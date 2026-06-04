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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Koubek před generálkou: Překvapilo mě, jak jsou kluci živí. Guatemala? Zajímavá

Jiří Čihák
  9:41
Od našeho zpravodaje v USA - Na utkání baseballových Yankees s hráči v úterý večer nevyrazil. „Šel bych rád, ale řekli mi, že pro nás už nejsou lístky,“ smál se trenér Miroslav Koubek před páteční generálkou proti Guatemale. „Ale aspoň jsem si mohl pospat a trochu jsem dohnal deficit po cestě,“ navázal.
Tomáš Souček (vlevo) a trenér české reprezentace Miroslav Koubek na tiskové...

Tomáš Souček (vlevo) a trenér české reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před zápasem s Guatemalou. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Tomáš Chorý na tréninku národního týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.
Lukáš Provod během tréninku české reprezentace ve Spojených státech.
Vlevo Tomáš Holeš s Tomášem Chorým na tréninku českého týmu před přípravným...
Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace.
15 fotografií

Na hotelu Westin v Morristownu si během předzápasové tiskové konferenci nejdříve soustředěně vyslechl odpovědi záložníka Tomáše Součka. Pak začal odpovídat sám. Poprvé od příletu do Ameriky.

„Cestu jsem zvládl dobře. Myslím, že v den zápasu už budu na sto procent srovnaný, což je dobře,“ řekl.

K hráčům jste během prvního tréninku byl kvůli jet lagu shovívavější, teď už nebudete?
Bylo mi jasné, že druhý den po příletu ještě trénink nemohl být stoprocentní. Ale překvapilo mě, jak byli kluci živí, u většiny z nich jsem viděl, že se s časovým posunem srovnali velice dobře, takže směrem ke Guatemale je naděje, že tenhle případný hendikep nebude znát. Určitě se na to nebudeme vymlouvat.

Vladimír Coufal během tréninku českého týmu před mistrovstvím světa.

Tomáš Chorý na tréninku národního týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.

Hraje se v pátek, českého času dvě hodiny po půlnoci. Bude se sestava blížit té, kterou postavíte do prvního duelu mistrovství světa proti Jižní Koreji?
Hlavně chceme dostat do varu hráče, kteří teď neměli zátěž. Potřebují hlavně herní praxi.

Souček: Na baseballu jsme utužili partu. Slavia? Jen drby, chci mít čistou hlavu

Co vlastně čekáte od Guatemaly?
Jihoamerický styl, mají technické hráče, kteří mají, a to chci zdůraznit, neočekávaná řešení. Nestandardní a zajímavá. Určitě umí udeřit, jsou dobré s balonem. Pro nás by však měla mluvit evropská rutina, organizovanost. To jsou zbraně, které na ně mohou platit a které musíte mít ve svém arzenálu do každé bitvy.

Naposledy však Guatemala prohrála 0:7 s Alžírskem.
My jsme si to utkání pouštěli a půl hodiny to bylo vyrovnané. Pak brankář udělal fatální chyby a všechno zkreslil. Ale jinak v poslední době předváděli slušné výkony, třeba i proti Spojeným státům. Určitě to není soupeř k podcenění.

Lukáš Provod na tréninku českého týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.

Proč by si vlastně lidé v Česku měli ve všední den kvůli duelu s Guatemalou nařídit budík?
Pro toho, kdo rád fotbal, to může být zajímavá konfrontace. Věřím, že budeme dobří a nabídneme dobrý sportovní zážitek. Ale zároveň chci podotknout, že je to pořád jen generálka, součást přípravy na vstup, který bude za týden. Hlavním motivem je dát minuty hráčům, kteří nebyli v zápřahu.

Bude už k dispozici útočník Kuchta, který odkulhal z předchozího utkání s Kosovem?
Potřebuje čas, nic se nehojí za dva dny. Podle lékařů jeho rekonvalescence probíhá přesně podle plánu. Nejedná se o vážné zranění, hned po Kosovu měl rentgen i sono. Řeším jeho stav den po dni.

Mimochodem, zaskočilo vás po příletu, jak mohutná jsou bezpečnostní opatření kolem týmu?
Trochu ano. Že je to až takhle robustní a masivní. Ale nejsem proti, všechno v pořádku.

Vlevo Tomáš Holeš s Tomášem Chorým na tréninku českého týmu před přípravným zápasem s Guatemalou.

Jste spokojený s tím, jak probíhají přípravy směrem k vysokým nadmořským výškám, v nichž odehrajete dva ze tří duelů v základní skupině?
Příprava nemůže být ideální, takový je úděl... Hráči si poctivě plní heat tréninky, což je podle odborníků dobrá věc, řešíme krevní obraz hráčů, aby nikomu nic nechybělo. Můžeme případně doplňovat železo, hemoglobin. Tohle máme pod kontrolou. Ale na samotnou aklimatizaci bychom potřebovali čtrnáct dní ve vysokohorském prostředí, což mají Jihoafričané i Korejci, kteří měli čas si všechno připravit. O Mexičanech ani nemá cenu hovořit.

Máte s hráči na hotelu také individuální pohovory? Jak ještě řešíte přípravu směrem k začátku turnaje?
Teď bylo všechno narychlo, každý je ještě trochu unavený, takže tyto záležitosti přijdou na přetřes až v Dallasu. Teď se upínáme hlavně k zápasu s Guatemalou. Kluci dostali videomateriály, aby věděli, s kým máme tu čest. Potřebujeme se rozhýbat, rozkoukat se.

Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace.

Někteří hráči mají za sebou těžkou klubovou sezonu. Cítíte, že už se teď naplno koncentrují na šampionát?
Cítím. Když hrajete na mistrovství světa, tak všechno, co bylo v sezoně i na jejím konci hodíte za hlavu. Od první chvíle cítím slavnostní atmosféru, natěšenost na výzvu, která nás čeká. Mám dojem, že motivace všechno přehluší.

Řada hráčů může brát mistrovství světa jako jedinečnou příležitost, jak se ukázat a třeba i prodat. Vnímáte to stejně?
Myslím, že hráči od nás mají od začátku informace, co po nich chceme a na co klademe důraz. Baráž v tomhle byla jakýsi test vlastností, ve kterých všichni obstáli. Nemyslím, že by bylo nutné teď něco zdůrazňovat, nebo že by chtěl někdo upřednostnit sám sebe před týmem. Všichni jedou dál ve stejném módu. A kdyby se náhodou něco otočilo, my jsme ve střehu.

Jak jste spokojený s podmínkami, které máte po příletu k dispozici?
Velmi dobré. Jsem absolutně spokojený. Hotel, délka trasy na trénink, kvalita hřiště, sympatičtí čeští novináři (úsměv). Až na Kuchtiče jsme všichni zdraví, což musím zaťukat. A taky tady máme dva kuchaře, takže nestrádám chuťově, kvalitou ani sortimentem.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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