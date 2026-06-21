Jsi snad zloděj? Paraguayský střelec našel sudího hodinky a připnul si je na ruku

Mají tři body, postup do vyřazovací fáze na dosah, ale taky jsou Paraguayci pro smích.
Miguel Almirón jako první hráč v historii dostal červenou kartu za to, že si zakryl ústa a cosi pronesl k protihráči. Je to nové pravidlo, které platí právě od šampionátu.
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A Galarza je tak trochu za zloděje. Sudí Barton v závěru prvního poločasu utkání proti Turecku krotil konflikt rozvášněných hráčů tak vehementně, že mu z ruky spadly hodinky. Galarza je pár kroků od strkanice našel a připnul si je na ruku.
Nevrátil je hned, ale až po několika minutách. Video s jeho chováním obletělo sociální sítě, fanoušci mu nadávají do zlodějů.
Podle některých komentářů mu měl sudí ze Salvadoru udělit žlutou kartu. Jenže mu ji nedal, byla by totiž už druhá. První dostal po třech minutách za podražení.
„Co se to s takovým hráčem děje? Při vší úctě. Co se s ním děje?“ reagoval ve vysílání německé televize Magenta bývalý sudí Patrick Ittrich.
Pero ¿Qué recogió el No.23 (Galarza) de Paraguay?pic.twitter.com/fyCJOC0ZzW— 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) June 20, 2026
Právě v té chvíli se provinil i Almirón a zápas pro něj předčasně skončil. Paraguayci i v deseti vedení 1:0 v druhém poločase ubránili.
Jediným střelcem byl Galarza už po 64 sekundách hry, kdy si zpracoval centr z pravé strany na prsou, míč nenechal dopadnout na zem a z voleje ho poslal do sítě. Parádní trefa.
„Upřímně, tohle je pro mě nezapomenutelné,“ řekl Galarza televizi Telemundo. „Tohle je nejkrásnější fotbalové pódium na světě. Jsou tu ti nejlepší. Jsem na to hrdý. Ukázali jsme, co znamená Paraguay.“
Ale rozhodně pyšný nemůže být na svůj další počin s hodinkami.