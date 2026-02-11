Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro další období. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

David Čermák
Jiří Čihák
,
Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct let? Fajn zážitek,“ vzpomene si Miroslav Koubek. Další debatu o zemi, kde by fotbalová reprezentace v případě postupu v létě začínala mistrovství světa, ovšem nový kouč smete ze stolu.

„Vůbec teď neřeším, kde se má hrát nebo kde můžeme mít základnu. Koncentrujeme se všichni jen na březnovou baráž,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro iDNES Premium. „Až když postavíme základy, můžeme řešit, co bude dál.“

Může se stát třeba i to, že trumfnete dosud nejstaršího trenéra na světovém šampionátu. I když byste nebyl sám.
Vím, nejstarší bude tak jako tak pan Advocaat, kouč Curacaa. Ale kdo vlastně vedl doteď?

Otto Rehhagel, německý trenér Řecka. Bylo mu jedenasedmdesát, vám je o tři roky víc.
No vidíte. Překonat ho může ještě Mircea Lucescu, který s Rumunskem dokonce v osmdesáti taky hraje baráž – aspoň vidím, že nejsem úplná výjimka. Navíc mi moje praktická lékařka podle výsledků vyšetření říká: Pane Koubku, vám je biologicky o deset let míň.

Když jsme třeba v Kladně hráli divizi, na živobytí to samozřejmě nestačilo. Proto jsem pár let vedle fotbalu pracoval jako pojišťovací poradce.

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

10. února 2026  23:35,  aktualizováno  23:38

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

10. února 2026  15:09

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Brankář Matěj Kovář zpracovává saudskou střelu.

Jednička fotbalové reprezentace Matěj Kovář je sedm týdnů před semifinálovým utkáním baráže o postup na mistrovství světa 2026 zraněný. „Vyšetření ukázala, že Matěj utrpěl jen drobné zranění. Jeho...

10. února 2026  11:54

Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí...

S velkou pravděpodobností jste o něm za ten necelý rok a půl slyšeli. Frank Ilett, fanoušek fotbalistů Manchesteru United, se proslavil sázkou, že si neostříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět...

10. února 2026  11:45

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

