Jindřich Trpišovský
Ještě než budeme pokračovat dál, tuhle variantu je nutné zmínit. V prosinci byl k dočasné výpomoci u reprezentace docela blízko. Jeho slávisté ho už už přesvědčili, aby do toho kvůli baráži o mistrovství světa šel. Jenže pak zasáhla vyšší moc, konkrétně majitel klubu Pavel Tykač. „Jakmile jsme si na tohle téma sedli, bylo za čtyři minuty hotovo,“ tvrdil Trpišovský.
Těžko si představit, že by se zrovna teď mělo na celé věci cokoli měnit.
Trpišovský v prosinci podepsal v Edenu nový kontrakt do roku 2029 a během léta začal skládat kádr pro novou sezonu. Ještě ani není červenec a Slavia už má devět nových posil.