Horníček: Dobré vědět, na čem jsme. Ale rád bych dal trenérům brouka do hlavy

„Je určitě dobré vědět, na čem jsme. Ale i tak chci předvést, co ve mně je a co mě zdobí,“ předsevzal si brankář, kterému se povedla sezona v portugalské Braze. „Rád bych dal trenérům brouka do hlavy, aby o tom přemýšleli. Ale hlavně chci teď dělat co nejlepší servis Matěji Kovářovi, aby byl jako jednička připravený na první zápas.“
Pomůže vám zkušenost z loňského Eura jedenadvacítek?
Jednoznačně. Beru to tak, že Euro se mi sice tolik nepodařilo, ale je to zkušenost, se kterou můžu naložit. Už nechci opakovat stejné chyby. Ale koukám do budoucnosti, minulost už tolik neřeším.
A co nadmořskou výšku v Mexiku, kde se utkání hraje? Balon bude létat jinak.
S trenéry brankářů jsme se o tom bavili, víme, co se dá čekat. Může to být opravdu jiné. Ale už jsme na to v hlavách připravení, přibližně tušíme, jak to bude vypadat. Nemůžeme se dočkat, až všechno začne.
Jak jste si vlastně zvykl na nový míč Trionda, se kterým se na mistrovství bude hrát?
Dobře se chytá. Když je větší vlhkost, je víc nevyzpytatelný, ale dobře lítá a když ho správně trefíte, letí fakt daleko. S větší nadmořskou výškou se změní i brankářské reflexy: když balon poletí, uděláte krok a on na poslední chvíli změní směr, bude to náročné. I s tím musíme počítat.
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Na vedro už jste si přivykl?
Máme spoustu doktorů a fyzioterapeutů, kteří nás na to dlouhodobě připravují. Taky jsme od nich dostali spoustu poznatků, co máme dělat, jak si pomoct při regeneraci.
Kdo z Korejců je pro brankáře největší hrozbou?
Určitě Son, největší hvězda. Když ještě hrál Premier League v Tottenhamu, pravidelně jsem ho sledoval. Kdykoli je u míče, je ohromně nebezpečný. Na něj si musíme dát pozor.
S čím vás vyprovázeli z Portugalska?
Kluci mi gratulovali, že jsem se do nároďáku dostal. Vědí, že to není jednoduché, sám jsem rád, že jsem vůbec v nominaci.
Po mistrovství se budete do Bragy vracet?
Budu. Počítám s tím. Vrátím se určitě na předsezónní přípravu a uvidíme, co se stane v dalších dnech.
No právě: píše se o zájmu velkoklubů. Co vy na to?
Dělá mi to velkou radost. Je to odměna za dlouhodobou práci. Jsem nesmírně vděčný. Ne každému se stane, že je tak na očích a tolik se o něm mluví. Jo, hezký pocit.
Už jste se otřepal z toho, že jste s Bragou nedosáhli na finále Evropské ligy?
Doteď mě to štve. Cítíme, že jsme na to měli, že Freiburg nebyl lepší než my. Za jiných okolností bychom to třeba zvládli, bylo to o kousek. Asi by mi to vynahradilo, kdybychom šli co nejdál. Určitě bychom rádi postoupili ze skupiny a pak uvidíme, co by to přineslo. Byl by rozdíl hrát proti favoritovi typu Španělsko nebo s nějakým papírově slabším týmem.
Jak vidíte šance Portugalců?
S týmem, který mají, mohou jít až do finále. Bude to těžké i pro ně, stát se může cokoli, může je porazit slabší tým. Ale po předchozích turnajích mají spoustu zkušeností a věřím, že si to pohlídají. Fanoušci tam mistrovstvím hodně žijí, děti si kopou na ulicích, nosí dresy, všichni jsou natěšení na první zápas.