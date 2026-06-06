Jestli sledujete fotbalové přenosy na kanálech Nova Sportu, tak všechna televizní studia za poslední čtyři roky z pohledu dramaturgie nesou právě Kubičíkův podpis.
S blížícím se startem světového šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se jeho role i pozice fotbalu v rámci televize zvýrazňuje. O vrcholný turnaj se Nova stejně jako před čtyřmi lety v Kataru dělí s Českou televizi.
Utkání tuzemského národního mužstva, jejích soupeřů ve skupině i boje o medaile přinesou obě televize zároveň. Ostatní zápasy odvysílá každá zvlášť.
Proč by se měli lidi dívat radši na Novu než na Českou televizi?
Jsme sami sebou. Máme spoustu zkušeností s přenosy ze zahraničních soutěží i z Ligy mistrů. Pro nás je fotbal a mistrovství světa událost, v globálu ta největší. Podle mě je to víc než olympiáda.
A proč ještě?
Pro nás není šampionát ohraničený stadionem a hřištěm. Děláme to pro lidi, kteří fotbal milují a chtějí se bavit. Od prvního redaktora, přes všechny hosty až po uklízečku tím žijeme a to chceme přenést na diváky. Fotbal je fenomén a my chceme zprostředkovat všechno, co slovo fenomén v souvislosti s fotbalem obsahuje.
Martin Kubičík
38 let
Absolvent žurnalistiky na FSV UK. První profesní zkušenosti sbíral ve sportovní redakci televize Prima, začínal jako pomocný redaktor při Euru 2008.
Později pracoval na rádiu Hey a první zápasy komentoval na kanálu Sport 5. Ligu mistrů a fungování zápasových studií poprvé zažil během přenosů na Prima Cool. V létě 2016 zamířil do O2 TV Sport, kde se jako redaktor věnoval především talkshow Tiki-Taka a coby reportér nejvyšší české fotbalové soutěži.
Od července 2022 působí na Nova Sport, kde necelý rok vede fotbalovou sekci a má na starosti složení a organizaci fotbalových přenosů. Nejbližší jsou mu německý a italský fotbal.
Čím se chcete odlišit?
Nějakou dobu se o to snažíme. Obecně chceme být takovým tím prodlouženým obývákem. Živé diskuze, zábava, ať jsou vidět ti, kteří fotbal hráli na mezinárodní úrovni, nebo jsou trenéry.
Myslíte experty a hosty?
Když jsem viděl v rozpisu, že vysíláme zápasy Skotska, hned jsem věděl, že do studia musím dostat kluky, kteří hráli v Hearts. Rudu Skácela, Romana Bednáře a Michala Pospíšila. Skácel byl první, komu jsem volal. Samozřejmě, že i nefotbaloví hosté jsou pro diváky přínosem. K nám tradičně chodí kuchař Emanuele Ridi. Všichni o něm ví, že je velkým sparťanem. Ale on fotbalem žije čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů v týdnu. Má takové znalosti, že by mohl z fleku komentovat italskou ligu. Divím se, že to ještě nikoho nenapadlo.
Kdo ještě z těch slavných dorazí?
Na druhý zápas českého týmu přijde Petr Čech. Bude zrovna v Česku a povedlo se nám to spojit. Na zápasy Švýcarska budeme mít Marka Suchého kterého si tenkrát do Basileje vzal trenér Murat Yakin, současný kouč národního týmu. Na Španěly přijde Jirka Letáček, který působí v Getafe.
A někdo mimo fotbal?
Víte, komu se volal jako druhému po Rudovi Skácelovi? Filipu Chytilovi, hokejistovi Vancouveru. Je velkým fotbalovým fanouškem a Kanada hraje dva zápasy právě tam, kde je teď doma. Myslím si, že to pro diváky bude osvěžení.
Jak vnímáte soupeření s Českou televizi?
