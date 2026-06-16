První problém pro Bielsu začal ještě před zápasem se Saúdy. Uruguayská reprezentace má základnu v Cancúnu a na Floridu, kde se úterní zápas hrál, chtěla odletět v neděli brzy odpoledne. Jenže její původní let byl zrušen, údajně kvůli chybné dokumentaci letadla.
Následně bylo jihoamerickému celku zajištěno druhé letadlo, jenže i tento let nabral zpoždění a tým nakonec dorazil na předzápasovou tiskovou konferenci na stadionu v Miami o několik hodin později. „Nebyla to pro nás žádná komplikace,“ nechtěl Bielsa věc blíže komentovat.
Pro 70letého trenéra jde ovšem o další důvod, kvůli kterému se nejspíš nestane fanouškem nového formátu mistrovství světa ani Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA).
Bielsa už v minulosti FIFA kritizoval za její postoj k pořádání velkých turnajů. V roce 2024 zase pořádně sepsul organizátory jihoamerického mistrovství Copa América. Nejprve se ostře vyjádřil k bezpečnostním problémům po semifinále Uruguaye s Kolumbií, dlouhodobě pak kritizuje komercializaci fotbalu i způsob, jakým FIFA velké turnaje řídí.
„Fotbal má víc a víc diváků, přesto je méně a méně atraktivní. Hra jako taková není priorita. Odpovědným lidem nezáleží na tom, kolik lidí fotbal sleduje. Jediné, o co jim jde, je byznys. To je to bohužel to jediné, na čem jim záleží,“ prohlásil před časem.
Není tak divu, že stávající systém mistrovství, ve kterém je každý poločas rozdělený několikaminutovou „občerstvovací“ přestávkou, Bielsovi příliš spokojenosti nepřidává.
Ostatně to prokázal i při oficiálním focení trenérů před turnajem. Když jej fotograf požádal o úsměv, Bielsa zůstal demonstrativně hledět do země místo do objektivu, což jihoamerická média vykládají jako další symbolický protest trenéra proti FIFA.
Kontroverze ho doprovází
Známý trenér vedl v minulost například Olympique Marseille, Lazio či Leeds. Coby reprezentační kouč trénoval na mistrovství světa kromě Uruguaye i Argentinu a Chile. S Argentinou v roce 2002 ovšem skončil překvapivě už ve skupině, s Chile vypadl v roce 2010 v osmifinále.
Že by teď svoje maximum posunul?
Může se stát, ale jeho svěřenci musí zlepšit efektivitu. Uruguayci v zápase se Saúdy pomýšleli na výhru, v druhé polovině vystřelili hned dvaadvacetkrát, z toho osmkrát na saúdskou bránu. Jenže ze všech střel se ujala jen jediná, když v 80. vyrovnal Araujo. „Měli jsme vyhrát, první půli jsme promarnili, nedělali jsme správné věci,“ konstatoval po utkání Bielsa.
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Motivaci Bielsa má, už dříve totiž oznámil, že po mistrovství světa na lavičce dvojnásobných mistrů světa už nebude. „Naše práce po mistrovství světa končí. Pro každého profesionálního sportovce je zázrak, když se dostane na šampionát. A já jsem vděčný Uruguayi, že mi to umožnila.“
Nemá ovšem lehkou pozici. Část uruguayských fanoušků si rozhádal, když na šampionát nenominoval kanonýra Luise Suáreze. Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid v reprezentaci skončil, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.
Nedávno však nejlepší střelec v historii uruguayské reprezentace prohlásil, že je připravený se do národního týmu vrátit. Ke konfliktu s Bielsou dodal, že všem, kterým bylo potřeba, se omluvil.
Trenér ovšem jeho volání nevyslyšel.
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A kontroverzních momentů má Bielsa na svědomí více. Před několika lety se provalilo, že nechával v Anglii špehovat a natáčet tréninky svých soupeřů.
To se mu na mistrovství světa pravděpodobně nepodaří.
Bielsovy další kroky a vyjádření ovšem bude zajímavé sledovat.