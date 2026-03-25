Pak levou paži ještě pootočí: „Tady mám malého andělíčka, což je takový můj barokní výstřelek. Jednou bych si rád dodělal celý rukáv, protože tetovačky se mi líbí. Už je mám i rozmyšlené, ale času je málo.“
V příštích dnech nebude určitě.
Už ve čtvrtek česká reprezentace hraje semifinále baráže s Irskem a třiadvacetiletý stoper chce být u toho. Přes rok a půl kope v Itálii, ale espresso si k rozhovoru neobjedná. „Vidíte, přitom kafe mám moc rád,“ poví, když se konečně uvolní. Zprvu se trochu ostýchá, přitom na hřišti je v tom nejlepším smyslu suverén: „Nejsem nervózní, spíš soustředěný. I rozhovor beru jako práci.“
Jako malý jsem se možná bál čerta, ale ve fotbale ničeho.