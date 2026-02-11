„Vůbec teď neřeším, kde se má hrát nebo kde můžeme mít základnu. Koncentrujeme se všichni jen na březnovou baráž,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro iDNES Premium. „Až když postavíme základy, můžeme řešit, co bude dál.“
Může se stát třeba i to, že trumfnete dosud nejstaršího trenéra na světovém šampionátu. I když byste nebyl sám.
Vím, nejstarší bude tak jako tak pan Advocaat, kouč Curacaa. Ale kdo vlastně vedl doteď?
Otto Rehhagel, německý trenér Řecka. Bylo mu jedenasedmdesát, vám je o tři roky víc.
No vidíte. Překonat ho může ještě Mircea Lucescu, který s Rumunskem dokonce v osmdesáti taky hraje baráž – aspoň vidím, že nejsem úplná výjimka. Navíc mi moje praktická lékařka podle výsledků vyšetření říká: Pane Koubku, vám je biologicky o deset let míň.
Když jsme třeba v Kladně hráli divizi, na živobytí to samozřejmě nestačilo. Proto jsem pár let vedle fotbalu pracoval jako pojišťovací poradce.