Mexiko v euforii: Chceme být mezi deseti nejlepšími týmy světa. Čechy nepodceníme

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka mají titěrnou naději, že by jim k postupu ze třetího místa stačil v utkání (čtvrtek, 3.00 SELČ) s domácím Mexikem bod. Naopak výhra by takřka jistě znamenala postup, ale chce se vám věřit ve tři body po malátných výkonech reprezentace?
Jistě, Mexiku už o nic nepůjde. Při souhře okolnosti by Češi v případě výhry mohli ve skupině A skončit i druzí. Ale představa, že by domácí vypustili zápas před natřískaným Aztéckým stadionem, není zrovna reálná.
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„Je hezké, že máme jistotu prvního místa, ale ve fotbale vždy musíte koukat dopředu. Nemůže přemýšlet nad tím, že jsme byli dobří. Máme před sebou velmi komplikovaný zápas proti Česku. Musíme se dívat na to, jaký soupeř nás čeká. Naši analytici teď budou rozebírat jeho hru, rozhodně nic nepodceníme,“ řekl mexický kouč Javier Aguirre.
„Měl jsem možnost vidět Čechy v obou zápasech proti našim rivalům ve skupině a i když získali jen bod, byli velmi dobří. Skvělá hra ve vzduchu, hodně fyzických kontaktů. Rozhodně to nebude jednoduché. Uvidíme, jestli proti Česku dokážeme být lepší na míči,“ mínil kouč.
„Chci přesvědčit moje hráče, že můžeme být dlouhodobě mezi deseti nejlepšími týmy světa. To by pro nás bylo opravdu speciální,“ dodal.
Korejcům nebylo nic platné, že měli v zápase větší držení míče i větší počet očekávaných gólů. Gólman Sung-kju ztropil v padesáté minutě hloupou chybu, neudržel míč v rukavicích a záložník Luis Romo poslal míč do sítě a fanoušky na stadionu v Zapopanu do absolutní euforie.
Také pro střelce samotného to byla velká radost, protože před zápasem si ho vzala na paškál místní média. Romo totiž prohlásil, že zase až tolik nezáleží na tom, jestli Mexiko proti Koreje uspěje.
„Není to tak, že by na tom nezáleželo, ale nechtěli jsme jít do zápasu s tím, že musíme bezpodmínečně vyhrát. Musíme prožít každý okamžik zápasu, zlepšovat se. Jistě, že chceme pokaždé vyhrát, ale nemůžeme se dostávat pod tlak,“ vysvětloval Romo mexické televizi. „Nemyslím, že jsme proti Koreje odehráli perfektní zápas, ale vyhráli jsme,“ shrnul.
Korea je tak po dvou zápasech na třech bodech a proti Jihoafrické republice bude chtít jednoznačně vyhrát. „Obdržený gól je politováníhodný, ale není důvod věšet hlavy. Z výsledku jsme zklamaní, ale s výkonem jsem spokojený,“ hodnotil jihokorejský trenér Myung-Bo Hong.
Prokletí pátých zápasů
Mexiko tak může slavit, ale zároveň je v očekávání. Slyšeli jste někdy pojem „el quinto partido?“ Jedná se o prokletí pátých zápasů Mexika na MS. Před mistrovstvím v Kataru Mexiko na předchozích sedmi (!) šampionátech vždy postoupilo do osmifinále.
Ale dál už ne.
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Osmého turnaje v pořadí – v roce 1990 – se Mexiko neúčastnilo, kvůli takzvané aféře „Chachirules.“ FIFA tehdy středoamerickou zemi vyloučila poté, co se provalilo, že Mexiko v roce 1988 nasadilo do kvalifikace na mistrovství světa hráčů do 20 let několik fotbalistů, kteří byli starší, než dovolovala pravidla. Jejich data narození byla zfalšována.
Letos po rozšíření mistrovství navíc bude muset hostitelský mančaft zvládnout o jedno kolo navíc. Mezi nejlepší osmičku světa se Mexičané dostali naposledy v roce 1986.
Na domácím mistrovství.
Je čas historii zopakovat?