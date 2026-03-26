Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

  23:58
V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až na tu nejdůležitější chvíli – zdeptal dva irské střelce a pomohl fotbalové reprezentaci udržet sen o mistrovství světa.
Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku! | foto: Michal Růžička, MAFRA

Matěj Kovář ve snaze zneškodnit pokutový kop neuspěl.
Český brankář Matěj Kovář na rozcvičce před baráží s Irskem.
Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)
Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká...
Národní tým se v Edenu dlouho trápil, kolem Kováře to létalo. Jednou za ním zvonilo břevno, jednou tyč, když po pětadvaceti minutách podruhé inkasoval, naštvaně rozhazoval rukama.

Jako by chtěl spoluhráčům naznačit: „Tak už se probuďte, ne?“

Povedlo se. Pozdě, ale přece. Nekonečné drama vrcholilo při penaltách, kam Češi zápas dotáhli po remíze 2:2 v základní hrací době. A vzhledem k tomu, že po nepovedeném pokusu Chytila zaostávali, tlak na vysokého brankáře narůstal.

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jenže Kovář neztratil hlavu. Ve čtvrté sérii vychytal Azaze. V páté zase Browneho. Pokaždé sebou mrskl do strany, vyrazil balon před sebe a mohl sledovat, jak spoluhráči na polovině hřiště jásají.

„I zákroky ve hře byly důležité, ale penalty důležitější,“ usmíval se po utkání v televizním rozhovoru. „Snažil jsem se klukům pomoct. Začátek jsme neměli nejlepší, ale zvládli jsme to jako tým, jdeme dál. A to je nejdůležitější.“

Vzhledem k tomu, jak sebevědomě Iry vychytal, nabízela se otázka: Jak pečlivě se připravoval?

Irský útočník Troy Parrott z penalty překonává českého brankáře Matěje Kováře.

„Dělali jsme si s trenéry brankářů nějakou přípravu, řešili jsme, co by mohlo nastat,“ líčil. „Podle toho jsem se rozhodoval – a díky bohu za to. Ti hráči mají něco za sebou, díváte se, studujete, co a jak. Potvrdilo se to, udělali jsme si dobrý domácí úkol. Musím poděkovat trenérům, že mi pomohli.“

I jejich zásluhou Česko proklouzlo přes první kolo. A pořád může myslet na turnaj, na kterém chybělo dvacet let.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Aktualizujeme
Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

27. března 2026

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...

26. března 2026  23:58

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026 a od postupu je dělí jediná výhra. Baráž odstartovali upracovanou výhrou 3:2 na penalty s Irskem. V cestě už stojí pouze Dánsko....

26. března 2026  23:56

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Aktualizujeme
Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa. V semifinále dodatečné kvalifikace porazil Irsko. Nervózní a dramatický souboj dospěl do penaltového rozstřelu, v...

26. března 2026  19:18,  aktualizováno  23:36

Kdysi vyloučil Holeše, teď švédský sudí naštval Daridu. Přísná penalta, řekl Kadlec

Český kapitán Ladislav Krejčí diskutuje s rozhodčím Glennem Nybergem během...

Vladimír Darida, který nastoupil za reprezentaci po necelých pěti letech, se mohl vzteknout. Zamračený trenér Miroslav Koubek zaplul do polstrované sedačky na střídačce a zhluboka oddechoval. Češi...

26. března 2026  21:43,  aktualizováno  23:27

Slováci na MS nebudou, s Kosovem selhali v druhé půli. Italové v prvním klání uspěli

Kosovská radost po vedení proti Slovensku.

Fotbalisté Dánska v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali 4:0 Severní Makedonii. Ve finále se utkají s Českem, které porazilo Irsko na penalty. Roli favorita...

26. března 2026  23:23

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v utkání s Irskem?

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Čeští fotbalisté v semifinále baráže o mistrovství světa porazili Irsko 3:2 na penalty a zahrají si o účast na závěrečném turnaji s Dánskem. Jak se vám jejich čtvrteční výkon líbil? Oznámkujte ho v...

26. března 2026

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů s Irskem?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 26. března 2026

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

Všechno do útoku! přejí si čtenáři na Irsko. Chtějí Schicka i Chorého, vynechali Součka

Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink...

Jediným defenzivnějším hráčem nad obránci by zůstal veterán Darida. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě hlasovali o ideální sestavě na Irsko a zvolili ofenzivní variantu. Mezi jedenácti vyvolenými...

26. března 2026  17:20

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

26. března 2026  9:34,  aktualizováno  16:59

