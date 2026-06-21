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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Klenot vzkříšen! Nejdřív zapsal negativní rekord, pak dvougólový Oyarzabal zářil

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  21:26
Jako by ho mezi zápasy vyměnili. Zatímco v úvodním duelu s Kapverdami se španělský útočník Mikel Oyarzabal podle Opta dat stal vůbec prvním hráčem mistrovství světa, který za úvodní půlhodinu neměl ani jeden dotek s balonem, v tom druhém se Saúdskou Arábií stihl za třicet minut dva góly a asistenci. Hlavně díky němu si fotbalisté z Pyrenejského poloostrova došli pro čtvrtý bod a velkou šanci na prvenství ve skupině.
Španělský útočník Mikel Oyarzabal a jeho oslava gólu proti Saúdské Arábii.

Španělský útočník Mikel Oyarzabal a jeho oslava gólu proti Saúdské Arábii. | foto: Reuters

Španělský útočník Mikel Oyarzabal (v červeném) bezprostředně po gólu proti...
Španěl Lamine Yamal slaví gól v utkání se Saúdskou Arábií.
Španěl Lamine Yamal skóruje v utkání se Saúdskou Arábií.
Španěl Lamine Yamal skóruje v utkání se Saúdskou Arábií.
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„Co k tomu říct? I přes drobné potíže zase podal výjimečný výkon,“ chválil kouč Luis de la Fuente.

Španělsko si oddechlo, protože svého klíčového útočníka vzkřísilo.

Vzpomínáte na finále evropského šampionátu před dvěma lety, které Španělé proti Angličanům rozsekli pár minut před koncem? Po přihrávce Cucurelly se trefil právě Oyarzabal.

Teď svou zemi táhne k postupu ze skupiny na mistrovství světa. Trvalo, než se rozjel. Mnozí do něj vkládali naděje už v úvodním zápase s Kapverdami (0:0), jenže tam Španělé propadli z efektivity a nechali vyniknout brankáře Vozinhu.

Útočník pobřežního Realu Sociedad už se dalších šancí nezalekl a rozháranou saúdskou obranu trestal. Vždyť do první hydratační (chcete-li komerční) přestávky už to bylo 3:0, soupeř se z odvracení jedné šance za druhou šíleně potil i v klimatizované aréně v Atlantě.

„Povedla se nám výjimečná první půle. Od první minuty se nám dařilo protivníka dusit ve vlastním vápně,“ líčil de la Fuente.

A Oyarzabal si užíval.

Španělský útočník Mikel Oyarzabal (v červeném) bezprostředně po gólu proti Saúdské Arábii.

Nejdřív připravil gól osmnáctiletému Yamalovi, který se stal nejmladším střelcem mistrovství světa. Po jeho přesné přihrávce dorážel na zadní tyči už v desáté minutě.

„Mistrovství světa jsem sledoval jako malý ve škole, teď jsem tu mohl skórovat i před mamkou a rodinou na tribunách. To je splněný sen,“ říkal dojatý Yamal.

Po dalších jedenácti minutách se Oyarzabal zvláštně přimotal k šanci, když mu zvláštní střelu Olma, jež mířila mimo, přiklepl hlavou Laporte přímo před bránu. A tak neváhal a šikovně míč umístil za záda brankáře.

Moc práce devětadvacetiletý útočník neměl ani při svém druhém gólu, Cucurella nacentroval do vápna, kde balon přizvedl na zadní tyč Olmo a Oyarzabal už jen dorazil do odkryté brány.

Ještě v první půli mohl završit hattrick, když mu balon v podstatě přihrál laxním odkopem brankář Uvaís. Oyarzabal z dálky a z ostrého úhlu mířil šajtlí do odkryté brány, ale trefil jen břevno.

Hned o půli ho kouč vystřídal, aby si odpočinul na závěrečné utkání s Uruguayí.

Španělsko - Saúdská Arábie 4:0, konečně góly! Favorit slaví první výhru na MS

Pro Španěly je v posledních letech nesmírně důležitý. Když už se trefí, bývají to důležité góly.

„Chtěl bych ho vyzdvihnout, protože statistiky má úžasné,“ dodal de la Fuente. Od zmíněného finále Eura byl u 21 reprezentačních gólů ve 13 zápasech.

Slavil třeba ve finále Ligy národů proti Portugalcům, ve čtvrtfinále stejné soutěže pálil dvakrát proti Nizozemcům, v kvalifikaci na mistrovství světa pak naskočil šestkrát a šestkrát skóroval, načež Španělé ovládli svou skupinu před Tureckem. A hádejte, kdo proti nim vystřelil poslední remízu 2:2, díky které zůstali neporažení?

Určitě jste odpověděli správně.

Oyarzabal od roku 2015 působí nepřetržitě v Realu Sociedad. Je sice odchovancem nedalekého Eibaru, ale v dospělém fotbale debutoval až v baskickém San Sebastiánu.

Tam během jedenácti let nasázel 133 gólů ve 437 zápasech.

Teď další přidává na svém prvním mistrovství světa.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina D

Skupina F

Skupina E

Skupina H

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
3. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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