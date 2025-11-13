Být v pohodě, dali bychom San Marinu více gólů, řekl Sadílek. Odhalily se nedostatky

Hlavní problém? Podle slávistického záložníka zejména nevyužité příležitosti.
„O půli jsme si ukazovali, že jsme nebyli dostatečně přímočaří, takže to nám scházelo. Měli jsme i penaltu, kterou jsme nedali. Potom se k nám balon několikrát dostal ve velkém vápně, ale v nějaké panice přestřelíme bránu. Být v pohodě, tak bychom další góly dali,“ přesvědčoval Sadílek.
A navíc jste mohli inkasovat před koncem, když se střela Riccarda otřela o boční síť. Nezatrnulo vám?
Ani ne, protože si myslím, že Martin Jedlička by to z takové dálky stejně měl. Ale říkám, zbytečně jsme si to zkomplikovali. Šance jsme nedali a potom jsme neměli na kopačkách klid.
Měli jste přitom minimum střel na bránu.
Teď jsme se o tom bavili. Je to statistika, kterou člověk hned vidí, ale bylo tam několik centrů i v první půli, kdy jsme promáchli balon, který jsme měli na kopačce. Možností bylo několik, ale kvalita nebyla taková, jakou bychom potřebovali.
Co říkáte souhře v záloze, kde poprvé v reprezentaci nastoupil Patrik Hellebrand a v níž hrál Tomáš Souček více v útoku?
Patrik je vynikající fotbalista, už dřív jsem s ním hrával v mládeži. Oba pocházíme ze Zlínského kraje, takže za nějaké výběry jsme spolu hráli. On hru cítí, chce být furt u balonu, takže podle mě super. Suk většinu kariéry hrává trošičku níž, ale poslední dobou se dostává i nahoru, takže jsme ho chtěli využít víc. Spíš byl taková spojka mezi námi a útočníkem, aby sbíral odražené míče.
Co vám utkání ukázalo před posledním kvalifikačním zápasem mistrovství světa v pondělí s Gibraltarem?
Nedostatky, na kterých máme pracovat. Zápas s Gibraltarem asi bude podobný. Taky budeme dobývat jeho branku. Musíme se dostávat do prostorů, které jsme dneska nevyužívali.
Jaký máte program do utkání s Gibraltarem?
Určitě se budeme dívat na tento zápas. Budeme se muset co nejlépe nachystat, zregenerovat a odvést co nejlepší výkon, protože utkání s Gibraltarem musíme zvládnout. A pokud se půjdeme projít, tak asi jen kolem velkého parkoviště, které je u hotelu v Ostravě, kde bydlíme do neděle.