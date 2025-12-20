Ega za hlavu a začít fárat. Co se u repre změní s příchodem mazáka Koubka?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  7:37
Do míče se zatím nekoplo a ještě dlouho nekopne. To až na konci března, za víc než tři měsíce. Ale už teď tušíte, že u fotbalové reprezentace bude leccos jinak. Po trenérovi, který toužil zůstat za každou cenu nečitelný a mluvil s opatrností protřelého právníka, nastupuje kouč, který se nebojí ničeho a nikoho. Ivana Haška, který už šestašedesát dní u týmu není, střídá Miroslav Koubek.
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje v síni slávy...

Ve čtyřiasedmdesáti nejstarší kouč, jakého kdy národní tým měl. Zároveň muž, z něhož navzdory věku září silná energie i sebevědomí.

„Máme velmi dobré, až vynikající hráče,“ prohlásil, když se po pátečním poledni přišel v sídle asociace oficiálně představit novinářům jako nový reprezentační šéf. „Možná nedosahují úrovně Brazílie, Francie, Anglie, Španělska, Německa nebo Argentiny, oukej, buďme realisti. Ale to je deset procent, zbylých devadesát asociací není lepších, o tom jsem přesvědčený. Platí to i pro Iry a Dány, na které můžeme narazit v baráži.“

Není to osvěžující změna?

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

V Haškově éře se diplomaticky našlapovalo i kolem povinně tříbodových zápasů s Gibraltarem, za Koubka snad konečně národní tým opustí alibismus a začne cílit výš.

Smlouva zní na dva a půl roku, čili až do Eura 2028, ale hned první mise je nejzvonivější. Dvoukolová březnová baráž určí, jestli se Česko po dvaceti letech protlačí na mistrovství světa, které spolupořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko.

Po pátku se posunulo aspoň o kousek blíž, protože skončilo lehce nedůstojné bezvládí, které se táhlo skoro dva měsíce a vyplnily ho dva zápasy s trpaslíky pod vedením dočasného kouče Jaroslava Köstla.

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací (vlevo).

Mezitím málokdo tušil, nad čím se vlastně na Strahově dumá a na čem stojí strategie, kterou má určit reprezentační manažer Pavel Nedvěd. Nejdřív to vypadalo na zahraničního kouče. Pak na slávistu Jindřicha Trpišovského. Nakonec tým dostává na povel Koubek, kterého měl Nedvěd podle svých slov od začátku na prvním místě.

V pátek si na tiskovce lehce rýpl: „Jestliže dostane generální manažer za úkol zvolit a navrhnout trenéra, měl by mít možnost ho i schválit. Míra Koubek byl moje první volba, jel jsem za ním jednat už před dvěma měsíci.“

Že se pak hledání podivně zašmodrchalo? To Koubka trápit nemusí, protože nakonec se životní šance stejně dočká. Ale co čekat od něj? I když se toho v posledních letech během úspěšné plzeňské éry o trenérovi s přísným pohledem napsalo dost, pořád jistě ne všechno.

Koubkovi asistenti

Jan Suchopárek
Na Strahově do června vedl kategorii U21. S Koubkem ho pojí letité vazby nejen z Kladna a okolí, kde oba žijí.

Jaroslav Plašil
Jeden z Brücknerových mužů, v repre má 103 startů. Už v listopadu se překvapivě objevil v realizačním týmu dočasného kouče Köstla a zůstává dál.

Jan Rezek
Asistent z Teplic a další exreprezentant. I on byl u týmu minule, chválu slyšel za standardky.

„Už v devadesátkách si sháněl dévédéčka se záznamy zápasů soupeřů v divizi. Seděl pak u obrazovky klidně celý den. A dokud ještě chodil do práce v pojišťovně, večer si prostě místo filmu pustil divizní fotbal. Nebo rovnou tři,“ usměje se Václav Kalina, obránce, který na přelomu tisíciletí v Kladně vystoupal s Koubkem ze čtvrté nejvyšší soutěže až do ligy.

„Dával fotbalu sto padesát procent a totéž chtěl po nás. Neexistovaly výmluvy, i v divizi se trénovalo čtyřikrát v týdnu a kdo jednou nepřišel, prostě o víkendu nehrál. Nesnášel, když se na něco kašlalo.“

To Koubkovi zůstalo. Nenávidí šlendrián a rozhodně hráčům nefouká bolístky. Tradovalo se, že omluvenkou z tréninku pro něj byla leda zlomená noha.

Už v nižších soutěžích měl na fotbalisty ligové nároky, třeba zavedl předzápasová soustředění, což byla novinka. Na soupeřově hřišti chtěl být vždycky několik hodin před výkopem, aby obhlédl terén a nepodcenil jediný detail.

Leckdo brblal, ale pedantský přístup většinou přinášel výsledky. Stejně jako dlouhá sezení u videa, což bývala Koubkova specialita.

Dovede trenér Miroslav Koubek reprezentaci na červnové MS?

celkem hlasů: 2582

„Přinesl si z domova tři popsané papíry s poznámkami a přesnými časy, asistent video pouštěl a zastavoval a on vysvětloval. Takhle jsme prošli celých devadesát minut,“ vybavuje si Kalina divizní časy. „Když trenér skončil, povídá: Tak, a jste připravení, pánové. Já vám řekl všechno, teď je to na vás.“

Pište si, že v tomhle se Koubek moc nezměnil. Díky moderním technologiím mívá připravený výcuc toho nejdůležitějšího, takže u videa hráči neprosedí hodiny, ale na podrobném taktickém plánu a jeho dodržování kouč bazíruje pořád stejně. Běda, když se od něj někdo odkloní. Koubek nekřičí často, s léty se hodně zklidnil, ale sem tam vybouchnout umí.

Jsem šťastnej, společně to zvládneme! Nedvěd překvapil: Koubek? Má první volba

„Opravdu rozzuřeného jsem ho zažil jedinkrát, ve druhé lize. Tehdy si na něj jeden kluk v kabině otevřel pusu, a kdyby trenéra nedrželi, dal by mu facku,“ zacukají Kalinovi koutky. „Taky byl vždycky pes na stravu. Když si spoluhráč naložil extra porci masa a schoval ji pod špagety, hned si všiml. Přišel k němu, kopec těstovin příborem nadzvedl a vynadal mu.“

V pátek začal smířlivěji, fanoušky poprosil, aby reprezentantům odpustili, že po posledním zápase s Gibraltarem bojkotovali děkovačku. Zároveň ale rovnou poslal i čitelný vzkaz směrem k týmu: „Není v rozkladu, jen potřebuje zapálit oheň. Ega a egíčka hodit za hlavu, chytit se za ruce a začít fárat.“

Bude to stačit na postup?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
