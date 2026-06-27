Čerstvý šedesátník, bývalý trenér a nynější stavební dělník, který leze i po střechách, u televizních přenosů stejně jako čeští fanoušci trpěl. Mužstvo trenéra Miroslava Koubka se poroučelo ze šampionátu bez fanfár už po základní skupině bez jediné výhry.
„Spadlo to do žumpy. Hráči se nenabízí, to je hlavní problém, v tom je i Curacao lepší. Schovávali se, báli, otáčeli hlavy. Šulc ať si sundá růžové brýle, Součkův styl už není pro reprezentaci, podle mě to je pomalé, v Anglii jeho bojovnost stačí.“
Jak oznámkujete vystoupení Česka?
Když to shrnu... v baráži jsme měli obrovskou kliku, že jsme postoupili na mistrovství světa, ale ta klika se cestou do Mexika a Ameriky zlomila asi tak natřikrát a dopadlo to, jak dopadlo.
Museli bychom mít osm Hložků a Sadílků, kteří dřeli jako pila, oni se nabídnou na přihrávku. Ale ostatní? Jen koukají a nechtějí míč.