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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Další fantastický zápas, jásal Pochettino. Chválil fanoušky a mluvil o triumfu na MS

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  7:13
Druhé utkání, druhá výhra. A jejich fotbal znovu bavil. „Myslím, že to byl opět fantastický zápas,“ radoval se trenér americké reprezentace Mauricio Pochettino po vítězství 2:0 nad Austrálií. Domácí výběr má po druhém kole jisté první místo ve skupině a jistě postoupí mezi 32 nejlepších na mistrovství světa.
Trenér Američanů Mauricio Pochettino reaguje v utkání s Paraguayí.

Trenér Američanů Mauricio Pochettino reaguje v utkání s Paraguayí. | foto: Reuters

Australský obránce Cameron Burgess si v utkání proti Spojeným státům na MS...
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Američané hráli s velkým sebevědomím, kontrolovali hru a po zásluze zase brali plný počet bodů. Ve dvou utkáních po sobě zvítězili na mistrovství světa po 96 letech, tedy poprvé od úvodního ročníku.

„První poločas byl velmi dobrý. V zápase proti velmi silnému týmu jsme dominovali. Když se v prosinci losovalo, tušil jsem, že to bude opravdu těžké a náročné,“ řekl Pochettino podle webu FIFA.

Na zaplněném stadionu v Seattlu ho těšila také divácká kulisa. „Úžasné. Zrovna včera jsem říkal, že Argentina má skvělé fanoušky, ale myslím, že se jim vyrovnáme. Z těch našich mám obrovskou radost,“ dodal.

Americký obránce Alex Freeman (vpravo) se raduje z gólu proti Austrálii. Vlevo s ním jde slavit Chris Richards.

Spojené státy v sebe pomalu začínají věřit.

Před čtyřmi lety, kdy na turnaji bylo o 16 týmů méně, došly do osmifinále, teď mohou pomýšlet i na lepší umístění. Nejdál byly v semifinále na prvním světovém šampionátu v roce 1930, v moderní éře je pak nejlepším americkým umístěním čtvrtfinále z roku 2002.

Pochettinovi svěřenci rozhodli vyprodaný zápas už v prvním poločase. Po deseti minutách hry si srazil míč do vlastní sítě australský obránce Cameron Burgess, před poločasovou přestávkou pak navýšil vedení premiérovou trefou Alex Freeman.

„Nejdříve to neuznali, takže jsem byl při přezkumu VAR nervózní. Když pak potvrdili gól, viděl jsem, jak všichni moji spoluhráči běží, a pomyslel jsem si: ‚Musím utéct, jinak mě srazí k zemi!‘,“ řekl 21letý pravý bek.

USA - Austrálie 2:0, góly padly v první půli, hostitelé mají druhou výhru a postupují

„Bylo to pro mě hodně emotivní, protože o takovém okamžiku člověk sní. A když se to konečně stane a máte kolem sebe lidi, kteří vám pomohou to oslavit, je to o to výjimečnější.“

Američané hráli bez svého tahouna Christiana Pulišiče, který si proti Paraguayi poranil lýtko. Pochettino doufá, že příště bude k dispozici. „Ale pokud chceme tento turnaj vyhrát, potřebujeme celý tým,“ dodal směle argentinský trenér.

Ve druhém dějství se Australané zlepšili a vrátili do hry. Gól, který by na domácí mohl vyvinout větší tlak, však vstřelit nedokázali.

Porážka je tolik trápit nemusí, v úvodním utkání totiž překvapili vítězstvím 2:0 nad Tureckem. O postupujících do vyřazovací fáze bude jasno příští pátek.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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