Hláškou Hoši, vole! rozjíždí své proslulé rýmovačky, kterými po vítězných zápasech baví hráče i trenéry. Když před odletem za oceán odpočíval u středočeského rybníka Velký Mastník, kde správcuje, hledal tu i inspiraci pro verše, které snad zazní v české kabině během mistrovství.
„Když budeme bojovat jako v baráži, bude těch básniček hodně. Postup ze skupiny je cíl, ale třeba nás něco osvítí a budu muset vymyslet něco i na Brazílii nebo Argentinu,“ mrkne týmový šoumen, který na klubové úrovni pracoval pro Teplice či Spartu.
Právě na Letné začalo jeho letité přátelství s držitelem Zlatého míče a nynějším generálním manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem. „Kluci ho uctívají, dokáže je zbláznit. Vštěpoval jim do hlav, že musí na hřišti umřít. A přesvědčil je, že postup na šampionát prostě uděláme.“
Už máte nachystané rýmovačky na Koreu, Jihoafrickou republiku a Mexiko, české soupeře v základní skupině?
Dělám to bezprostředně, podle toho, jak se zápas vyvíjí. Ale je pravda, že dřív jsem to vymýšlel až na lavičce, teď už si dělám aspoň malinký nástřel před utkáním. Už neskládám tak dlouhé básničky jako dřív, to není ono, stačí kraťoučké, dvě tři věty, pak cigi caga. Při delších jsem se do toho někdy zamotával, ale zase z toho měli kluci největší srandu. A já mám strašně rád, když se kolem mě všichni smějí, to je bomba.
Belmondo byl úlet, to se nepovedlo, ale dobrá parta jsme. I když se někdy dozvíme, že to tak není.