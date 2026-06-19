„Ne, v tu chvíli mi to v hlavě neblesklo, člověk se soustředí jen na zápas. Ale když se teď ptáte, jsem docela naměkko. Pro každého malého kluka je sen dát gól na mistrovství světa. Jenže chybí tomu tři body, aby se ten příběh hezky uzavřel,“ povzdechl si Sadílek, když po remíze 1:1 dorazil do mixzóny a na stupínku s mikrofonem odpovídal novinářům.
„Remíza není výsledek, který bychom chtěli. Takhle letíme do Mexika s tím, že tam musíme vyhrát, abychom postoupili.“
No právě. To vypadá na dost složitý úkol.
U nich doma to pro nás samozřejmě bude těžké. Ale dál věříme v dobrý výsledek a v postup.
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Jenže remíza s JAR vám situaci hodně komplikuje.
Jsme zklamaní. Celý zápas vedeme a pak penalta za ruku, to bolí. Myslím si, že kromě střel z dálky si Jihoafričané žádnou šanci nevypracovali, i když měli pár nebezpečných situací z krajních prostorů.
Nepadl gól moc brzy? Vypadalo to, že vás jako tým ukolébal.
Těžká otázka. Vždycky chcete dobře začít, to se povedlo, v prvním i druhém poločase. Měli jsme dost možností zápas zabít, jak se říká. Byli jsme dobře postavení, chtěli jsme držet blok, organizace byla daleko lepší než v předchozím utkání. Neměli vyloženou šanci, až pak se štěstím penaltu. Proto výsledek hrozně mrzí.
Proč jste po aktivních nástupech do poločasů nedokázali podobně pokračovat?
Ztratíme lehké míče a pak se do těch situací nedostáváme. Vstupy jsme měli velmi dobré, je škoda, že jsme nedali druhý gól, který by nám hodně pomohl. Nemyslím si, že bychom trpěli výpadky koncentrace, ale ve druhém poločase jsme po dobrém vstupu vyhodili dva tři balony... Pak soupeř dostane křídla, vy se trochu stáhnete. To je asi přirozené, k fotbalu to patří.
Kdy jste se dozvěděl, jaký s vámi má kouč Koubek pro utkání plán?
Tři dny před zápasem. Už jsme nacvičovali taktiku. Věděli jsme, že budeme uprostřed zálohy ve třech, že musíme být dobře organizovaní do defenzivy a dopředu zkoušet pomoct útočníkům. V určitých pasážích se to povedlo, i když jsme takhle hráli s klukama poprvé. Ale všichni jsou pracanti, bojovníci, dokázali jsme si vyhovět. Škoda, že to nedopadlo výsledkově tak, jak jsme chtěli.
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Za kým jste vlastně po gólu sprintoval na střídačku?
Hledal jsem Davida Juráska. Jsme kamarádi od osmi let, chodili jsme spolu a s Matějem Kovářem celou základku do stejné třídy. Těšili jsme se, že vyběhneme na trávník společně a budeme mít další zážitek. Bohužel se David na tréninku zranil. A když jsem k lavičce doběhl, zjistil jsem, že zrovna odběhl do kabiny. Takže se to moc nepovedlo.