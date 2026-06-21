„Co k tomu říct? I přes drobné potíže zase podal výjimečný výkon,“ chválil kouč Luis de la Fuente.
Španělsko si oddechlo, protože svého klíčového útočníka vzkřísilo.
Vzpomínáte na finále evropského šampionátu před dvěma lety, které Španělé proti Angličanům rozsekli pár minut před koncem? Po přihrávce Cucurelly se trefil právě Oyarzabal.
1 – On MD1, Mikel Oyarzabal became the first player on record with 0 touches in the first 30 minutes of a FIFA World Cup game.— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
On MD2, he became just the third player to score/assist three goals in the opening 30 minutes (both since 1966).
Rebound. pic.twitter.com/8ZulhjxRwQ
Teď svou zemi táhne k postupu ze skupiny na mistrovství světa. Trvalo, než se rozjel. Mnozí do něj vkládali naděje už v úvodním zápase s Kapverdami (0:0), jenže tam Španělé propadli z efektivity a nechali vyniknout brankáře Vozinhu.
Útočník pobřežního Realu Sociedad už se dalších šancí nezalekl a rozháranou saúdskou obranu trestal. Vždyť do první hydratační (chcete-li komerční) přestávky už to bylo 3:0, soupeř se z odvracení jedné šance za druhou šíleně potil i v klimatizované aréně v Atlantě.
„Povedla se nám výjimečná první půle. Od první minuty se nám dařilo protivníka dusit ve vlastním vápně,“ líčil de la Fuente.
A Oyarzabal si užíval.
Nejdřív připravil gól osmnáctiletému Yamalovi, který se stal nejmladším střelcem mistrovství světa. Po jeho přesné přihrávce dorážel na zadní tyči už v desáté minutě.
„Mistrovství světa jsem sledoval jako malý ve škole, teď jsem tu mohl skórovat i před mamkou a rodinou na tribunách. To je splněný sen,“ říkal dojatý Yamal.
Po dalších jedenácti minutách se Oyarzabal zvláštně přimotal k šanci, když mu zvláštní střelu Olma, jež mířila mimo, přiklepl hlavou Laporte přímo před bránu. A tak neváhal a šikovně míč umístil za záda brankáře.
Moc práce devětadvacetiletý útočník neměl ani při svém druhém gólu, Cucurella nacentroval do vápna, kde balon přizvedl na zadní tyč Olmo a Oyarzabal už jen dorazil do odkryté brány.
Ještě v první půli mohl završit hattrick, když mu balon v podstatě přihrál laxním odkopem brankář Uvaís. Oyarzabal z dálky a z ostrého úhlu mířil šajtlí do odkryté brány, ale trefil jen břevno.
Hned o půli ho kouč vystřídal, aby si odpočinul na závěrečné utkání s Uruguayí.
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Pro Španěly je v posledních letech nesmírně důležitý. Když už se trefí, bývají to důležité góly.
„Chtěl bych ho vyzdvihnout, protože statistiky má úžasné,“ dodal de la Fuente. Od zmíněného finále Eura byl u 21 reprezentačních gólů ve 13 zápasech.
Slavil třeba ve finále Ligy národů proti Portugalcům, ve čtvrtfinále stejné soutěže pálil dvakrát proti Nizozemcům, v kvalifikaci na mistrovství světa pak naskočil šestkrát a šestkrát skóroval, načež Španělé ovládli svou skupinu před Tureckem. A hádejte, kdo proti nim vystřelil poslední remízu 2:2, díky které zůstali neporažení?
Určitě jste odpověděli správně.
Oyarzabal od roku 2015 působí nepřetržitě v Realu Sociedad. Je sice odchovancem nedalekého Eibaru, ale v dospělém fotbale debutoval až v baskickém San Sebastiánu.
Tam během jedenácti let nasázel 133 gólů ve 437 zápasech.
Teď další přidává na svém prvním mistrovství světa.