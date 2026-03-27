Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

David Čermák
  7:00
V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak nervy v prodloužení a vrcholné drama při penaltách? Nedivte se, že Miroslav Koubek, kouč fotbalového národního týmu, po vítězství 3:2 nad Irskem vydechl: „Nazval bych to epickou bitvou. Bylo to utkání jako řemen.“
Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.
Česko v baráži o mistrovství světa dál živí naději, rozhodne se v úterý na Letné proti Dánsku. Po první části dvojboje Koubek nakonec hlavně chválil, ale sám musel vidět, že výkon zdaleka nebyl dokonalý.

„Představoval bych si větší hernost, že budeme víc u míče, klidnější, že dokážeme balon častěji udržet,“ uznal. „Ale soupeř vytvářel neskutečný tlak, dorazy, intenzitu – s tím úplně spokojenost není, co si budeme povídat. Byla to velká bitva. A my máme určitě prostor pro zlepšení.

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Berete první půli na sebe?
Nevím úplně, kam míříte. Dostali jsme hloupé branky. Dlouhé auty, přetažené standardky na zadní prostory, odkud Irové balony vrací před bránu. To mě mrzí, to jsme nezvládli. Jinak to byl očekávaný průběh proti týmu, který potvrdil své přednosti – silová složka, tempo, souboje. V tom jsme byli v první půli slabší, oni jsou v tom naopak dominantní. Byla to válka, mužstvo ukázalo morálku a utkání vydřelo. Nebylo to bez chyb, zatím je všechno syrové, jsou tady systémové věci, na které si kluci musí zvyknout.

Jak moc pomohl k obratu bývalý kapitán Souček? Neměl hrát od začátku?
Pomohl. A vysvětlím své myšlenkové pochody: chtěli jsme být lepší s míčem u nohy než Irové. Darida má velmi dobrou výstavbu hry, vůbec mě nezklamal. Měl speciální úkol – eliminovat výstupy Parrotta v meziprostoru, aby za ním stoper Hranáč nemusel vždycky chodit. Navazoval se na něj, Parrott se do ničeho extra nedostal. To plnil svědomitě, i když tam byly i dva tři prohrané souboje. Souček měl střed držet dál, příchodem Chaloupka jsme zase chtěli zvednout výšku, věřili jsme, že ze vzduchu se můžeme prosadit, což se povedlo. Šel jsem do rizika, chtěli jsme větší hernost. Když jsme prohrávali, zvolili jsme navýšení sestavy.

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.
Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.
Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká Dánsko.
Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)
Jako vůbec první reprezentační trenér jste Součka v důležitém zápase posadil. Vysvětloval jste mu proč?
Samozřejmě. Přijal to jako profesionál, všechno v pohodě.

Jak jste dával dohromady seznam penaltových střelců?
Měli jsme daných pět jmen. Jedna změna tam pak byla, ale nechci být konkrétní. V průběhu prodloužení a na základě tréninku jsme se rozhodli pro tuhle pětici. A vyšlo to.

Nasadil jste dva útočníky, ale moc se neprosadili. Chyběla jim větší podpora?
Viděli jste někdy Patrika Schicka takhle bojovat? Já ještě ne. Není to jen o kombinaci, ale o tlaku na soupeře. Pískaly se fauly, které jsem neviděl, to nás o tlak obíralo. Věřili jsme, že pod hrotem jsou fotbalisti, kteří vytvoří víc situací do náběhů, útočníci měli za úkol špinavou práci, rozbít soupeře. Ne vždy se to dařilo, Chorému se pískal každý kontakt. Ale tlak na stopery byl záměr a to tam bylo. Vy byste si představovali, že to vykombinujeme jako Španělé: pink, pink, pink. Ale to my neumíme.

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Jak přistoupíte k zápasu s Dánskem, které hraje hodně odlišným stylem než Irové?
Nechci o tom moc mluvit. Máme je nastudované, podíváme se na jejich utkání se Severní Makedonií... Bude to jiný zápas, nepochybně.

Budete mít zamotanou hlavu kvůli náhradníkům?
Dobrá otázka. Střídání se nám celkem vydařilo. Dokázali jsme reagovat. Víte, jdeme cestou, která je možná trochu jiná než dřív. A vždycky máte zamotanou hlavu, když je z čeho vybírat. Můžete mít názor, že jsem se do základní sestavy netrefil. Je fakt, že jsem šel do rizika, zvolil maximálně ofenzivní složení, věřil jsem, že jsme schopní herně vytvořit větší tlak, nechtěl jsem vyloženě silovou sestavu. Ale když bylo potřeba reagovat, reagovali jsme.

Potěšilo vás, jak tým zvládl složitý průběh zápasu psychicky?
Určitě. Musím smeknout, kluci ukázali odhodlání. Prohrávat 0:2 je na mezinárodní scéně často takřka neřešitelná věc – a my jsme to vyřešili. V žádném momentu se tým nevzdal.

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Co jste říkal tomu, že vás do kabiny přišel po zápase povzbudit i prezident Petr Pavel?
Toho si nesmírně vážíme. Sám jsem vyslovil názor, že jsme udělali národu radost, on souhlasil. Je to velká morální podpora, jsme rádi, že vidíme zájem o český fotbal. Chci zdůraznit i diváky: dokázali jsme se spojit, pomohli nám, i po nešťastných událostech z předchozího zápasu. Chtěli jsme jim to vrátit.

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.

V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak...

27. března 2026

27. března 2026  1:16

26. března 2026  23:58,  aktualizováno  27. 3.

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

26. března 2026  19:18,  aktualizováno  23:36

