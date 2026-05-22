S mexickým výběrem se na šampionátu utkají i čeští fotbalisté na závěr skupiny 24. června v metropoli Mexiku.
Nežádoucí pokřiky se objevily i v posledních týdnech v zápasech mexické ligy. Federace chce fanoušky přesvědčit s pomocí kampaně nazvané „Vlna ano, pokřik ne“, v níž vystupují bývalí mexičtí reprezentanti, kteří hráli na domácím mistrovství světa v roce 1986. Právě na něm získala globální popularitu takzvaná Mexická vlna, kdy fanoušci na tribunách postupně vstávají a zvedají ruce a vytvářejí dojem vlny, která obíhá stadion.
Inkriminovaným pokřikem je vulgární výraz „puto“, kterým se ve španělštině urážlivě označuje homosexuál. Mexičtí fanoušci ho používají při výkopech soupeřova brankáře.
„Cílem kampaně je zvýšit povědomí fanoušků o důležitosti podpory mexického národního týmu vlnou, a nikoli diskriminačními pokřiky, které FIFA trestá,“ uvedla federace v prohlášení.
Mexiko je první zemí, která bude hostit mistrovství světa potřetí po letech 1970 a 1986. Turnaj, který pořádají také Kanada a USA, zahájí mexičtí fotbalisté 11. června utkáním s Jihoafrickou republikou.