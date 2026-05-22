Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

  13:30
Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho skandování provází zápasy Mexika už dvě desetiletí a svaz za to pravidelně platí pokuty.

Mexičtí fanoušci na MS ve fotbale 2022. | foto: Profimedia.cz

S mexickým výběrem se na šampionátu utkají i čeští fotbalisté na závěr skupiny 24. června v metropoli Mexiku.

Nežádoucí pokřiky se objevily i v posledních týdnech v zápasech mexické ligy. Federace chce fanoušky přesvědčit s pomocí kampaně nazvané „Vlna ano, pokřik ne“, v níž vystupují bývalí mexičtí reprezentanti, kteří hráli na domácím mistrovství světa v roce 1986. Právě na něm získala globální popularitu takzvaná Mexická vlna, kdy fanoušci na tribunách postupně vstávají a zvedají ruce a vytvářejí dojem vlny, která obíhá stadion.

Inkriminovaným pokřikem je vulgární výraz „puto“, kterým se ve španělštině urážlivě označuje homosexuál. Mexičtí fanoušci ho používají při výkopech soupeřova brankáře.

„Cílem kampaně je zvýšit povědomí fanoušků o důležitosti podpory mexického národního týmu vlnou, a nikoli diskriminačními pokřiky, které FIFA trestá,“ uvedla federace v prohlášení.

Mexiko je první zemí, která bude hostit mistrovství světa potřetí po letech 1970 a 1986. Turnaj, který pořádají také Kanada a USA, zahájí mexičtí fotbalisté 11. června utkáním s Jihoafrickou republikou.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola sleduje utkání proti Bodö/Glimt.

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League.

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s...

22. května 2026  11:39

Ultras po schůzce s vedením Slavie: Shoda je v tom otevřít tribunu Sever co nejdříve

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby...

22. května 2026  10:56

Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje...

22. května 2026  9:30

Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci k nominaci české fotbalové...

Musí to být zvláštní mix pocitů. Jste blízko. Dostáváte třeba i nečekanou šanci porvat se o životní sen. Ovšem s rizikem, že když to neklapne, zůstanete doma u televize. Kolik hráčů je v nominaci...

22. května 2026  8:26

Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?

Hugo Sochůrek ze Sparty spěchá za míčem během utkání s Alkmaarem.

Vlastně mu tenkrát v Mexiku ani nevadilo, že se celou dobu jenom kochal. Bylo mu devatenáct let. Do nominace trenéra Jozefa Marka se před fotbalovým šampionátem 1970 vmáčkl jako nečekaný žolík z...

22. května 2026  6:27

Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra...

21. května 2026  22:02

Ať jsme my Češi taky trochu in. Koubek o Sochůrkovi a výjimce pro Hložka

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Několikrát zopakoval, že nominace není finální. Aby snad i mírnil úžas nad některými jmény. „Velmi zajímaví hráči, velmi dobrá aktuální forma,“ pronesl trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek k...

21. května 2026  17:33

Týden příprav k ničemu! Hull se ptá, zda by neměl do Premier League postoupit přímo

Fotbalisté Hullu slaví postup přes Millwall.

Jsou svým způsobem také obětí špiónského skandálu. Připravovali se, že budou hrát finále o postup do Premier League proti Southamptonu, jenže poté, co byl vyloučen, je čeká poražený Middlesbrough....

21. května 2026  17:05

