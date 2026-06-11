Atraktivnější styl? Hlavně, ať je úspěšný, přeje si Provod. Češi trénovali před Koreou

„Veškerá příprava směřovala k tomuhle momentu. Jsme ready. Poslední trénink. Už se nemůžeme dočkat,“ přidal se kapitán Ladislav Krejčí.
Češi vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji v pátek nad ránem (04.00 českého času). V Mexiku tou dobou bude osm večer.
„Těšíme se na každého fanouška, který za námi dorazí. Ale nesmírně si vážíme i podpory v Česku a vnímáme ji,“ zmínil kapitán, než se od mikrofonů vydal přezout z bílých tenisek do bílých kopaček.
Na hlavních stadionech se během šampionátu trénovat nebude. Především kvůli zachování stavu hracích ploch. Proto Češi po příletu ze základny v Dallasu vyrazili do tréninkového centra na severozápadě města, před kterým na korbách pick-upů hlídkovali ostřelovači z národní gardy.
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Ti přes tradičně ucpané ulice Guadalajary protáhli i týmový autobus, z něhož vyskákalo kompletní mužstvo včetně Jana Kuchty. Sparťanský útočník se minimálně do úvodní otevřené části tréninku normálně zapojil a kouč Koubek potvrdil, že by mohl být připravený už pro zápas s Koreou.
Bude to velký den.
První český zápas na mistrovství světa po dvaceti letech.
„Že jsme sem dostali, je sen a možná i trochu zázrak,“ řekl Provod. „Musíme si to užít. Ale užít prací a odmakat to, abychom na tenhle turnaj vzpomínali jen v dobrém.“
„Doufám, že se fanoušci těší stejně jako my a že nás budou podporovat,“ navázal. „Víme, že je to z domova hodně daleko, ale taky jsme slyšeli, kolik lidí za námi vyrazilo. Chceme se všem odvděčit dobrým výkonem.“
A v ideálním případě zadělat na postup ze skupiny, což je pro český tým před začátkem turnaje hlavní meta. Tím, že postupují i nejlepší týmy na třetích místech, jistě není nedosažitelná.
„Každý zápas může být klíčový a dost otevřený. Největším favoritem skupiny je asi domácí Mexiko,“ pokračoval Provod.
Nejdřív je ale čeká Korea, pravidelný účastník. Od Mexika 1986 nechyběla na mistrovství světa ani jednou.
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„Víme, co nás zdobilo v posledních zápasech. Uvědomujeme si, jaké jsou naše silné stránky,“ mlžil kapitán Krejčí. Ani Provod logicky nechtěl prozrazovat víc: „Dostal bych, kdybych to udělal.“
Tak jinak: pokusí se Češi o něco líbivější a atraktivnější styl než v baráži?
„Jestli to bude vypadat líp nebo hůř? Hlavně, když to bude úspěšné. To je náš největší cíl,“ reagoval Provod. „Chceme získat body, které nám můžou do dalšího vývoje turnaje dost pomoct.“
Vedle Koreje a Mexika mají ve skupině ještě Jihoafrickou republiku.