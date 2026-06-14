Den volna přišel vhod, pochvaloval si Sadílek. Fotbalisté si zašli i na rodeo

Na rodeo si reprezentanti zašli na pozvání města Fort Worth, v jehož sousedství během šampionátu pobývají.
„S rodeem se v našem běžném životě v Česku nebo po Evropě nesetkáváme, byl to zajímavý zážitek,“ podotkl Sadílek.
V neděli ráno tamního času se však reprezentanti zase vrátili do práce. „Už se zase připravujeme na druhý zápas,“ zmínil Sadílek čtvrteční duel proti Jihoafrické republice.
„Víme, že zlepšení musí přijít. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést lepší výkon. A jestli vyhlížím já osobně šanci v základní sestavě? Jsem pokaždé nachystaný, chci hrát. Je to jenom na rozhodnutí trenéra.“
Cestou na trénink na stadion v Mansfieldu jim pršelo, zastihla je bouřková přeháňka. Na hřišti už zase pálilo slunce a bylo horko.
Právě i o počasí Sadílek mluvil ve svém zápisníku, ve kterém na kanálech národního mužstva na sociálních sítích přináší postřehy ze šampionátu.
Vzhůru na nedělní trénink! 🫡🇨🇿 pic.twitter.com/Eol4Fignv0— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 14, 2026
Kdyby o vysoké nadmořské výšce v Mexiku, kde minulý týden ze čtvrtka na pátek odehráli Češi úvodní zápas proti Jižní Koreji (1:2), pořád nemluvili novináři a fanoušci, Sadílek by ji ani neřešil.
„Guadalajara je asi 1600 metrů nad mořem, my na zápasy létáme z texaské nížiny. Ale sám na sobě jsem žádný velký rozdíl nepociťoval,“ zdůraznil záložník, jenž odehrál závěrečnou půlhodinu.
„Jasně, kluci, kteří hráli celý zápas, byli pochopitelně unavení, ale to je normální. V Mexiku je navíc počasí docela příjemné, i během zápasu bylo v pohodě. V Texasu je vedro a především vlhkost znát mnohem víc,“ porovnával.
Co ho v Mexiku nadchlo, byla atmosféra.
„Na vlastní kůži jsme poznali, že jsme opravdu součástí té největší sportovní akce. V Guadalajaře jsme zažili, co šampionát znamená pro místní lidi. Fotbal je pro ně vším. Po příletu před zápasem jsme viděli lidi v mexických dresech podél ulic, točili si náš autobus, spousta lidí před hotelem,“ poznamenal Sadílek.
„Tohle bylo chvílemi až bláznivé, fandové jsou horkokrevní, cítíte to na každém kroku. Potěšilo nás, že v záplavě zelených mexických dresů jsme viděli i ty české. Všem našim fanouškům děkujeme, že dorazili až sem, byli skvělí. V Mexiku žije šampionátem celá země. Možná si ani neumím představit, co se bude dít před posledním zápasem skupiny v Mexico City proti domácím,“ přemítal.
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Premiérový start na světovém šampionátu si užil možná o to víc, že předloni kvůli zranění po pádu na tříkolce přišel o mistrovství Evropy v Německu.
Uvítal také změnu při slavnostním nástupu na trávník, na hřišti jsou kolem středového kruhu nově nastoupené celé týmy i s náhradníky.
„Bylo to zajímavé. Vždy to bývá tak, že při hymnách je na hřišti jen základní sestava, náhradníci stojí vedle realizáku před střídačkou. Tady stál při hymnách celý tým pohromadě a bylo to krásné. Mohli jsme se všichni držet za ramena, zazpívat si naši hymnu.“
Po příchodu na trávník byl velmi aktivní. Po jeho centru z přímého kopu dostal Tomáš Souček za stavu 1:1 míč do sítě, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. V nastavení se dostal sám do šance, ale střelu mu chytil korejský brankář.
„Byl jsem u několika situací, které pro nás mohly mít velký význam. Sehráli jsme to dobře, za hřiště jsem necítil, že by mělo jít o ofsajd. Bohužel se tak stalo. A místo radosti z vedení jsme za tři minuty bohužel dostali druhý gól,“ litoval Sadílek.
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„Po inkasovaných brankách jsme začali hrát a měli slušné šance minimálně na vyrovnání. Sám jsem jednu měl. Myslím, že jsem situaci neřešil špatně. Střílel jsem svojí slabší pravačkou. Škoda, že střelu třeba netečoval protihráč, který stál přede mnou.“
Ve čtvrtek český tým potřebuje v boji o postup ze skupiny porazit v druhém duelu na turnaji Jihoafrickou republiku.
„S Koreou jsme měli aspoň na bod. Hrozně nás to mrzí. Ale turnaj je pořád na začátku. Je jasné, že Atlantě musíme jít za vítězstvím a první prohru odčinit. Věřím, že tentokrát už naše vedení nepustíme,“ prohlásil Sadílek.