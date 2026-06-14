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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Den volna přišel vhod, pochvaloval si Sadílek. Fotbalisté si zašli i na rodeo

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  19:51
Sobotu měli pro sebe. A zatímco mistrovství světa se naplno rozbíhá, Češi ji prožili bez fotbalu. „Byli jsme na rodeu. Po těch sedmnácti dnech, co jsme spolu, jsme aspoň přišli na jiné myšlenky. Den volna přišel každému vhod,“ řekl Michal Sadílek.
Čeští fotbalisté navštívili tradiční rodeo, pořídili klobouky. Zleva Coufal,...

Čeští fotbalisté navštívili tradiční rodeo, pořídili klobouky. Zleva Coufal, Hložek, Kovář, Sadílek, Krejčí a Schick. | foto: Reuters

Český záložník Michal Sadílek před utkáním s Koreou.
Fotbalová reprezentace během tréninku v mexické Guadalajaře.
Alexandr Sojka v souboji s I Han-pomem z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
Alexandr Sojka stíhá Hwanga In-poma z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
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Na rodeo si reprezentanti zašli na pozvání města Fort Worth, v jehož sousedství během šampionátu pobývají.

„S rodeem se v našem běžném životě v Česku nebo po Evropě nesetkáváme, byl to zajímavý zážitek,“ podotkl Sadílek.

V neděli ráno tamního času se však reprezentanti zase vrátili do práce. „Už se zase připravujeme na druhý zápas,“ zmínil Sadílek čtvrteční duel proti Jihoafrické republice.

„Víme, že zlepšení musí přijít. Zápas proti Jižní Koreji od nás nebyl dobrý, budeme muset předvést lepší výkon. A jestli vyhlížím já osobně šanci v základní sestavě? Jsem pokaždé nachystaný, chci hrát. Je to jenom na rozhodnutí trenéra.“

Cestou na trénink na stadion v Mansfieldu jim pršelo, zastihla je bouřková přeháňka. Na hřišti už zase pálilo slunce a bylo horko.

Právě i o počasí Sadílek mluvil ve svém zápisníku, ve kterém na kanálech národního mužstva na sociálních sítích přináší postřehy ze šampionátu.

Kdyby o vysoké nadmořské výšce v Mexiku, kde minulý týden ze čtvrtka na pátek odehráli Češi úvodní zápas proti Jižní Koreji (1:2), pořád nemluvili novináři a fanoušci, Sadílek by ji ani neřešil.

„Guadalajara je asi 1600 metrů nad mořem, my na zápasy létáme z texaské nížiny. Ale sám na sobě jsem žádný velký rozdíl nepociťoval,“ zdůraznil záložník, jenž odehrál závěrečnou půlhodinu.

„Jasně, kluci, kteří hráli celý zápas, byli pochopitelně unavení, ale to je normální. V Mexiku je navíc počasí docela příjemné, i během zápasu bylo v pohodě. V Texasu je vedro a především vlhkost znát mnohem víc,“ porovnával.

Fotbalová reprezentace během tréninku v mexické Guadalajaře.

Co ho v Mexiku nadchlo, byla atmosféra.

„Na vlastní kůži jsme poznali, že jsme opravdu součástí té největší sportovní akce. V Guadalajaře jsme zažili, co šampionát znamená pro místní lidi. Fotbal je pro ně vším. Po příletu před zápasem jsme viděli lidi v mexických dresech podél ulic, točili si náš autobus, spousta lidí před hotelem,“ poznamenal Sadílek.

„Tohle bylo chvílemi až bláznivé, fandové jsou horkokrevní, cítíte to na každém kroku. Potěšilo nás, že v záplavě zelených mexických dresů jsme viděli i ty české. Všem našim fanouškům děkujeme, že dorazili až sem, byli skvělí. V Mexiku žije šampionátem celá země. Možná si ani neumím představit, co se bude dít před posledním zápasem skupiny v Mexico City proti domácím,“ přemítal.

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Premiérový start na světovém šampionátu si užil možná o to víc, že předloni kvůli zranění po pádu na tříkolce přišel o mistrovství Evropy v Německu.

Uvítal také změnu při slavnostním nástupu na trávník, na hřišti jsou kolem středového kruhu nově nastoupené celé týmy i s náhradníky.

„Bylo to zajímavé. Vždy to bývá tak, že při hymnách je na hřišti jen základní sestava, náhradníci stojí vedle realizáku před střídačkou. Tady stál při hymnách celý tým pohromadě a bylo to krásné. Mohli jsme se všichni držet za ramena, zazpívat si naši hymnu.“

Po příchodu na trávník byl velmi aktivní. Po jeho centru z přímého kopu dostal Tomáš Souček za stavu 1:1 míč do sítě, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. V nastavení se dostal sám do šance, ale střelu mu chytil korejský brankář.

„Byl jsem u několika situací, které pro nás mohly mít velký význam. Sehráli jsme to dobře, za hřiště jsem necítil, že by mělo jít o ofsajd. Bohužel se tak stalo. A místo radosti z vedení jsme za tři minuty bohužel dostali druhý gól,“ litoval Sadílek.

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„Po inkasovaných brankách jsme začali hrát a měli slušné šance minimálně na vyrovnání. Sám jsem jednu měl. Myslím, že jsem situaci neřešil špatně. Střílel jsem svojí slabší pravačkou. Škoda, že střelu třeba netečoval protihráč, který stál přede mnou.“

Ve čtvrtek český tým potřebuje v boji o postup ze skupiny porazit v druhém duelu na turnaji Jihoafrickou republiku.

„S Koreou jsme měli aspoň na bod. Hrozně nás to mrzí. Ale turnaj je pořád na začátku. Je jasné, že Atlantě musíme jít za vítězstvím a první prohru odčinit. Věřím, že tentokrát už naše vedení nepustíme,“ prohlásil Sadílek.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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