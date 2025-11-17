Irové byli před listopadovým srazem v těžké pozici. Jelikož všichni počítali s úspěchem Maďarska v Arménii, bylo jim jasné, že budou muset porazit jak Portugalce, tak právě Maďary.
Náročná mise. Mohlo by se až zdát, že nemožná. Ale Irové ji zvládli.
Především díky Parrottovi.
„Jsem plný emocí a brečím štěstím. Proto milujeme fotbal, protože se v něm můžou stát podobné věci. Jsem hrdý, že mohu hrát za svou zemi, a tohle pro mě znamená všechno, navíc na zápase byla i moje rodina. Zkrátka úžasná noc,“ zářil třiadvacetiletý útočník.
Proti Portugalsku ve čtvrtek vstřelil dva góly při domácí výhře 2:0, to nejlepší si ale schoval až do budapešťské Puskás Areny.
Maďaři dvakrát vedli, ale Parrott pokaždé srovnal.
Nejprve po čtvrthodině z penalty, pak v 80. minutě elegantním lobem zužitkoval přihrávku za obranu. A v šesté nastavené minutě se jako první dostal ke Scalesově hlavičce po centru z přímého kopu a poslal balon za záda gólmana Dibusze.
„Po zápase s Portugalskem jsem říkal, že to je jako sen, ale až tohle byla ta nejlepší noc v mém životě. Pochybuju, že jí něco překoná. Je to pohádka,“ pokračoval.
90+5mins: 🇭🇺 2-3 🇮🇪— RTÉ Sport (@RTEsport) November 16, 2025
Ireland holds its breath, on the last throw of the dice... Hattrick for Parrott 😮😮😮😮😮😮😮
📺 @rte2 @rteplayer https://t.co/xaKTb2LBVG
📻 @rteradio1 https://t.co/PEszeaDYyf
📱Updates: https://t.co/TC5xt2IxRd pic.twitter.com/Ags3WrAwOz
Stal se vůbec prvním Irem, jenž v soutěžním zápase na soupeřově hřišti vstřelil hattrick.
„Ale tenhle okamžik by neměl být o hledání hrdiny. Měli bychom chválit tým, jeho soudržnost a tvrdou práci všech,“ krotil vášně islandský kouč Heimir Hallgrímsson, jenž vede mužstvo od loňského léta.
Byla by však škoda Parrottův příběh zcela ignorovat.
Je odchovancem Totttenhamu a v Premier League debutoval už v 17 letech. Tehdejších kouč José Mourinho mu sám po zápase přinesl míč, aby si ho nechal na památku.
Jenže u Spurs nakonec Parrott neprorazil a potloukal se v nižších anglických soutěžích – hrál za Millwall, Ipswich či Preston a hledal se. Pomohl mu až odchod do Nizozemska před dvěma lety.
Prožil skvělou sezonu v Excelsioru, odkud ho po roce vykoupil Alkmaar, kde působí dosud. Od léta mimo jiné s českým záložníkem Matějem Šínem.
Na konci srpna ho sice přibrzdilo zranění kolene, ale jeho minutáž postupně zase roste. A teď pěti góly ve dvou zápasech senzačně poslal Iry do baráže.
|
Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?
„Jsme na jakési spirále, každý zápas je důležitější než ten předchozí,“ pokračoval kouč Hallgrímsson, jenž v roce 2018 minulosti dotáhl na světový šampionát rodný Island.
Teď může něco podobného dokázat i s Irskem, které na mistrovství světa nebylo od roku 2002.