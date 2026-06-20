Další fantastický zápas, jásal Pochettino. Chválil fanoušky a mluvil o triumfu na MS

Američané hráli s velkým sebevědomím, kontrolovali hru a po zásluze zase brali plný počet bodů. Ve dvou utkáních po sobě zvítězili na mistrovství světa po 96 letech, tedy poprvé od úvodního ročníku.
„První poločas byl velmi dobrý. V zápase proti velmi silnému týmu jsme dominovali. Když se v prosinci losovalo, tušil jsem, že to bude opravdu těžké a náročné,“ řekl Pochettino podle webu FIFA.
Na zaplněném stadionu v Seattlu ho těšila také divácká kulisa. „Úžasné. Zrovna včera jsem říkal, že Argentina má skvělé fanoušky, ale myslím, že se jim vyrovnáme. Z těch našich mám obrovskou radost,“ dodal.
Spojené státy v sebe pomalu začínají věřit.
Před čtyřmi lety, kdy na turnaji bylo o 16 týmů méně, došly do osmifinále, teď mohou pomýšlet i na lepší umístění. Nejdál byly v semifinále na prvním světovém šampionátu v roce 1930, v moderní éře je pak nejlepším americkým umístěním čtvrtfinále z roku 2002.
Pochettinovi svěřenci rozhodli vyprodaný zápas už v prvním poločase. Po deseti minutách hry si srazil míč do vlastní sítě australský obránce Cameron Burgess, před poločasovou přestávkou pak navýšil vedení premiérovou trefou Alex Freeman.
„Nejdříve to neuznali, takže jsem byl při přezkumu VAR nervózní. Když pak potvrdili gól, viděl jsem, jak všichni moji spoluhráči běží, a pomyslel jsem si: ‚Musím utéct, jinak mě srazí k zemi!‘,“ řekl 21letý pravý bek.
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USA - Austrálie 2:0, góly padly v první půli, hostitelé mají druhou výhru a postupují
„Bylo to pro mě hodně emotivní, protože o takovém okamžiku člověk sní. A když se to konečně stane a máte kolem sebe lidi, kteří vám pomohou to oslavit, je to o to výjimečnější.“
Američané hráli bez svého tahouna Christiana Pulišiče, který si proti Paraguayi poranil lýtko. Pochettino doufá, že příště bude k dispozici. „Ale pokud chceme tento turnaj vyhrát, potřebujeme celý tým,“ dodal směle argentinský trenér.
Ve druhém dějství se Australané zlepšili a vrátili do hry. Gól, který by na domácí mohl vyvinout větší tlak, však vstřelit nedokázali.
Porážka je tolik trápit nemusí, v úvodním utkání totiž překvapili vítězstvím 2:0 nad Tureckem. O postupujících do vyřazovací fáze bude jasno příští pátek.