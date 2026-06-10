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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mexiko na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

  16:00
Mexiko na mistrovství světa ve fotbale 2026 nastupuje jako spolupořadatel a turnaj rovnou zahájí. Do šampionátu vstoupí 11. června proti Jihoafrické republice na slavném Aztéckém stadionu. Ve skupině A ho čekají ještě souboje s Jižní Koreou a Českem. Mexický program, soupisku, klíčové hráče i historickou bilanci najdete v našem přehledu.

Mexičtí fotbalisté se radují z páté branky v přípravném utkání proti Srbsku. | foto: AP

Program mexických fotbalistů na MS 2026

Mexiko v zahajovacím utkání MS nastoupí 11. června od 21:00 proti Jihoafrické republice. Pak se přesune do Guadalajary na zápas s Jižní Koreou a skupinu uzavře opět na Aztéckém stadionu doma s Českem. Uvedené časy platí pro středoevropské pásmo (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
11.06.21:00Mexiko – JAREstadio Azteca, Mexico City
19.06.03:00Mexiko – Jižní KoreaEstadio Akron, Guadalajara
25.06.03:00Česko – MexikoEstadio Azteca, Mexico City

Soupiska Mexika na MS 2026

Trenér Javier Aguirre s konečným seznamem dlouho otálel a ven ho pustil až 1. června. A hned na něm bylo jméno, které se postaralo o rozruch – Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletému brankáři pomohla smůla jiného gólmana: jedničce Luisi Malagónovi praskl vaz v koleni. Pro Ochou půjde o šestý šampionát v kariéře, takovou metu zvládli kromě něj jen Messi s Ronaldem.

Kapitánskou pásku má Edson Álvarez, úplným benjamínkem je sedmnáctiletý Gilberto Mora. Dvanáct hráčů kádru působí v domácí lize, z toho pět obléká dres Guadalajary.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiGuillermo OchoaAEL Limassol
Raúl RangelGuadalajara
Carlos AcevedoSantos Laguna
ObránciEdson ÁlvarezFenerbahçe
César MontesLokomotiv Moskva
Johan VásquezJanov
Jorge SánchezPAOK
Israel ReyesAmérica
Jesús GallardoToluca
Mateo ChávezAZ Alkmaar
ZáložníciLuis RomoGuadalajara
Álvaro FidalgoReal Betis
Orbelín PinedaAEK Atény
Obed VargasAtlético Madrid
Gilberto MoraTijuana
Luis ChávezDynamo Moskva
Erik LiraCruz Azul
Brian GutiérrezGuadalajara
ÚtočníciRaúl JiménezFulham
Santiago GiménezAC Milán
Alexis VegaToluca
Roberto AlvaradoGuadalajara
Armando GonzálezGuadalajara
Julián QuiñonesAl-Qadsiah
César HuertaAnderlecht
Guillermo MartínezPumas UNAM

Důležití hráči mexické reprezentace

Obrana – Johan Vásquez
Levonohý stoper, vyniká skvělou poziční hrou, taktickou vyspělostí a výbornou rozehrávkou.

Záloha – Edson Álvarez
Komplexní defenzivní záložník a obránce. Je známý svou obětavostí, tvrdou fyzickou hrou a výborným čtením hry. Otazníkem je zdravotní stav.

Raúl Jiménez slaví triumf ve finále Ligy národů.

Útok – Raúl Jiménez, Santiago Giménez
Pětatřicetiletý forvard Fulhamu jde na domácí šampionát po vydařené sezoně v Premier League. Konkurenci i podporu mu dělá Santiago Giménez z AC Milán, nejnebezpečnější mexický střelec za poslední roky.

Příprava mexických fotbalistů před MS

Aguirre měl díky brzkému uvolnění hráčů z domácí ligy nezvykle dlouhý kemp. V posledních týdnech tým proklepl ve vítězných přípravných zápasech proti Ghaně (2:0), Austrálii (1:0) a Srbsku (5:1), aby vyladil sestavu před ostrým startem.

