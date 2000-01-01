náhledy
Všichni mají dresy. Recepční v hotelu, řidiči taxíků, prodavačky v obchodech. Celé město, nebo možná spíš celá země! Mexická Guadalajara, kde po půlnoci českého času vstoupí do mistrovství světa také Češi, zatím žije zahajovacím zápasem domácí reprezentace. Ulice jsou plné od brzkého dopoledne, lidé běhají, skáčou, vykřikují, fandí. A ochotně se fotí. Podívejte se, jak Mexiko šílí.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Fotbalové Mexiko šílí. Startuje domácí mistrovství světa a také centrum Guadalajary zaplavili fanoušci v dresech.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz