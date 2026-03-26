Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Národní tým se v Edenu dlouho trápil, kolem Kováře to létalo. Jednou za ním zvonilo břevno, jednou tyč, když po pětadvaceti minutách podruhé inkasoval, naštvaně rozhazoval rukama.
Jako by chtěl spoluhráčům naznačit: „Tak už se probuďte, ne?“
Povedlo se. Pozdě, ale přece. Nekonečné drama vrcholilo při penaltách, kam Češi zápas dotáhli po remíze 2:2 v základní hrací době. A vzhledem k tomu, že po nepovedeném pokusu Chytila zaostávali, tlak na vysokého brankáře narůstal.
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
Jenže Kovář neztratil hlavu. Ve čtvrté sérii vychytal Azaze. V páté zase Browneho. Pokaždé sebou mrskl do strany, vyrazil balon před sebe a mohl sledovat, jak spoluhráči na polovině hřiště jásají.
„I zákroky ve hře byly důležité, ale penalty důležitější,“ usmíval se po utkání v televizním rozhovoru. „Snažil jsem se klukům pomoct. Začátek jsme neměli nejlepší, ale zvládli jsme to jako tým, jdeme dál. A to je nejdůležitější.“
Vzhledem k tomu, jak sebevědomě Iry vychytal, nabízela se otázka: Jak pečlivě se připravoval?
„Dělali jsme si s trenéry brankářů nějakou přípravu, řešili jsme, co by mohlo nastat,“ líčil. „Podle toho jsem se rozhodoval – a díky bohu za to. Ti hráči mají něco za sebou, díváte se, studujete, co a jak. Potvrdilo se to, udělali jsme si dobrý domácí úkol. Musím poděkovat trenérům, že mi pomohli.“
I jejich zásluhou Česko proklouzlo přes první kolo. A pořád může myslet na turnaj, na kterém chybělo dvacet let.