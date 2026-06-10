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Masér Poustka: Básničky baví i Koubka. Hlášku ‚Hoši, vole!‘ si nechám patentovat

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Praha 31. 5. 2026 Fotbal mezinárodní přípravný zápas Česko - Kosovo. Eduard Poustka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  15:00
Šampionát v Severní Americe bude pro Eduarda Poustku už devátou velkou akcí u fotbalové reprezentace. Pamatuje bronzové Euro 2004 i poslední mistrovství světa s českou účastí před dvaceti lety. „Nedávno jsem si dobíral slávistu Tomáše Holeše: Ty máš 300 startů v lize? Já v Mexiku oslavím třístý zápas u nároďáku!“ hlásí osmašedesátiletý masér, jenž s krátkou přestávkou u týmu působí už čtvrtstoletí.

Hláškou Hoši, vole! rozjíždí své proslulé rýmovačky, kterými po vítězných zápasech baví hráče i trenéry. Když před odletem za oceán odpočíval u středočeského rybníka Velký Mastník, kde správcuje, hledal tu i inspiraci pro verše, které snad zazní v české kabině během mistrovství.

„Když budeme bojovat jako v baráži, bude těch básniček hodně. Postup ze skupiny je cíl, ale třeba nás něco osvítí a budu muset vymyslet něco i na Brazílii nebo Argentinu,“ mrkne týmový šoumen, který na klubové úrovni pracoval pro Teplice či Spartu.

Právě na Letné začalo jeho letité přátelství s držitelem Zlatého míče a nynějším generálním manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem. „Kluci ho uctívají, dokáže je zbláznit. Vštěpoval jim do hlav, že musí na hřišti umřít. A přesvědčil je, že postup na šampionát prostě uděláme.“

Už máte nachystané rýmovačky na Koreu, Jihoafrickou republiku a Mexiko, české soupeře v základní skupině?
Dělám to bezprostředně, podle toho, jak se zápas vyvíjí. Ale je pravda, že dřív jsem to vymýšlel až na lavičce, teď už si dělám aspoň malinký nástřel před utkáním. Už neskládám tak dlouhé básničky jako dřív, to není ono, stačí kraťoučké, dvě tři věty, pak cigi caga. Při delších jsem se do toho někdy zamotával, ale zase z toho měli kluci největší srandu. A já mám strašně rád, když se kolem mě všichni smějí, to je bomba.

Belmondo byl úlet, to se nepovedlo, ale dobrá parta jsme. I když se někdy dozvíme, že to tak není.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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