Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid se navíc s týmem neloučil v nejlepším, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.
Nedávno však nejlepší střelec v historii uruguayské reprezentace prohlásil, že je připravený se do národního týmu vrátit. Ke konfliktu s Bielsou dodal, že všem, kterým bylo potřeba, se omluvil.
V nominaci na šampionát se však Suárez nakonec neobjevil. Bielsa, bývalý trenér Olympique Marseille, Lazia či Leedsu, v útoku upřednostnil Darwina Núňeze, přestože v al-Hilálu od února nehrál. V záloze Bielsa vsadil mimo jiné na Manuela Ugarteho z Manchesteru United nebo Nicoláse de la Cruze z Flamenga.
V obraně nechybí kapitán José María Giménez z Atlétika Madrid nebo Ronauld Araújo z Barcelony. Brankářskou jedničkou by měl být devětatřicetiletý veterán Fernando Muslera z Estudiantes.
Suárez se přitom ukazuje v dobré formě. V americké MLS, která se hraje formátem jaro – zima, nastřílel za úvodních jedenáct kolo šest gólů. Naposledy hattrickem sestřelil Philadelphii Union. V minulé sezoně MLS dal za 32 zápasů 10 gólů.
Uruguay první zápas na mistrovství světa odehraje 15. června v Miami proti Saúdské Arábii. V základní skupině poté šampioni z let 1930 a 1950 ještě narazí na Kapverdy a Španělsko.