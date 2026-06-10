Program mexických fotbalistů na MS 2026
Mexiko v zahajovacím utkání MS nastoupí 11. června od 21:00 proti Jihoafrické republice. Pak se přesune do Guadalajary na zápas s Jižní Koreou a skupinu uzavře opět na Aztéckém stadionu doma s Českem. Uvedené časy platí pro středoevropské pásmo (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|Estadio Azteca, Mexico City
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|Estadio Akron, Guadalajara
|25.06.
|03:00
|Česko – Mexiko
|Estadio Azteca, Mexico City
Soupiska Mexika na MS 2026
Trenér Javier Aguirre s konečným seznamem dlouho otálel a ven ho pustil až 1. června. A hned na něm bylo jméno, které se postaralo o rozruch – Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletému brankáři pomohla smůla jiného gólmana: jedničce Luisi Malagónovi praskl vaz v koleni. Pro Ochou půjde o šestý šampionát v kariéře, takovou metu zvládli kromě něj jen Messi s Ronaldem.
Kapitánskou pásku má Edson Álvarez, úplným benjamínkem je sedmnáctiletý Gilberto Mora. Dvanáct hráčů kádru působí v domácí lize, z toho pět obléká dres Guadalajary.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Guillermo Ochoa
|AEL Limassol
|Raúl Rangel
|Guadalajara
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Obránci
|Edson Álvarez
|Fenerbahçe
|César Montes
|Lokomotiv Moskva
|Johan Vásquez
|Janov
|Jorge Sánchez
|PAOK
|Israel Reyes
|América
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Mateo Chávez
|AZ Alkmaar
|Záložníci
|Luis Romo
|Guadalajara
|Álvaro Fidalgo
|Real Betis
|Orbelín Pineda
|AEK Atény
|Obed Vargas
|Atlético Madrid
|Gilberto Mora
|Tijuana
|Luis Chávez
|Dynamo Moskva
|Erik Lira
|Cruz Azul
|Brian Gutiérrez
|Guadalajara
|Útočníci
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Santiago Giménez
|AC Milán
|Alexis Vega
|Toluca
|Roberto Alvarado
|Guadalajara
|Armando González
|Guadalajara
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|César Huerta
|Anderlecht
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
Důležití hráči mexické reprezentace
Obrana – Johan Vásquez
Levonohý stoper, vyniká skvělou poziční hrou, taktickou vyspělostí a výbornou rozehrávkou.
Záloha – Edson Álvarez
Komplexní defenzivní záložník a obránce. Je známý svou obětavostí, tvrdou fyzickou hrou a výborným čtením hry. Otazníkem je zdravotní stav.
Útok – Raúl Jiménez, Santiago Giménez
Pětatřicetiletý forvard Fulhamu jde na domácí šampionát po vydařené sezoně v Premier League. Konkurenci i podporu mu dělá Santiago Giménez z AC Milán, nejnebezpečnější mexický střelec za poslední roky.
Příprava mexických fotbalistů před MS
Aguirre měl díky brzkému uvolnění hráčů z domácí ligy nezvykle dlouhý kemp. V posledních týdnech tým proklepl ve vítězných přípravných zápasech proti Ghaně (2:0), Austrálii (1:0) a Srbsku (5:1), aby vyladil sestavu před ostrým startem.
Mexiko v roce 2025 vyhrálo hned dvě hlavní regionální soutěže – CONCACAF Nations League i Gold Cup. Na tento úspěch navázalo po triumfu na Gold Cupu 2023, čímž získalo tři velké tituly během tří let.
Soupeři ve skupině A
Jihoafrická republika je úvodní soupeř a tak trochu neznámá. Bafana Bafana se na světový šampionát vrací po dlouhém půstu, naposledy zažili MS jako pořadatel doma v roce 2010. Tým staví na rychlosti a fyzické připravenosti, chybí mu ale zkušenosti z vrcholných zápasů.
Jižní Korea – asijská stálice patří na MS k pravidelným účastníkům a stále se ohlíží za semifinále z domácího turnaje 2002. Korejce zdobí enormní běžecká vytrvalost, presink a vůdčí osobnosti opřené o hráče z evropských lig.
Česko – Výběr trenéra Koubka vydřel postup v baráži a herní tvář stále hledá. Zatím často spoléhá na silové pojetí, nakopávané míče a nezměrnou bojovnost.
Cesta Mexika na MS 2026
Mexiko mělo cestu na šampionát jistou automaticky jako jeden z pořadatelských států, kvalifikací tedy procházet nemuselo. O to víc času věnoval Aguirre stavbě týmu přes reprezentační turnaje a přípravu. Klíčovým mezníkem byl triumf na Zlatém poháru 2025 – právě tam si trenér potvrdil obrysy sestavy a herního stylu, se kterým chce na domácím MS uspět.
Trenér Javier Aguirre
Aguirre se na MS ukáže v roli kouče potřetí. Mexiko vedl už na šampionátu 2002 (osmifinálová porážka 0:2 s USA) i 2010 (osmifinále, prohra 1:3 s Argentinou), navíc jako hráč patřil do týmu, který v roce 1986 doma došel do čtvrtfinále. Mexický svaz ho povolal v létě 2024 po nepovedené Copě América, kde národní tým vypadl už ve skupině.
Platí za pragmatika se systémem 4-3-3 a důrazem na pevnou obranu. Po boku má jako asistenta legendárního Rafaela Márqueze, který by měl tým převzít po turnaji.
Historie účastí Mexika na MS ve fotbale
Mistrovství světa 2026 je pro Mexiko už osmnáctou účastí na šampionátu – patří tak mezi vůbec nejstálejší účastníky. Letos navíc turnaj pořádá potřetí (po letech 1970 a 1986), což se před ním nikomu nepovedlo.
Nejlepším výsledkem Mexičanů je účast ve čtvrtfinále, do kterého se probojovali dvakrát, pokaždé doma – v roce 1970 a 1986. V letech 1994 až 2018 sice došli do osmifinále sedmkrát za sebou, jenže právě tam pokaždé skončili. Pro tuhle bariéru se v Mexiku vžil pojem „kletba pátého zápasu“. V Kataru 2022 přišlo ještě tvrdší zklamání: poprvé od roku 1978 tým nepostoupil ze skupiny.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1930
|Uruguay
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1934
|Itálie
|Nekvalifikovalo
|MS 1938
|Francie
|Odstoupilo
|MS 1950
|Brazílie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1954
|Švýcarsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1958
|Švédsko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1962
|Chile
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1966
|Anglie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1970
|Mexiko
|Čtvrtfinále
|MS 1974
|Německo
|Nekvalifikovalo
|MS 1978
|Argentina
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1982
|Španělsko
|Nekvalifikovalo
|MS 1986
|Mexiko
|Čtvrtfinále
|MS 1990
|Itálie
|Zákaz startu od FIFA
|MS 1994
|USA
|Osmifinále
|MS 1998
|Francie
|Osmifinále
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Osmifinále
|MS 2006
|Německo
|Osmifinále
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Osmifinále
|MS 2014
|Brazílie
|Osmifinále
|MS 2018
|Rusko
|Osmifinále
|MS 2022
|Katar
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Spolupořadatel