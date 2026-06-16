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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Pohled do země jako protest proti FIFA. Bielsa dostává svérázné pověsti i na MS

Václav Havlíček
  6:12
Poosmé se jako trenér představil na tom největším jevišti, poosmé jeho tým nedokázal vstřelit víc než jeden gól. Argentinský trenér ve službách Uruguaye Marcelo Bielsa si po úvodní remíze 1:1 na mistrovství světa se Saúdskou Arábií stěžoval zejména na promarněnou první půli. A dál pokračuje ve kritice směru, kterým se dnešní fotbal ubírá.
Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií. | foto: AP

Maxi Araujo z Uruguaye oslavuje vyrovnávací gól proti Saudské Arábii.
Fanoušek Uruguaye.
Maxi Araujo z Uruguaye střílí gól Saudské Arábii.
Ugarte z Uruguaye trefuje tyč v zápase se Saudskou Arábií.
9 fotografií

První problém pro Bielsu začal ještě před zápasem se Saúdy. Uruguayská reprezentace má základnu v Cancúnu a na Floridu, kde se úterní zápas hrál, chtěla odletět v neděli brzy odpoledne. Jenže její původní let byl zrušen, údajně kvůli chybné dokumentaci letadla.

Následně bylo jihoamerickému celku zajištěno druhé letadlo, jenže i tento let nabral zpoždění a tým nakonec dorazil na předzápasovou tiskovou konferenci na stadionu v Miami o několik hodin později. „Nebyla to pro nás žádná komplikace,“ nechtěl Bielsa věc blíže komentovat.

Pro 70letého trenéra jde ovšem o další důvod, kvůli kterému se nejspíš nestane fanouškem nového formátu mistrovství světa ani Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA).

Bielsa už v minulosti FIFA kritizoval za její postoj k pořádání velkých turnajů. V roce 2024 zase pořádně sepsul organizátory jihoamerického mistrovství Copa América. Nejprve se ostře vyjádřil k bezpečnostním problémům po semifinále Uruguaye s Kolumbií, dlouhodobě pak kritizuje komercializaci fotbalu i způsob, jakým FIFA velké turnaje řídí.

„Fotbal má víc a víc diváků, přesto je méně a méně atraktivní. Hra jako taková není priorita. Odpovědným lidem nezáleží na tom, kolik lidí fotbal sleduje. Jediné, o co jim jde, je byznys. To je to bohužel to jediné, na čem jim záleží,“ prohlásil před časem.

Není tak divu, že stávající systém mistrovství, ve kterém je každý poločas rozdělený několikaminutovou „občerstvovací“ přestávkou, Bielsovi příliš spokojenosti nepřidává.

Ostatně to prokázal i při oficiálním focení trenérů před turnajem. Když jej fotograf požádal o úsměv, Bielsa zůstal demonstrativně hledět do země místo do objektivu, což jihoamerická média vykládají jako další symbolický protest trenéra proti FIFA.

Kontroverze ho doprovází

Známý trenér vedl v minulost například Olympique Marseille, Lazio či Leeds. Coby reprezentační kouč trénoval na mistrovství světa kromě Uruguaye i Argentinu a Chile. S Argentinou v roce 2002 ovšem skončil překvapivě už ve skupině, s Chile vypadl v roce 2010 v osmifinále.

Že by teď svoje maximum posunul?

Může se stát, ale jeho svěřenci musí zlepšit efektivitu. Uruguayci v zápase se Saúdy pomýšleli na výhru, v druhé polovině vystřelili hned dvaadvacetkrát, z toho osmkrát na saúdskou bránu. Jenže ze všech střel se ujala jen jediná, když v 80. vyrovnal Araujo. „Měli jsme vyhrát, první půli jsme promarnili, nedělali jsme správné věci,“ konstatoval po utkání Bielsa.

Saúdská Arábie - Uruguay 1:1, drtivý finiš Jihoameričanů nestačil, pak podivný konec

Motivaci Bielsa má, už dříve totiž oznámil, že po mistrovství světa na lavičce dvojnásobných mistrů světa už nebude. „Naše práce po mistrovství světa končí. Pro každého profesionálního sportovce je zázrak, když se dostane na šampionát. A já jsem vděčný Uruguayi, že mi to umožnila.“

Nemá ovšem lehkou pozici. Část uruguayských fanoušků si rozhádal, když na šampionát nenominoval kanonýra Luise Suáreze. Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid v reprezentaci skončil, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.

Nedávno však nejlepší střelec v historii uruguayské reprezentace prohlásil, že je připravený se do národního týmu vrátit. Ke konfliktu s Bielsou dodal, že všem, kterým bylo potřeba, se omluvil.

Trenér ovšem jeho volání nevyslyšel.

Chci se vrátit do reprezentace, vzkázal Suárez. Trenér ho na šampionát nevzal

A kontroverzních momentů má Bielsa na svědomí více. Před několika lety se provalilo, že nechával v Anglii špehovat a natáčet tréninky svých soupeřů.

To se mu na mistrovství světa pravděpodobně nepodaří.

Bielsovy další kroky a vyjádření ovšem bude zajímavé sledovat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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