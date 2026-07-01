ONLINE: Mexiko - Ekvádor, výkop utkání je kvůli bouři zpožděn

Mexičané v závěrečném zápase skupiny již s jistotou postupu do vyřazovacích bojů porazili český celek po třech brankách v druhém poločase 3:0 a stvrdili povedenou úvodní část.
Svěřenci trenéra Javiera Aguirreho poprvé v historii na turnaji ovládli všechny tři duely základní fáze a spolu se Španělskem jako jediní dosud neinkasovali.
Nyní se pokusí po 40 letech vyhrát na světovém šampionátu duel vyřazovací části, od vítězství nad Bulharskem v roce 1986 sedmkrát ztroskotali v osmifinále. Letos při rozšíření počtu účastníků na 48 zemí jedno kolo play off přibylo.
Oba soupeři spolu často hrají přípravné zápasy. Mexičané čtyřikrát po sobě Ekvádor neporazili, poslední tři vzájemné duely skončily remízou. V jediném souboji na světovém šampionátu v roce 2002 ale jihoamerický celek po obratu zdolali 2:1.
Aguirreho výběr bude opět spoléhat na kouzlo Aztéckého stadionu, který jako první hostí třetí MS. Mexičané ve slavné aréně už 25 zápasů po sobě neprohráli a na světovém šampionátu tam v dosavadních devíti duelech nenašli přemožitele.
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Ekvádor na úvod šampionátu prohrál po gólu inkasovaném v 90. minutě s Pobřežím slonoviny 0:1, následně se protrápil k bezbrankové remíze s outsiderem z Curacaa. Tým byl na pokraji vyřazení, v závěrečném utkání skupiny ale po obratu udolal favorizované Německo 2:1 a do play off proklouzl jako čtvrtý nejlepší z osmičky postupujících z třetích míst.
Ekvádorský prezident na další den vyhlásil celonárodní volno. Jihoamerický celek však už nyní myslí na souboj s Mexikem a sní o prvním triumfu ve vyřazovacích bojích v historii. Dosud se v play off na světovém šampionátu představil jen v roce 2006, kdy v osmifinále podlehl Anglii 0:1.
Vítěz narazí v osmifinále na Demokratickou republiku Kongo, nebo na Anglii.