Já jsem vlastně velký zastánce veřejnoprávní televize. Asi jako každý, kdo vystudoval žurnalistiku. Ono to soupeření je často kontraproduktivní. Chápu, že u fanoušků je určitá zvykovost. Česká vysílala všechny šampionáty až do minulého turnaje v Kataru, o který jsme s ní dělili. Výjimkou bylo Euro 2008, které měla Prima. Tenkrát jsem tam začínal jako pomocný redaktor. Byla to první velká sportovní akce mimo Českou televizi a dost se s tou zvykovostí bojovalo. My jsme říkali, že přetrháváme rodinná pouta. Je tady generace, který s Českou televizí vyrůstala a s tím nic nenaděláme.
Zaměříte se na mladší generaci?
Myslím si, že i my máme svoje publikum. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Tenkrát z Kataru jsme sdíleli víc zápasů a lidí ze zvyku šli na čété. Teď se střídáme, třeba semifinále máme jedno my, druhé oni. Myslím si, že je to nastavené rozumně. Taky někdo preferuje komentátory na České televizi, jiný na Nově. Tisíc lidí, tisíc chutí. Český fanoušek má na výběr, což ne všude takový luxus mají. Ale třeba v Německu, pokud chcete vidět všechny zápasy, tak si musíte pořídit TV Magenta. Veřejnoprávní ARD/ZDF má jen určitý počet utkání. Na druhou stranu, Magenta bude mít ve studiu těžké váhy Thomase Müllera, Matse Hummelse a Jürgena Kloppa.
S čím novým přijdete? Máte připravené něco speciálního?
Studio bude vypadat trochu jinak vizuálně a je v něm možné úplně cokoli.
Co třeba?
Vybavuju si, jak jsme při Lize mistrů odstranili lavice a vestoje rozebírali zakončení Mbappého. Prostě improvizace. Nebo jsem stál a najednou mi v podpaží vykoukla hlava Romana Bednáře. Říkám mu, co blbneš? On naznačoval, jak Rüdiger v tom slavném zápase Realu se City bránil Haalanda. Prostě, že by s ním šel i na ten záchod, jak se ve fotbale říká při osobce. Tak jsme na tom postavili studio před odvetou. Chceme, aby témata vycházela z hostů.
Kde se jako dramaturg programem pro studia inspirujete?
Dívám se do zahraničí. Jiná kultura, jiný přístup. Hodně sleduju, jak to dělají v Německu. Myslím si, že my Češi k nim máme blízko. Třeba před dvěma lety na mistrovství Evropy měli studio a v něm sedělo početné publikum. Je to samozřejmě dané tím, co pro Němce fotbal znamená.
O vás se ví, že „vaší“ soutěží je bundesliga. Jak to začalo?
Moje babičky měly satelit a já sledoval na DSF, Sat 1 atd. sestřihy. Časem jsem si našel vztah k italské lize, kterou spousta lidí v Česku pohrdá. Ale já se radši podívám na Como s Atalantou než na Nottingham s Wolverhamptonem.
K fotbalu jste se dostal jak?
Můj děda říkal, že o něm umím líp kecat, než ho hrát. Ve škole jsem radši šel do brány a o fotbale do zblbnutí četl. Třeba biografii Tomáše Rosického od novináře Petra Halaburdy jsem četl snad čtrnáctkrát. Tenkrát moc fotbalových knížek nebylo, spíš ročenky a ty mě nebavily.
Miloval jste Rosického, jak o něm v Arsenalu v souvislosti s fotbalovým uměním říkával jeho slavný trenér Arsene Wenger, nebo vám jeho biografie přišla tak zajímavá?
Já hltal všechno o českých fotbalistech v cizině. Rosický tenkrát přestupoval do Dortmundu a mě prostě bavilo číst něco o zákulisí. Pro mě to byly zajímavosti. Jinak fotbalem jsem se nadchl v šestadevadesátém při Euru v Anglii. Nebo když reprezentaci trénoval pan Brückner, tak jsem si dělal svou nominaci a porovnával ji s tou jeho.
