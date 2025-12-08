Provod o reprezentaci: S Trpišovským by byla šance v baráži velká. Můj názor zná

Jiří Čihák
  20:11
Od našeho zpravodaje v Anglii - Nejdřív jako by se odpovědět zdráhal. „Nevím, jestli je dobře, že se ptáte zrovna mě,“ usmál se záložník Lukáš Provod, když v pondělí v podvečer slyšel otázku, která v českém fotbale v posledních týdnech pálí všechny. Stane se Jindřich Trpišovský trenérem národního týmu? A dokázal by si to jeden z lídrů sestavy Slavie představit?
Jindřich Trpišovský a Lukáš Provod o poločasové přestávce.

Jindřich Trpišovský a Lukáš Provod o poločasové přestávce. | foto: Reuters

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....
Lukáš Provod vyhrál hlavičkový souboj s Michalem Bílkem.
Kapitán Slavie Lukáš Provod vidí žlutou kartu.
Slávistický záložník Lukáš Provod (vlevo) napadá rozehrávku Bilbaa.
60 fotografií

Devětadvacetiletý fotbalista patří ke stěžejním postavám českého šampiona. Na hřišti je prodlouženou rukou trenéra a velkou váhu mají jeho názory i v kabině.

„Hrozně si vážím toho, kam se naše spolupráce za ty roky vyvinula. Jsem šťastný, že tady vůbec můžu být,“ začal Provod v navoněném tiskovém sále na stadionu anglického Tottenhamu zeširoka. „S trenérem si rozumíme a určitě bych nerad mluvil za něj, protože se musí rozhodnout sám,“ pokračoval.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.
Lukáš Provod slaví svůj gól do sítě Teplic.

„Neříkám, že je pro reprezentaci ideální, protože trénuje Slavii, ale věřím, že by jí pomohl. Věřím, že šance projít na mistrovství světa by s ním byla velká. Chápu, že je to pro něj složité, protože je trenérem Slavie a Slavii by to nějakým způsobem ovlivnilo, ale není žádné tajemství, a trenér to ode mě ví, že bych byl rád, kdyby u nároďáku byl,“ dodal.

Provod o Tottenhamu

Potřetí je v Anglii, poprvé si zahraje před fanoušky. Na Leicesteru před čtyřmi lety v Evropské lize dával gól při vítězství 2:0, na Arsenalu s týmem vybojoval ve čtvrtfinále soutěže remízu 1:1. V covidových časech však byly stadiony prázdné. Teď slávista Lukáš Provod narazí v Lize mistrů na Tottenham. „Těžká zkouška,“ tuší. „S anglickými týmy je to náročné, jsou zvyklé na intenzitu, jsou zvyklé běhat, navíc Tottenham nemá příliš slabin Věřím, že se ale dokážeme prezentovat hrou, jakou chceme. Nechceme být ustrašení, to je náš cíl.“

Hraje se v Londýně v úterý od 21 hodin.

Trpišovský to všechno poslouchal s kamennou tváří, koukal před sebe a poslouchal.

Sám o možnosti vést reprezentaci v březnové baráži o světový šampionát mluvil po páteční lize v Teplicích: „Máme ještě dva zápasy na podzim a musíme se soustředit na ně. Já ambici vést národní tým nemám. Z důvodu, že mám rád klubový fotbal. A že cítím ke Slavii nějaké pouto, nějakou odpovědnost k majiteli a klubu.“

Přesto své angažmá u reprezentace zcela nevyloučil.

„Prioritu mám jasně danou, ale dějí se nějaké věci, které se můžou stát,“ naznačil tajemně. „Do konce soutěže se nic nezmění, ale vím, že to je nějak nastavené. A jedna věc opravdu moje uvažování může změnit.“

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Dokud tohle téma na Strahově neuzavřou a dokud šéf asociace David Trunda společně s reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem skutečně neoznámí jméno nového kouče, ta otázka jen tak nezmizí.

„Vyvádí nás to z koncentrace,“ zlobil se Trpišovský před víkendem.

Jenže fanoušci chtějí informace a novináři se ptají. A odpovědi? Zatím neúplné.

Trpišovský by měl být pro vedení českého fotbalu jedním ze dvou kandidátů, kteří jsou aktuálně na seznamu. Server Aktuálně.cz během víkendu přišel s tím, že asociace zvažuje rovněž jméno Slaven Bilič.

Adept pro fotbalovou reprezentaci: vedle Trpišovského je jím chorvatský kouč Bilič

Mezitím médii probleskla jiná zpráva, že Slavia je ochotná na zahraniční řešení ekonomicky přispět.

„Tuto informaci závazně sdělil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na posledním jednání Výkonného výboru FAČR v Kroměříži,“ uvedl pro Livesport Zprávy ředitel strategické komunikace klubu Jakub Splavec s tím, že Slavia v žádném případě nepředpokládá, že by ji Trpišovský trvale opustil.

Ale možnost, že by reprezentaci vedl v březnové baráži souběžně s klubem, nejspíš dál existuje.

Po úterním duelu Ligy mistrů na Tottenhamu hraje Slavia poslední podzimní kolo doma s Jabloncem, pak už by se i věci okolo reprezentace měly dál pohnout. Asociace chce mít o trenérovi jasno do Vánoc.

