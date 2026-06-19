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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mexiko v euforii: Chceme být mezi deseti nejlepšími týmy světa. Čechy nepodceníme

Václav Havlíček
  13:45
Když na mistrovství světa v Kataru ztroskotali už ve skupině, bylo to pro fotbalem poblázněnou zemi velké zklamání. Reprezentace Mexika si totiž play off světového šampionátu nezahrála poprvé od roku 1990. Teď je vše zapomenuto! Mexičané porazili po chybě soupeře Jižní Koreu 1:0 a jsou prvním týmem turnaje, který si zajistil vyřazovací boje. A teď na Česko.
Mexický fotbalista Luis Romo využívá zaváhání jihokorejské obrany a v utkání...

Mexický fotbalista Luis Romo využívá zaváhání jihokorejské obrany a v utkání mistrovství světa dává gól. | foto: AP

Mexičtí fotbalisté slaví gól v utkání mistrovství světa proti Jižní Koreji.
Zklamaní jihokorejští fotbalisté v utkání mistrovství světa proti Mexiku
Momentka z utkání mistrovství světa mezi Mexikem (v černém) a Jižní Koreou
Na stadionu v Guadalajaře probíhá utkání mistrovství světa mezi Mexikem a Jižní...
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Svěřenci trenéra Miroslava Koubka mají titěrnou naději, že by jim k postupu ze třetího místa stačil v utkání (čtvrtek, 3.00 SELČ) s domácím Mexikem bod. Naopak výhra by takřka jistě znamenala postup, ale chce se vám věřit ve tři body po malátných výkonech reprezentace?

Jistě, Mexiku už o nic nepůjde. Při souhře okolnosti by Češi v případě výhry mohli ve skupině A skončit i druzí. Ale představa, že by domácí vypustili zápas před natřískaným Aztéckým stadionem, není zrovna reálná.

Češi a postup? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla

„Je hezké, že máme jistotu prvního místa, ale ve fotbale vždy musíte koukat dopředu. Nemůže přemýšlet nad tím, že jsme byli dobří. Máme před sebou velmi komplikovaný zápas proti Česku. Musíme se dívat na to, jaký soupeř nás čeká. Naši analytici teď budou rozebírat jeho hru, rozhodně nic nepodceníme,“ řekl mexický kouč Javier Aguirre.

„Měl jsem možnost vidět Čechy v obou zápasech proti našim rivalům ve skupině a i když získali jen bod, byli velmi dobří. Skvělá hra ve vzduchu, hodně fyzických kontaktů. Rozhodně to nebude jednoduché. Uvidíme, jestli proti Česku dokážeme být lepší na míči,“ mínil kouč.

„Chci přesvědčit moje hráče, že můžeme být dlouhodobě mezi deseti nejlepšími týmy světa. To by pro nás bylo opravdu speciální,“ dodal.

Postoupí Češi ze skupiny na fotbalovém MS?

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Korejcům nebylo nic platné, že měli v zápase větší držení míče i větší počet očekávaných gólů. Gólman Sung-kju ztropil v padesáté minutě hloupou chybu, neudržel míč v rukavicích a záložník Luis Romo poslal míč do sítě a fanoušky na stadionu v Zapopanu do absolutní euforie.

Také pro střelce samotného to byla velká radost, protože před zápasem si ho vzala na paškál místní média. Romo totiž prohlásil, že zase až tolik nezáleží na tom, jestli Mexiko proti Koreje uspěje.

„Není to tak, že by na tom nezáleželo, ale nechtěli jsme jít do zápasu s tím, že musíme bezpodmínečně vyhrát. Musíme prožít každý okamžik zápasu, zlepšovat se. Jistě, že chceme pokaždé vyhrát, ale nemůžeme se dostávat pod tlak,“ vysvětloval Romo mexické televizi. „Nemyslím, že jsme proti Koreje odehráli perfektní zápas, ale vyhráli jsme,“ shrnul.

Korea je tak po dvou zápasech na třech bodech a proti Jihoafrické republice bude chtít jednoznačně vyhrát. „Obdržený gól je politováníhodný, ale není důvod věšet hlavy. Z výsledku jsme zklamaní, ale s výkonem jsem spokojený,“ hodnotil jihokorejský trenér Myung-Bo Hong.

Prokletí pátých zápasů

Mexiko tak může slavit, ale zároveň je v očekávání. Slyšeli jste někdy pojem „el quinto partido?“ Jedná se o prokletí pátých zápasů Mexika na MS. Před mistrovstvím v Kataru Mexiko na předchozích sedmi (!) šampionátech vždy postoupilo do osmifinále.

Ale dál už ne.

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Osmého turnaje v pořadí – v roce 1990 – se Mexiko neúčastnilo, kvůli takzvané aféře „Chachirules.“ FIFA tehdy středoamerickou zemi vyloučila poté, co se provalilo, že Mexiko v roce 1988 nasadilo do kvalifikace na mistrovství světa hráčů do 20 let několik fotbalistů, kteří byli starší, než dovolovala pravidla. Jejich data narození byla zfalšována.

Letos po rozšíření mistrovství navíc bude muset hostitelský mančaft zvládnout o jedno kolo navíc. Mezi nejlepší osmičku světa se Mexičané dostali naposledy v roce 1986.

Na domácím mistrovství.

Je čas historii zopakovat?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

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Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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