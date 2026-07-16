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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Luis de la kdo? Kouč Španělska dva roky neprohrál, Scaloni před ním seděl v lavici

Jiří Čihák
  10:00
Trenér Španělska Luis de la Fuente během čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Trenér Španělska Luis de la Fuente během čtvrtfinále mistrovství světa proti Belgii. | foto: AP

Španělský kouč Luis de la Fuente v semifinálovém utkání proti Francii na MS ve...
Španělský tým před semifinálovým utkáním proti Francii na MS ve fotbale 2026.
Španělský kouč Luis de la Fuente slaví postup do osmifinále mistrovství světa...
Španělé oslavují postup do finále MS ve fotbale 2026.
12 fotografií
Tmavě modrou kravatu, kterou sladil do barvy k ležérním teniskám, rozvázal a kamsi odhodil, aby se mu v rozepnuté košili během vypjatého finiše úterního semifinále s Francií lépe dýchalo. I když se snažil zůstat tradičně klidný a koncentrovaný, stejně bylo poznat, že také Luise de la Fuenteho, vždy rozvážného kouče španělských fotbalistů, postup do finále mistrovství světa rozpumpoval. Divíte se?

„Tihle kluci mě nepřestávají překvapovat,“ vykládal pyšně poté, co své hráče na trávníku v Dallasu pod obrovitánskou světelnou kostkou jednoho po druhém obcházel. „Ze složitých a náročných věcí dělají jednoduché. Mají talent a hlavně ten nejlepší přístup k fotbalu i k celému životu. Jsem na ně hrdý.“

Španělé dva roky po triumfu z Eura našlápli i ke zlatu na mundialu.

V neděli v New Jersey vyzvou obhájce z Argentiny. A bát se rozhodně nemusí, protože čísla i fakta hovoří pro ně.

Šedesátník, co zničehonic udává trendy. Ligu ani netrénoval, teď je ve finále Eura

Od března 2024, kdy je v přípravě v Londýně nachytali draví Kolumbijci, nepoznali po devadesáti minutách přemožitele. Dlouhá šňůra bez porážky se během šampionátu natáhla už na číslo 37, a to jsme ještě nezmínili, že v Americe obdrželi v sedmi zápasech pouze jeden gól a naposledy vynulovali i nejobávanější ofenzivu turnaje v čele se střelcem Mbappém.

Jistě, že nezaujaté diváky nebaví tolik jako před dvěma lety na Euru, kdy na první dobrou působili svěžejším a také o něco energičtějším dojmem. Ovšem absolutní pečlivost a strojovost, s níž na šampionátu dovedou otrávit život kdekomu, je pro soupeře dost možná ještě horší. Uvědomuje si to i kouč de la Fuente, který navíc troufale hlásá: „Můžeme být ještě lepší.“

A proč by ne?

Stále neokoukaný trenér, který během mistrovství světa oslavil pětašedesáté narozeniny, pochopil, že největší hvězdou týmu je tým samotný. Z mužstva, které dřív i pod mnohem slavnějším kolegou Luisem Enriquem kráčelo tak trochu odnikud nikam, je jednolitá parta. Rodina, jak by řekl sám de la Fuente, protože výraz „la familia“ patří v jeho slovníčku k nejoblíbenějším.

„Už před časem jsme ho začali v rámci našeho týmu hodně používat. Dává nám pocit jistoty i sebevědomí,“ tvrdí. „Také na šampionátu všichni věříme stejné myšlence. I díky tomu můžu být klidný a naprosto vyrovnaný. Vím, že jsem obklopen správnými lidmi, což mi dává velkou jistotu.“

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Ale mohlo mít jistotu fotbalové Španělsko, když před čtyřmi lety svěřilo národní tým chlapíkovi bez jediného odkoučovaného zápasu v první lize? Nedivte se, že se v médiích i mezi fanoušky množily otázky.

Luis de la kdo?

Syn lodního inženýra, jenž se čtyřmi sourozenci vyrůstal v městečku Haro na dvorku za maminčinou galanterií. Taky silně věřící chlap a kdysi dávno solidní fotbalista. Jako obránce slavil dva tituly s Bilbaem a nakoukl i do španělské jedenadvacítky, i když na fotkách byste ho nejspíš nepoznali, protože na hlavě nosil tmavé kudrliny a pod nosem výrazný knír.

Co bylo dál? Roky v Bilbau trénoval dorosty, přesunul se k béčku, jenže když pak jako kouč dostal první větší šanci mezi dospělými, z třetiligového Alavésu se pakoval po třech měsících. I proto se zase rychle vrátil zpátky k mládeži: odpověděl na inzerát a uspěl ve výběrovém řízení na fotbalovém svazu.

Španělský trenér Luis de la Fuente na tréninku v kalifornském Carsonu vyhlíží úvodní zápas vyřazovací fáze s Rakouskem.

Zároveň s prací u mládežnických reprezentací byl tři roky lektorem studia trenérské licence, kde před ním v lavicích sedávali třeba Xabi Alonso, Victor Valdés, Albert Riera či Raúl. A na přednášky k němu chodil i jistý Lionel Scaloni, současný kouč Argentiny, což je před nedělním soubojem pikantní příběh.

Ostatně jejich cesty jsou v lecčems podobné, protože oba k reprezentacím svých zemí povýšili od mládeže.

Scaloni nejprve vedl argentinskou dvacítku. De la Fuente s devatenáctkou i jedenadvacítkou ovládl mistrovství Evropy a pak se na olympijských hrách v Tokiu dostal do finále. Z hráčů, na které spoléhal už tehdy, nyní postavil nejsilnější Španělsko za poslední roky.

Potvrdí to i v nedělním finále?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Finále

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Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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