Co vás na práci baví nejvíc?
Dávat dohromady sestavu hostů, obsah studia jako takový a pak ten fotbal s těmi hosty prožívat. Kolikrát jsem unavenej, na spoustu věcí naštvanej, ale přijdu do studia, vidím rozzářené obličeje a to všechno se na mě přenese. Takhle koncem roku jsme vysílali bundesligu, Mönchengladbach a ve studiu jsme měli Iva Ulicha, Milana Fukala i Václava Svěrkoše, kteří za něj v jednu dobu společně hráli. Pro mě to byly druhé Vánoce.
Spočítal byste, kolik hodin k mistrovství světa spolkly přípravy?
Přemýšlet jsem o něm začal koncem minulého roku, ale to pořád nebylo jisté, jestli mistrovství světa budeme vysílat. To se potvrdilo až někdy před březnovou baráží. Na Nova Sportu máme spoustu fotbalových soutěží, ale ve volných chvílích se snažím v hlavě řešit, jak to pojmout příště, jak všechno vylepšit. Takže přípravy zabraly pár měsíců určitě.
Jak se připravujete na noční vysílací časy? Neusnou vám hosté ve studiu?
S tím jsem v pohodě. V sezoně studia většinou končí před půlnocí a já si pak do dvou do rána dělám přípravu na další den. A hosté to nějak musí zvládnout. Dokonce mi někteří říkali, že je to pro ně lepší, protože budou mít přes den čas na rodinu. Časy nejsou ideální, to si přiznejme. Ale školní rok končí dřív a kdy jindy by diváci měli ponocovat než kvůli mistrovství světa s českou účastí?
Budete mít studia každou noc?
Řešili jsme, jestli ke všem zápasům. Hledali jsme nějakou logickou hranici a nakonec rozhodli, že zápas musí začínat nejpozději ve tři ráno. Dál nepůjdeme. Výjimkou je první zápas Čechů s Koreou, kdy se hraje od čtyř.
Studia i přenosy poběží na volně šiřitelném kanále Nova Action, některé zápasy půjdou na hlavním kanálu Novy. Proč to rozdělení?
S tím se pojí taková zajímavost jako je bouřkový protokol. V Americe jsou rizikové oblasti, kde se kvůli počasí bude muset zápas přerušit a tím se vysílací čas protáhne třeba o dvě hodiny. Jde třeba o Miami. A abychom se nedostali do kolize s následujícím přenosem, protože výkop zápasu v Kanadě se posunovat nebude, museli jsme ho přesunout na jiný program. Pár takových zápasů jsme si vytipovali.
V každém z poločasů sudí nařídí povinnou tříminutovou pauzu k tomu, aby se hráči ve velkých vedrech mohli občerstvit. Zůstanete obrazem na hřišti, nebo čas vyplníte devadesáti vteřinovou reklamní přestávkou, kterou FIFA televizním společnostem umožnila?
Záleží, jestli obchodní oddělení prostor prodá. Když reklama nebude, zůstáváme na hřišti. Nám se třeba při pohárových zápasech českých klubů osvědčilo, že kameraman po zápase zůstává na hřišti a přenáší oslavy nebo děkovačky s fanoušky. To jsou přesně věci, které lidé chtějí a z toho zápasu si pamatují.
Kolik lidí budete mít na místě?
U českého národního mužstva máme reportéra, kameramana a pak redaktora na sociální sítě. Další reportér se bude pohybovat po Spojených státech a přinášet zajímavosti mimo stadiony.
S čím vy osobně budete spokojený?
Když to všechno profesně zvládneme, to je takové to minimum. Aby si lidí řekli, že jsme byli lepší než v Kataru. Když tady před léty byl na Novu takový ten pokřik, tak by se tentokrát začalo říkat, že Nova umí fotbal.