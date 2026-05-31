Chci se vrátit do reprezentace, vzkázal Suárez. Trenér ho na šampionát nevzal

  17:28
Uruguayský útočník Luis Suárez vyjádřil zájem vrátit se do reprezentace, na mistrovství světa se však nepředstaví. Známý trenér Marcelo Bielsa devětatřicetiletého fotbalistu amerického Interu Miami do nominace nezařadil. Suárez v reprezentaci skončil v září 2024.
Akrobatický zásah Luise Suáreze, brání ho Marcos Rocha. | foto: Reuters

Bývalý kanonýr Ajaxu, Liverpoolu, Barcelony nebo Atlétika Madrid se navíc s týmem neloučil v nejlepším, když veřejně zkritizoval Bielsovy praktiky.

Nedávno však nejlepší střelec v historii uruguayské reprezentace prohlásil, že je připravený se do národního týmu vrátit. Ke konfliktu s Bielsou dodal, že všem, kterým bylo potřeba, se omluvil.

V nominaci na šampionát se však Suárez nakonec neobjevil. Bielsa, bývalý trenér Olympique Marseille, Lazia či Leedsu, v útoku upřednostnil Darwina Núňeze, přestože v al-Hilálu od února nehrál. V záloze Bielsa vsadil mimo jiné na Manuela Ugarteho z Manchesteru United nebo Nicoláse de la Cruze z Flamenga.

V obraně nechybí kapitán José María Giménez z Atlétika Madrid nebo Ronauld Araújo z Barcelony. Brankářskou jedničkou by měl být devětatřicetiletý veterán Fernando Muslera z Estudiantes.

Suárez se přitom ukazuje v dobré formě. V americké MLS, která se hraje formátem jaro – zima, nastřílel za úvodních jedenáct kolo šest gólů. Naposledy hattrickem sestřelil Philadelphii Union. V minulé sezoně MLS dal za 32 zápasů 10 gólů.

Uruguay první zápas na mistrovství světa odehraje 15. června v Miami proti Saúdské Arábii. V základní skupině poté šampioni z let 1930 a 1950 ještě narazí na Kapverdy a Španělsko.