Mexiko v roce 2025 vyhrálo hned dvě hlavní regionální soutěže – CONCACAF Nations League i Gold Cup. Na tento úspěch navázalo po triumfu na Gold Cupu 2023, čímž získalo tři velké tituly během tří let.

Soupeři ve skupině A

Jihoafrická republika je úvodní soupeř a tak trochu neznámá. Bafana Bafana se na světový šampionát vrací po dlouhém půstu, naposledy zažili MS jako pořadatel doma v roce 2010. Tým staví na rychlosti a fyzické připravenosti, chybí mu ale zkušenosti z vrcholných zápasů.

Jižní Korea – asijská stálice patří na MS k pravidelným účastníkům a stále se ohlíží za semifinále z domácího turnaje 2002. Korejce zdobí enormní běžecká vytrvalost, presink a vůdčí osobnosti opřené o hráče z evropských lig.

Česko – Výběr trenéra Koubka vydřel postup v baráži a herní tvář stále hledá. Zatím často spoléhá na silové pojetí, nakopávané míče a nezměrnou bojovnost.

Cesta Mexika na MS 2026

Mexiko mělo cestu na šampionát jistou automaticky jako jeden z pořadatelských států, kvalifikací tedy procházet nemuselo. O to víc času věnoval Aguirre stavbě týmu přes reprezentační turnaje a přípravu. Klíčovým mezníkem byl triumf na Zlatém poháru 2025 – právě tam si trenér potvrdil obrysy sestavy a herního stylu, se kterým chce na domácím MS uspět.

Trenér Javier Aguirre

Aguirre se na MS ukáže v roli kouče potřetí. Mexiko vedl už na šampionátu 2002 (osmifinálová porážka 0:2 s USA) i 2010 (osmifinále, prohra 1:3 s Argentinou), navíc jako hráč patřil do týmu, který v roce 1986 doma došel do čtvrtfinále. Mexický svaz ho povolal v létě 2024 po nepovedené Copě América, kde národní tým vypadl už ve skupině.

Javier Aguirre

Platí za pragmatika se systémem 4-3-3 a důrazem na pevnou obranu. Po boku má jako asistenta legendárního Rafaela Márqueze, který by měl tým převzít po turnaji.

Historie účastí Mexika na MS ve fotbale

Mistrovství světa 2026 je pro Mexiko už osmnáctou účastí na šampionátu – patří tak mezi vůbec nejstálejší účastníky. Letos navíc turnaj pořádá potřetí (po letech 1970 a 1986), což se před ním nikomu nepovedlo.

Nejlepším výsledkem Mexičanů je účast ve čtvrtfinále, do kterého se probojovali dvakrát, pokaždé doma – v roce 1970 a 1986. V letech 1994 až 2018 sice došli do osmifinále sedmkrát za sebou, jenže právě tam pokaždé skončili. Pro tuhle bariéru se v Mexiku vžil pojem „kletba pátého zápasu“. V Kataru 2022 přišlo ještě tvrdší zklamání: poprvé od roku 1978 tým nepostoupil ze skupiny.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1930UruguayVyřazeno ve skupině
MS 1934ItálieNekvalifikovalo
MS 1938FrancieOdstoupilo
MS 1950BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 1954ŠvýcarskoVyřazeno ve skupině
MS 1958ŠvédskoVyřazeno ve skupině
MS 1962ChileVyřazeno ve skupině
MS 1966AnglieVyřazeno ve skupině
MS 1970MexikoČtvrtfinále
MS 1974NěmeckoNekvalifikovalo
MS 1978ArgentinaVyřazeno ve skupině
MS 1982ŠpanělskoNekvalifikovalo
MS 1986MexikoČtvrtfinále
MS 1990ItálieZákaz startu od FIFA
MS 1994USAOsmifinále
MS 1998FrancieOsmifinále
MS 2002Korea a JaponskoOsmifinále
MS 2006NěmeckoOsmifinále
MS 2010Jižní AfrikaOsmifinále
MS 2014BrazílieOsmifinále
MS 2018RuskoOsmifinále
MS 2022KatarVyřazeno ve skupině
MS 2026Kanada, Mexiko a USASpolupořadatel
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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