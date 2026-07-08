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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nedal třetí penaltu v rozstřelu za sebou. Proč na ně chodíš, Manueli? Už nepůjdu

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  9:22
Švýcarský obránce Manuel Akanji upadá do deprese poté, co v osmifinále MS proti...

Švýcarský obránce Manuel Akanji upadá do deprese poté, co v osmifinále MS proti Kolumbi neproměnil penaltu v rozstřelu. I tak jeho tým postoupil. | foto: AP

Švýcarská radost po postupu do čtvrtfinále mistrovství světa.
Švýcarská radost po postupu do čtvrtfinále mistrovství světa.
Brankář Kolumbie Camilo Vargas smutní po konci na mistrovství světa.
Ruben Vargas slaví rozhodující penaltu, která poslala Švýcary do čtvrtfinále MS.
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Kráčel tak trochu stranou spoluhráčů, kteří po postupu do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa na sebe v euforii skákali a objímali se. Švýcarský obránce Manuel Akanji se jen potutelně usmíval. Byl to výraz nesmírné úlevy.

Když na hřišti narazil na nadšeného kouče Murata Yakina, přitočil se k němu a potichu pronesl. „Muri, to byla poslední penalta, na kterou jsem šel.“

Ze všech šťastných Švýcarů byl v tu chvíli ten nejšťastnější. Manuel Akanji v penaltovém thrilleru osmifinálového souboje proti Kolumbii (0:0, 4:3 pen.) zase selhal.

Potřetí za sebou neproměnil pokutový kop v rozstřelu vrcholného turnaje. „Byl to katastrofální kop,“ řekl pak do televizních kamer.

Švýcarský obránce Manuel Akanji a jeho tristní pokutový kop v osmifinále MS...

Ale poprvé to týmu nezkazil, Švýcarsko se ve čtvrtfinále světového šampionátu v sobotu od 3.00 středoevropského času utká s Argentinou.

V třetí sérii mohl Akanji spoluhráče poslat do vedení tři dva. Míč si na penaltovou značku dlouho rovnal, ze špuntů kopaček si pak ještě odstranil nanesenou trávu. Vše mu trvalo, což mohlo působit jako znamení, že si nevěří, že o penaltě až moc přemýšlí.

Dal si krátký rozběh, ještě zpomalil a míč poslal vysoko nad. Kop jak z „fotbalového pralesa“.

„Na poslední chvíli jsem si rozmyslel, kam to dám. Přitom základní a nejstarší pravidlo praví, že při penaltě se názor měnit nemá,“ uznal. „Ještě jsem při tom trochu uklouzl a míč letěl snad čtyři metry nad.“

Akanji byl jediný ze Švýcarů, který selhal. To z Kolumbijců stoper Davinson Sánchez trefil břevno a Cucho Hernándezovi polovysokou střelu Gregor Kobel chytil.

„Jsem neuvěřitelně hrdý na to, jak tým zareagoval,“ oddechl si třicetiletý stoper z Interu Milán.

To v minulých letech si držel obličej v dlaních a tekly mu slzy. Před dvěma roky ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Anglii byl jediným exekutorem, který v rozstřelu pokutový kop neproměnil. Bylo to hned v první sérii, všichni ostatní skórovali.

Švýcarský obránce Manuel Akanji klesá do kolen poté, co v osmifinále MS proti...

Na mistrovství Evropy 2021 proti Španělsku mohl ve třetí sérii poslat tým do vedení na 2:1. Jenže nedal, Moreno naopak získal náskok pro Španělsko, následně selhal Akanjiho spoluhráč Vargas a Oyarzabal stvrdil španělský postup.

Mimochodem, právě Vargas tentokrát Akanjiho podržel, když proti Kolumbii rozhodující pokutový kop dal.

„Měli jsme to těžké, ale vydrželi jsme a ukázali skvělou mentalitu,“ řekl trenér Yakin k bezbrankovému průběhu základní hrací doby i prodloužení. „A pak jsme nasadili ty správné hráče ve správný okamžik. Nakonec bylo důležité, aby hráči, kteří šli na penaltu, byli na hřišti.“

Kolumbie byla lepším týmem, měla víc střel i rohů, vytvořila si dvě velké šance, Švýcaři žádnou.

Švýcarsko - Kolumbie 0:0, 4:3 po pen., rozhodující kop proměnil střídající Vargas

„Nehráli jsme moc dobře, hlavně v ofenzívě nám něco chybělo. Ale jako tým jsme byli kompaktní,“ řekl Akanji.

A tak souboj dospěl do penalt, po kterých se navzdory Akanjiho zaváhání radovali Švýcaři.

„Úžasné. Ani si pořádně neuvědomuju, čeho jsme dosáhli,“ řekl Rubén Vargas. „Jsem vděčný, že jsem mohl být u toho, že jsem to penaltu proměnil. Věřil jsem si, musel jsem. Na hřišti jsme do toho dali všechno a zapsali se do historie.“

Švýcarsko je mezi nejlepšími osmi týmy planety poprvé od roku 1954, kdy šampionát poprvé a naposled pořádalo. „Nepopsatelné, když vidíte rozhodující penaltu. Obrovská úleva a štěstí,“ řekl kouč Yakin.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Čtvrtfinále

Kompletní los
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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