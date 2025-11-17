První šanci mu dal Mourinho, teď Parrott poslal Iry do baráže. Je to pohádka, zářil

Strhl ze sebe dres, prosmýkl se okolo všech jásajících spoluhráčů, sklouzl se po kolenou a pak si v euforii lehl na záda. Troy Parrott, hrdina irské fotbalové reprezentace, který hattrickem proti Maďarsku poslal svou zemi do baráže o mistrovství světa. „Po mnoha letech brečím. Všichni brečíme. Nemůžu tomu uvěřit,“ pronesl v pozápasovém rozhovoru.
Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem. | foto: Reuters

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.
Maďarský záložník Dominik Szoboszlai v slzách po porážce s Irskem.
Irský Troy Parrott slaví vítězný gól do sítě Maďarska.
Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...
Irové byli před listopadovým srazem v těžké pozici. Jelikož všichni počítali s úspěchem Maďarska v Arménii, bylo jim jasné, že budou muset porazit jak Portugalce, tak právě Maďary.

Náročná mise. Mohlo by se až zdát, že nemožná. Ale Irové ji zvládli.

Především díky Parrottovi.

„Jsem plný emocí a brečím štěstím. Proto milujeme fotbal, protože se v něm můžou stát podobné věci. Jsem hrdý, že mohu hrát za svou zemi, a tohle pro mě znamená všechno, navíc na zápase byla i moje rodina. Zkrátka úžasná noc,“ zářil třiadvacetiletý útočník.

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.
Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

Proti Portugalsku ve čtvrtek vstřelil dva góly při domácí výhře 2:0, to nejlepší si ale schoval až do budapešťské Puskás Areny.

Maďaři dvakrát vedli, ale Parrott pokaždé srovnal.

Nejprve po čtvrthodině z penalty, pak v 80. minutě elegantním lobem zužitkoval přihrávku za obranu. A v šesté nastavené minutě se jako první dostal ke Scalesově hlavičce po centru z přímého kopu a poslal balon za záda gólmana Dibusze.

„Po zápase s Portugalskem jsem říkal, že to je jako sen, ale až tohle byla ta nejlepší noc v mém životě. Pochybuju, že jí něco překoná. Je to pohádka,“ pokračoval.

Stal se vůbec prvním Irem, jenž v soutěžním zápase na soupeřově hřišti vstřelil hattrick.

„Ale tenhle okamžik by neměl být o hledání hrdiny. Měli bychom chválit tým, jeho soudržnost a tvrdou práci všech,“ krotil vášně islandský kouč Heimir Hallgrímsson, jenž vede mužstvo od loňského léta.

Byla by však škoda Parrottův příběh zcela ignorovat.

Je odchovancem Totttenhamu a v Premier League debutoval už v 17 letech. Tehdejších kouč José Mourinho mu sám po zápase přinesl míč, aby si ho nechal na památku.

Jenže u Spurs nakonec Parrott neprorazil a potloukal se v nižších anglických soutěžích – hrál za Millwall, Ipswich či Preston a hledal se. Pomohl mu až odchod do Nizozemska před dvěma lety.

Prožil skvělou sezonu v Excelsioru, odkud ho po roce vykoupil Alkmaar, kde působí dosud. Od léta mimo jiné s českým záložníkem Matějem Šínem.

Na konci srpna ho sice přibrzdilo zranění kolene, ale jeho minutáž postupně zase roste. A teď pěti góly ve dvou zápasech senzačně poslal Iry do baráže.

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

„Jsme na jakési spirále, každý zápas je důležitější než ten předchozí,“ pokračoval kouč Hallgrímsson, jenž v roce 2018 minulosti dotáhl na světový šampionát rodný Island.

Teď může něco podobného dokázat i s Irskem, které na mistrovství světa nebylo od roku 2002.

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

První šanci mu dal Mourinho, teď Parrott poslal Iry do baráže. Je to pohádka, zářil

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Strhl ze sebe dres, prosmýkl se okolo všech jásajících spoluhráčů, sklouzl se po kolenou a pak si v euforii lehl na záda. Troy Parrott, hrdina irské fotbalové reprezentace, který hattrickem proti...

17. listopadu 2025  13:48

Nechci se chovat jako idiot! Priske o krizi Sparty, kritice fanoušků i synu Augustovi

Sparťanský trenér Brian Priske

Během reprezentační přestávky řeší nepříjemné starosti. Musí přijít na to, jak fotbalisty Sparty znovu nastartovat po sérii nevydařených výsledků. „Začátek sezony se nám vyvedl, ale teď jsme v...

17. listopadu 2025  11:30

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

17. listopadu 2025

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postupující Norové neztratili ani bod

Portugalský útočník Goncalo Ramos se raduje ze svého gólu.

Portugalští a norští fotbalisté postoupili na mistrovství světa. Portugalci po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a na světovém šampionátu se představí posedmé v řadě....

16. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  23:15

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

16. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:57

Köstl: Chceme si získat fanoušky. Zvažoval povolání Eduarda, zraněný Vitík se odpojil

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Do posledního zápasu roku mohou jít s čistou hlavou. Před pondělním (20.45) zápasem české fotbalové reprezentace s Gibraltarem má výběr trenéra Jaroslava Köstla jistotu druhého místa v kvalifikační...

16. listopadu 2025  15:36,  aktualizováno  20:16

Fotbalová Plzeň mění sportovního ředitele. Přichází Vozábal, Kolář v klubu zůstává

Martin Vozábal na tiskové konferenci českobudějovického Dynama.

Novým sportovním ředitelem fotbalové Viktorie Plzeň se stal Martin Vozábal, který naposledy působil v druholigovém Táborsku. Jeho předchůdce ve funkci Daniel Kolář v západočeském klubu zůstane....

16. listopadu 2025  18:31

České fotbalisty čeká Gibraltar. Poraďte trenéru Köstlovi, koho má nasadit

Základní sestava české reprezentace pro zápas se San Marinem.

Druhé místo v kvalifikační skupině mají jisté, přesto nesmí čeští fotbalisté závěrečný souboj s trpaslíkem z Gibraltaru podcenit. Případná ztráta by je totiž mohla mrzet s ohledem na nasazení v...

16. listopadu 2025  11:15

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

