Trenére, nepřiletím. Ukradli mi pas! Depay zaskočil Koemana, možná nebude hrát

Autor:
  6:50
Nejlepší střelec v historii nizozemské fotbalové reprezentace Memphis Depay má problém. Možná totiž přijde o čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa s Maltou. V Brazílii, kde hraje za Corinthians, mu totiž prý ukradli pas, jednatřicetiletý křídelník tak nemohl odletět na sraz národního týmu.
Memphis Depay z Nizozemska se raduje z trefy proti Litvě.

Memphis Depay z Nizozemska se raduje z trefy proti Litvě. | foto: Reuters

Autor gólu Memphis Depay (10) oslavuje se spoluhráči Justinem Kluivertem a...
Zraněný Nizozemec Memphis Depay v semifinálovém utkání s Anglií.
Memphis Depay z Nizozemska si vede míč v semifinále s Anglií.
Memphis Depay z Nizozemska si kryje míč před Kylem Walkerem z Anglie.
11 fotografií

„Je to nešťastné, protože chcete začít přípravu s kompletním týmem,“ uvedl trenér nizozemského výběru Ronald Koeman. „Některé věci ale prostě neovlivníte. Doufám, že se k nám připojí co nejdříve,“ dodal.

Memphis Depay z Nizozemska (v oranžovém) podstupuje hlavičkový souboj s Rakušanem Maximilianem Woberem.

Depay už mezitím dostal dočasný cestovní průkaz a do Nizozemska by měl přiletět v úterý dopoledne. „Rozhodně to změní moje plány pro tento týden. Takže určitě nebude v základní sestavě,“ uvedl Koeman.

Depay se stal nejlepším střelcem Nizozemska v září, kdy v kvalifikaci přispěl dvěma góly k výhře 3:2 nad Litvou. Někdejší hráč Manchesteru United, Lyonu nebo Barcelony se s 52 zásahy v čele pořadí osamostatnil před Robinem van Persiem.

Nestůj mi na tom balonu, dostaneš kartu! Proč zrovna v Brazílii vadí fotbalové finty?

Nizozemsko, které tři dny po utkání na Maltě doma přivítá Finsko, vede s 10 body kvalifikační skupinu G díky lepšímu skóre před Polskem a má zápas k dobru. Na šampionát postoupí přímo jen první tým tabulky, druhý čeká baráž.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

