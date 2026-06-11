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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Atraktivnější styl? Hlavně, ať je úspěšný, přeje si Provod. Češi trénovali před Koreou

Jiří Čihák
  9:39
Od našeho zpravodaje v Mexiku - Úvodní řeč trenéra Koubka přerušilo zavlažování, které náhle vytrysklo hned vedle kroužku českých fotbalistů. Doma byla hluboká noc, když v rozlehlém areálu za Guadalajarou, nedaleko hlavního stadionu Akron, absolvovali poslední trénink před vstupem do mistrovství světa. „Jsme moc zvědaví. A těšíme se, až to vypukne,“ hlásil záložník Lukáš Provod.
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Fotbalová reprezentace během tréninku v mexické Guadalajaře. | foto: FAČR

„Veškerá příprava směřovala k tomuhle momentu. Jsme ready. Poslední trénink. Už se nemůžeme dočkat,“ přidal se kapitán Ladislav Krejčí.

Češi vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji v pátek nad ránem (04.00 českého času). V Mexiku tou dobou bude osm večer.

„Těšíme se na každého fanouška, který za námi dorazí. Ale nesmírně si vážíme i podpory v Česku a vnímáme ji,“ zmínil kapitán, než se od mikrofonů vydal přezout z bílých tenisek do bílých kopaček.

Na hlavních stadionech se během šampionátu trénovat nebude. Především kvůli zachování stavu hracích ploch. Proto Češi po příletu ze základny v Dallasu vyrazili do tréninkového centra na severozápadě města, před kterým na korbách pick-upů hlídkovali ostřelovači z národní gardy.

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Ti přes tradičně ucpané ulice Guadalajary protáhli i týmový autobus, z něhož vyskákalo kompletní mužstvo včetně Jana Kuchty. Sparťanský útočník se minimálně do úvodní otevřené části tréninku normálně zapojil a kouč Koubek potvrdil, že by mohl být připravený už pro zápas s Koreou.

Bude to velký den.

První český zápas na mistrovství světa po dvaceti letech.

„Že jsme sem dostali, je sen a možná i trochu zázrak,“ řekl Provod. „Musíme si to užít. Ale užít prací a odmakat to, abychom na tenhle turnaj vzpomínali jen v dobrém.“

Miroslav Koubek a mluvčí Martin Bergman na tiskové konferenci před zápasem s Koreou.

„Doufám, že se fanoušci těší stejně jako my a že nás budou podporovat,“ navázal. „Víme, že je to z domova hodně daleko, ale taky jsme slyšeli, kolik lidí za námi vyrazilo. Chceme se všem odvděčit dobrým výkonem.“

A v ideálním případě zadělat na postup ze skupiny, což je pro český tým před začátkem turnaje hlavní meta. Tím, že postupují i nejlepší týmy na třetích místech, jistě není nedosažitelná.

„Každý zápas může být klíčový a dost otevřený. Největším favoritem skupiny je asi domácí Mexiko,“ pokračoval Provod.

Nejdřív je ale čeká Korea, pravidelný účastník. Od Mexika 1986 nechyběla na mistrovství světa ani jednou.

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„Víme, co nás zdobilo v posledních zápasech. Uvědomujeme si, jaké jsou naše silné stránky,“ mlžil kapitán Krejčí. Ani Provod logicky nechtěl prozrazovat víc: „Dostal bych, kdybych to udělal.“

Tak jinak: pokusí se Češi o něco líbivější a atraktivnější styl než v baráži?

Český trenér Miroslav Koubek sleduje poslední trénink před vstupem týmu do mistrovství světa.

„Jestli to bude vypadat líp nebo hůř? Hlavně, když to bude úspěšné. To je náš největší cíl,“ reagoval Provod. „Chceme získat body, které nám můžou do dalšího vývoje turnaje dost pomoct.“

Vedle Koreje a Mexika mají ve skupině ještě Jihoafrickou republiku.

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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