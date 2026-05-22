Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Tři ještě každopádně vypadnou, takže tým zůstává v lehkém napětí.
Opravdu těžko se předvídá, koho kouč Miroslav Koubek vyškrtne, protože i ve čtvrtek překvapil.
Vybral tým, který má šmrnc. A třeba může mít ještě větší, pokud v něm zůstanou překvapivá jména.
|
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?
„Chtěli jsme vidět ty, kteří se nám pro baráž do týmu nevešli. V přípravě proti Kosovu dostanou šanci, určitě nebudou jen komparz,“ slíbil Koubek. „Chceme na poslední chvíli poznat možnosti, které se otevírají z hlediska systému a principu hry. Kluci mají možnost zabojovat.“
Pro fotbalové Česko je to celkem povzbudivý signál.
Čeho se bát?
Zápasy Česka na MS
Skupina A
12. 6. 4.00
18. 6. 18.00
25. 6. 3.00
Na mistrovství světa stejně národní tým nepojede s bůhvíjakým očekáváním, takže je zcela na místě lehce zariskovat. Překvapit. Zkusit neokoukané řešení. A hlavně vybrat hráče na základě výkonů a formy, ne za zásluhy nebo podle jména.
Pokud se něco může proti Koubkovi otočit, pak spíš to, že si prosadil slávisty Chorého a Douděru, po derby propírané a vyřazené z týmu. Jejich nominace se dala čekat, ale napadlo by vás, že se bude vážně uvažovat o sedmnáctiletém sparťanu Sochůrkovi? A že kouč pozve plzeňského Sojku nebo Kabonga z Mladé Boleslavi?
Částečně ho donutily okolnosti, protože někteří osvědčení na poslední chvíli ztratili pozici. Stopera Vitíka, který do týmu dlouhodobě patřil, přibrzdil zraněný kotník. Šikulu Karabce, jenž se postupně zabydloval, zase vyřadilo minimální vytížení: za poslední dva měsíce v Lyonu odehrál jen osmadvacet minut.
Koubek jistě hodně zvažoval i povolání střelce Hložka, který skoro celou sezonu promarodil a za Hoffenheim naskočil až v závěru. Zásadní ovšem je, že z trenérova výběru cítíte odvahu a vůli do týmu přimíchat novou energii.
Určitě nehrozilo, že by v nominaci opomenul někoho z lídrů. Na mistrovství se pochopitelně bude spoléhat hlavně na důraz a urputnost kapitána Krejčího, zkušenosti mazáků Součka a Daridy, tvořivost tahouna Šulce, góly střelce Schicka. Ale třeba vedle nich vylétne někdo, od koho byste to ještě nedávno nečekali.
„Nejsme zkostnatělí. O mladých klucích víme, chceme, aby nasáli vzduch,“ přiblížil Koubek. A když vysvětloval pozvánku pro teenagera Sochůrka, hodil do pléna otázku: „Proč bychom nemohli být my Češi taky in?“
To je fakt. Proč ne?
Mistrovství světa je přece nejlepší možnou šancí předvést, že český fotbal není sto let za opicemi. Že není potřeba stavět donekonečna na stejných jménech. Že i když Česko nemá tolik kde brát, aspoň nerezignuje na snahu o posun.
|
Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?
Zároveň nečekejte, že by povolávací rozkaz pro tři nováčky znamenal zásadní změnu v herním stylu. I kdyby se třeba všichni vmáčkli do finální nominace, dlouhodobé bolesti sotva vyléčí. A Koubek to dobře ví: „Vizi máme, ale tiki-taka hrát nebudeme. To neumíme.“
Snazší je být moderní mimo hřiště, o což se národní tým snaží.
Nominaci oznámil povedeným videem poskládaným ze starých videozáběrů dětských začátků současných opor. A tiskovku svolal na americkou ambasádu v pražské vile Otto Petschka, kde kouče i předsedu svazu Davida Trundu a manažera Pavla Nedvěda vítal americký velvyslanec Nicholas Merrick – mimochodem rodák z Dallasu, kde se Češi během šampionátu usadí.
K pultíku s mikrofonem přišel přečíst projev v národním dresu, stejně jako kolegyně z Mexika a Kanady, dalších dvou pořadatelských zemí.
Až pak přišlo na řadu odtajnění seznamu nominovaných, v němž kromě nováčků překvapil možná ještě brankář Staněk, který vyhrál přetahovanou o post trojky se slávistickým konkurentem Markovičem a ostravským Jedličkou.
Za týden v neděli pak Koubek bude muset na poslední chvíli rozseknout, kdo do letadla směr New York nenastoupí. Tipnete si, kdo je v ohrožení? Z obránců zřejmě nikdo, škrtat se bude spíš v záloze a útoku. Zaujmout v přípravě proti Kosovu potřebují pánové Bucha, Ladra, Višinský, Kuchta a Hložek. Odnese někdo z nich nominační tlačenici?