Modriče čeká česká premiéra: Je hezké být v Praze. Už si prohlédl stadion

Jen před sedmi lety byl jako náhradník u toho, když Real Madrid v Champions League vyhrál 5:0 v Plzni. Ve čtvrtek večer se Luka Modrič, držitel Zlatého míče za rok 2018 a jeden z nejlepších fotbalistů své doby, dočká.
Na tiskovkou konferenci v Edenu dorazil krátce před čtvrt na osm večer a zdržel se jen pět minut. Tři otázky na něj, tři na kouče, víc dotazů nebylo.
Ve čtvrtek zde jako kapitán povede chorvatskou reprezentaci do bitvy o mistrovství světa. „Viděl jsem stadion, je sice menší, ale pěkný. Čeká nás hodně důležité utkání,“ řekl už s vážnou tváří.
Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali
Před měsícem mu bylo čtyřicet, po letním odchodu z Realu pozvedl AC Milán. A pro Chorvatsko je pořád nepostradatelný. Bylo to vidět i v červnu v Osijeku, kde se Chorvaté a Češi v současné kvalifikaci o světový šampionát utkali poprvé. Domácí vyhráli 5:1.
„Z toho zápasu si musíme vzít to pozitivní, ale taky je mi jasné, že každé utkání je jiné. Česko je doma mnohem silnější, to moc dobře víme,“ zdůraznil Modrič. „My musíme být stejně důrazní jako oni, čeká nás agresivní protivník. Bude to opravdu těžké. Musíme se soustředit od první do poslední minuty.“
Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku
Trenér Dalič povede národní mužstvo své země posté. Na den přesně po osmi letech od své premiéry. „Svědčí to o tom, že svou práci dělá dobře. V dnešní době moc trpělivosti s trenéry nikdo nemá. Rádi bychom mu dali vítězství,“ dodal Modrič.