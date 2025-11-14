Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Devětadvacetiletý slávistický záložník podle vyjádření reprezentace se zdravotním omezením dorazil už na pondělní sraz.
|
Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili
„Z preventivních důvodů nezasáhl do přípravného utkání proti San Marinu v Karviné. Protože jeho aktuální zdravotní stav stále neumožňuje nasazení do pondělního utkání kvalifikace, od reprezentačního týmu se odpojil a vrací se zpět do klubu,“ oznámilo vedení reprezentace.
Český tým pod vedením dočasného trenéra Jaroslava Köstla ve čtvrtek v přípravném zápase v Karviné porazil San Marino 1:0.
|
Proti San Marinu debutovalo pět hráčů. Köstl je chválil, v jejich hře ale viděl chyby
V pondělí v Olomouci proti dalšímu z fotbalových outsiderů jde českému týmu o uhájení druhé příčky ve skupině a zároveň udržení ve druhém výkonnostním koši při čtvrtečním losu baráže.
Provod dosud odehrál 35 mezistátních zápasů a vstřelil v nich tři branky. V aktuálním ročníku české ligy patří Provod se dvěma góly a pěti asistencemi k nejproduktivnějším hráčům soutěže.