte naopak většinu hráčů z domácí soutěže. Proč?
Není to nejlepší zjištění, to je jasné. Přáli bychom si mít celou jedenáctku z kluků v pěti evropských top ligách, ale možné to není. Souvisí to s vývojem fotbalu i výchovou mladých hráčů. Pokud se do nejlepších klubů nedostávají, tak je samozřejmě něco špatně ne ve státě dánském, ale českém.

V roce 2006 reprezentace do Německa přijížděla na šampionát jako druhá v žebříčku FIFA, nyní uzavíráte čtvrtou desítku.
Což s mou předchozí odpovědí souvisí. Všechno je o výchově mladých hráčů. Pokud na turnaji uspějeme – a já jsem přesvědčený, že i po jedné porážce máme na mistrovství světa velmi dobrou šanci postoupit – může to být inspirace pro mladé hráče, kteří se v tom možná uvidí. Určitě by to byla inspirace pro práci a zanícení ve fotbalové činnosti. Takže: být tady po dvaceti letech má pro nás jednoznačně velký význam.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
2. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
3. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
4. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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