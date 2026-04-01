Šťastný Koubek: Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové! Penalty? Jako házet šipky

David Čermák
  7:17
Uprostřed rozhovoru se mu na chvíli zamotal jazyk a vylétlo z něj: „Jsem vyčerpaný, promiňte mi.“ Ale nevypadalo to! Naopak, z Miroslava Koubka, kouče fotbalové reprezentace, sršela energie i nadšení. Aby ne, když dokázal, co dvacet let před ním žádný trenér: dostal Česko na mistrovství světa.
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český kouč Miroslav Koubek rozdává pokyny v utkání proti Dánsku.
Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek a Adolf Šádek před začátkem...
Český tým zpívá hymnu před baráží s Dánskem.
Čeští fotbalisté děkují fanouškům za podporu.
87 fotografií

„Můj největší životní sportovní úspěch. Mám obrovskou radost,“ zářil, když hluboko po půlnoci dorazil do tiskového střediska. A přiznal i dojetí: „Potoky slz to nebyly, ale trochu mi ty oči zvlhly.“

Trenére, jak jste to dokázali?
Hráči byli fantastičtí. Víra, že to dokážeme, každou hodinou stoupala. To, co jsem prožil na tomhle kempu, jsem si vždycky představoval jako projev národního mužstva. Děkujeme i divákům. V baráži jsme trpěli, proti Dánům obzvlášť, ale spojenými silami jsme to dokázali. Chci poděkovat i realizačnímu týmu a všem dalším pomocníkům, bez nich bychom to nedokázali. Je to společné dílo, významný úspěch, máme upřímnou radost.

Na MS i s Frantou? V Mexiku ještě nebyla. A já taky ne, smál se Šulc. Děkoval Koubkovi

Po nástupu jste mluvil o zažehnutí ohně. Co jste v týmu dokázal změnit?
Složitě se mi odpovídá. Jak z lidí dostat víc... Významná byla asi obhlídka všech hráčů, kteří připadali v úvahu, z očí do očí jsme si na rovinu říkali, co se nám líbí, co ne. Zpětná vazba byla nečekaně silná. Sami uznávali, že to je málo, že to neštymuje. Pak jsme apelovali na novou éru, novou dobu, semknutí. Říkali jsme si, že když půjdeme jinou cestou a nevyjde to, jsme ztracená generace, shořelí, hození do koše. Ano, trpěli jsme, hráli, na co jsme měli, ale když se dá dohromady kabina, totální nasazení, běžecký výkon, taktické věci…

Tak se může povést zázrak.
V prvním zápase s Iry se to plnit nedařilo, střed pole měl fungovat úplně jinak. Hráli jsme, co jsme vůbec nechtěli. Herně musíme být ještě lepší, není to jednoduché s takovými soupeři. Viděli jste, jak Dánové tancovali... Ale my jsme je ubrzdili. Zpočátku jsme na to měli síly, pak jsme využili plán B, hrát víc ze zajištěné obrany.

Český kouč Miroslav Koubek uklidňuje situaci.

Dvakrát rozhodly penalty. Byl jste přesvědčený, že to tým zvládne? Co padalo v kolečku?
Věřil jsem, že to dokážeme. Penaltám jsme se věnovali usilovně. Ale v žádném případě jsem si nebyl jistý. To je jiný sport, loterie, jako když střílíte ze vzduchovky na špejli nebo házíte šipky. Ale kdo tomu jde naproti, bývá odměněný. A kolečko? Tam se mluví hodně o psychice, padají motivační věci.

Jak jste ty nervy prožíval?
Trpěl jsem jako hráči na hřišti. Koukáte na hodiny, jak čas utíká... Za stavu 2:1 jsem už věřil, že to zvládneme, ale projevilo se kouzlo standardek, při kterých se dělají různé triky. Šli jsme do penalt, což nepřidá na energii, to naopak vysává. Proto jsem unavený. Ale nebojte, já to doženu.

Čeští fotbalisté jsou po 20 letech na MS!

Dány zdolali opět v penaltovém rozstřelu.

31. března 2026 v 23:48, příspěvek archivován: 1. dubna 2026 v 1:40
Jak budete slavit? Třeba tetováním, jako když jste vyhrál titul s Plzní?
Nepřemýšlel jsem, že bych to oslavil nějakým poznamenáním svého těla. Asi by to nebylo vkusné pro staršího člověka, jako jsem já.

A co takhle poslat nějakou odměnu do kladenské hospody, kde se upeklo vaše angažmá?
Tam musí teď platit oni mně, ne já jim!

Tak zpátky k fotbalu: jak bylo důležité zvolit stopera Krejčího kapitánem?
Každý lídr má svůj způsob lídrovství – a ten Láďův je znamenitý. Pozor, Tomáš Souček odváděl taky perfektní práci. Já kapitána musel změnit, vybral jsem Láďu a zdá se, že to byla trefa.

Co teď bude s mazákem Daridou, kterého jste přemluvil k návratu? Pojede i na mistrovství?
To si rozhodne on sám. Pokud bude mít zájem, pojede. Vy na něm často hledáte nějaké vši, ale nevíte, jaký má přínos v kabině. Je to fotbalista jako řemen a tuhle roli zvládá fantasticky. Uplatňuje zkušenosti, už jen když vejde do kabiny, vnímáte, že je to vážená osoba. Když něco řekne, tak to má váhu. Strašně týmu pomohl.

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Čeká vás životní výzva. Jak si to užíváte vy a vaše okolí?
Zrovna mi cinkla asi sto padesátá zpráva na mobilu… Dneska si to s kluky užiju, týmovost ještě potvrdíme. Pak si oddechnu, čeká mě jeden lehký zdravotní zákrok, ale nebojte se, do Mexika pojedu. Aspoň doufám, ty jo… Manželce to vrátím, uděláme si brzy dovolenou, na deset dní někam vyrazíme. A pak už se budeme všichni připravovat na to, co nás čeká.

Mistrovství světa, kde budete jako nejstarší trenér v historii. Co vy na to?
Myslel jsem si, že budu druhý, ale slyšel jsem, že pan Advocaat, trenér Curacaa, skončil a nepojede. Je to pro mě samozřejmě pocta, vážím si toho. Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové!

Kam až to může tým v Americe dotáhnout?
Nečeká nás lehká skupina, bude to složitá mise. Ale historie říká, že když je české mužstvo považované za outsidera a otloukánka a místo toho zvládne první úkol, může se pak dostat do jiných dimenzí. Já pamatuju stříbrné Chile 1962, bylo mi jedenáct... Tehdy byl tým před turnajem absolutně podceňovaný, zesměšňovaný – a pak hrál finále. Tím neříkám, že něco takového je v našich silách, ale určitě se nám tam bude psychicky hrát lépe než v téhle baráži.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto," prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní." Ale copak se šlo...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

