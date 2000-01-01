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Největší šťastlivci obsadili místa na mohutném Aztéckém stadionu, další stovky tisíc se tísnily v ulicích hlavního města Mexico City. A pochopitelně i v dalších částech země. Kvůli bouřce si mexický fotbalový národ musel ještě počkat, na domácím světovém šampionátu pak ale spustil vlastní bouři po postupu do osmifinále. Vítězství 2:0 nad Ekvádorem doprovázely za doprovodu hudby i ohňostrojů oslavy tak mohutné, že je zabíraly i drony. Detailně prohlédnout si je můžete v naší galerii.
Autor: Reuters
DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další vítězství. A postup do osmifinále světového šampionátu po triumfu 2:0 nad Ekvádorem. „Myslím, že jim tady fanoušci dávají velký impulz. Za zády jim stojí ohromný dav,“ líčil i útočník soupeře John Yeboah. V 89 soutěžních zápasech na svém oblíbeném domácím hřišti Mexiko nyní vyhrálo jubilejní 70. utkání a prohrálo pouze dvakrát. Přičemž na světových šampionátech ještě ani jednou nepadlo.
Autor: AP
BOUŘE V MEXIKU. Pohled shora na bulvár Paseo de la Reforma s památníkem Anděla nezávislosti, kde fanoušci bedlivě vyhlíží zápas fotbalistů v úvodním kole vyřazovacích bojů na domácím světovém šampionátu.
Autor: Reuters
NEPLÁNOVANÉ ZPOŽDĚNÍ. Nejprve si ale museli počkat, podle pravidel se kvůli výskytu blesků v okolí totiž odsouval start utkání. Původně mělo začít v tamních 19 hodin (tedy ve 3.00 SELČ).
Autor: Reuters
ČEKÁNÍ V DEŠTI. Bouřku doprovázela i slušná vodní sprška, po čase ale diváci v pláštěnkách přece jen začali vycházet na tribuny, jako zde ostrůvek ekvádorských příznivců.
Autor: Reuters
V OČEKÁVÁNÍ. Mohutný Aztécký stadion se začal postupně plnit, start duelu se opozdil o hodinu, kdo si tedy v Česku přivstal, dočkal se ve čtyři ráno.
Autor: Reuters
PRVNÍ BOUŘE. Za velkého aplausu už vyrazili na rozcvičku domácí fotbalisté, kteří chtěli na maximum využít velké výhody v podobě známého prostředí. Otázkou bylo, jak moc jim zrovna proti Ekvádoru může pomoct nadmořská výška více jak 2000 metrů, v nichž se Azteca nachází. Však i Jihoameričané jsou na řidší vzduch navyklí.
Autor: Reuters
JE TO TADY. Hymny dozněly, oba týmy se navzájem zdraví. Duel úvodního kola play off může konečně vypuknout.
Autor: Reuters
Ukázal se i výjimečně nadaný mladík Gilberto Mora, který se vě věku 17 let a 259 dní stal druhým nejmladším hráčem v historii šampionátů, který nastoupil k utkání play off. Mladší už byl pochopitelně jen Pelé, ale pozor, pouze o dvacet dní!
Autor: Reuters
Ekvádorec Nilson Angulo (vpravo) a Mexičan Jorge Sanchéz v dalším souboji o balon, tentokrát hostující hráč zvládl procedit míč.
Autor: Reuters
PRVNÍ VÝBUCH. A zelená bouře vypukla, Aztécký stadion zahřměl po náramné střele útočníka Juliána Quiňonese, který střelou do bližšího horního rohu překonal brankáře Hernána Galíndeze.
Autor: Reuters
Mexičan Julian Quiňones (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v zápase proti Ekvádoru, skóre utkání otevřel ve 22. minutě.
Autor: Reuters
A k míči se opět dere neúnavný mladík Gilberto Mora. Muž v hledáčku slavného Realu Madrid či anglického Manchesteru City.
Autor: Reuters
LÉTAJÍCÍ JIMÉNEZ. Jiný muž ostřílený Premier League ale tentokrát přinesl ještě větší radost. Útočník Raúl Jiménez vyslal střelu, která zaplula přesně do horního rohu, toho opačného než trefil Quiňones, jenž si nyní připsal asistenci. Úspěšný střelec hned plachtil, dopadl na břicho a volně se sklouzl po pažitu v mexické metropoli.
Autor: Reuters
HLAVNÍ HVĚZDA VEČERA. Do nebes ale vynášeli útočníka Juliána Quiňonese, který proti Ekvádoru zařídil vítězný gól a na druhý na konečných 2:0 nahrával. Soupeř se marně snažil dotahovat, po úderech v prvním poločase si domácí už radost utéct nenechali.
Autor: AP
Fotbalisté Mexika slaví vítězství nad Ekvádorem a postup do osmifinále mistrovství světa
Autor: Reuters
POHLED Z TRIBUN. Mexičtí fotbalisté oslavují s domácími davy na mohutném a zatím nedobytném Aztéckém stadionu. V historii světových šampionátů tady sehráli desátý duel, osm z nich vyhráli a dvakrát remizovali.
Autor: AP
Fotbalisté Mexika slaví vítězství nad Ekvádorem a postup do osmifinále mistrovství světa
Autor: Reuters
VELKÁ SLÁVA. A takto už vypadaly oslavy v ulicích Mexico City. Fanoušci si právě užívají vystoupení tradičních mariachi po postupu fotbalistů do osmifinále domácího světového šampionátu.
Autor: Reuters
FOTBALOVÉ ŠÍLENSTVÍ. Mexičtí fanoušci s ohňostroji před velkoplošnými obrazovkami a u památníku Anděle nezávislosti v Mexico City slaví postup fotbalistů do osmifinále mistrovství světa.
Autor: Reuters
Mexičtí fanoušci s ohňostroji slaví postup fotbalistů do osmifinále mistrovství světa.
Autor: Reuters
NÁRODNÍ SVÁTEK. Stovky tisíc fanoušků opět zaplavily Mexico City, které posléze spolu s celou zemí oslavovalo postup fotbalistů do osmifinále světového šampionátu. Dron zachycuje i ty nejšťastnější příznivce, kteří se ocitli v blízkosti památníku Anděla nezávislosti.
Autor: Reuters
MILÁČEK NÁRODA. V ulicích hlavního města zaujal nejvíc Merlin. Kachna chodící v mexickém dresu se během domácího fotbalového šampionátu stala fenoménem, někteří fanoušci si vytvořili i její napodobeninu při oslavách postupu do osmifinále.
Autor: Reuters
Fanoušci Mexika žijí fotbalem ve dne v noci. Po zápase s Ekvádorem mohli zase oslavovat postup do osmifinále na mistrovství světa, kam se jejich tým před turnajem v Kataru (2022) dostal sedmkrát v řadě.
Autor: Reuters
Nutno dodat, že další zápas s vítězem duelu Anglie proti DR Kongo svede opět na Aztéckém stadionu. A bude moci využít i ohromné výhody v podobě nadmořské výšky.
Autor: Reuters