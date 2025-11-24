Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Autor:
  14:27
Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká fanoušky už 5. prosince losování základních skupin. V textu najdete rozdělení týmů do košů, jak losování funguje, i kde sledovat živý přenos.

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich. | foto: AP

Kdy proběhne losování fotbalového MS 2026?

  • Datum: 5. prosince 2025 od 18:00 SEČ.
  • Místo: The Kennedy Center, Washington, D.C.
  • Přímý přenos: ČT2 od 18:00
  • Los určí kompletní složení 12 skupin pro rozšířený formát turnaje.

Rozdělení do košů podle žebříčku FIFA:

KošeTýmy
1USA, Kanada, Mexiko (pořadatelé), Španělsko, Argentina, Francie, Anglie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo
2Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie
3Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jižní Afrika
4Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, 4 vítězové evropských baráží, 2 vítězové mezikontinentálních baráží

Jak funguje systém losování MS 2026

48 týmů, 12 skupin po čtyřech

Turnaj se poprvé v historii rozšíří. Místo tradičních 32 celků bude startovat 48 reprezentací, které se rozdělí do skupin A–L.

Každá skupina bude mít:

  • 1 tým z koše 1
  • 1 tým z koše 2
  • 1 tým z koše 3
  • 1 tým z koše 4

Už před losováním je dané, že:

  • Mexiko je ve skupině A
  • Kanada je ve skupině B
  • USA je ve skupině D

Osm dalších týmů z koše 1 obsadí zbývající skupiny C, E–L.

Koše pro losování: podle čeho se určují?

Koš 1 – hostitelé + nejlepší týmy světa

Koš 1 tvoří:

  • USA, Kanada, Mexiko (automaticky jako pořadatelé)
  • 9 nejlepších týmů podle žebříčku FIFA ke dni losování

Koše 2–4 – zbytek podle žebříčku FIFA

Zbývající týmy jsou rozděleny podle aktuálního rankingu FIFA.
Nejsilnější jdou do koše 2, střední do koše 3 a týmy na nejnižších pozicích doplní koš 4.

Úspěšné týmy z baráže

Několik míst na turnaji se zaplní až v březnu 2026 po skončení baráží. Úspěšné týmy budou při losování zastoupeny jako tzv. placeholdery. Obvykle míří do koše 4. Je ale možné, že FIFA před losem uvede, že pro rozdělení do kosů bude rozhodovat postavení nejsilnějšího týmu z dané barážové větve.

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Kdo nemůže být ve stejné skupině

Aby se předešlo opakování duelů z kvalifikací, FIFA stanovuje pravidla:

  • Ve skupině nesmí být dva týmy ze stejné konfederace, výjimkou je Evropa - zde mohou být maximálně dva týmy v jedné skupině.
  • Tato pravidla mohou při losování způsobit přehození týmu do jiné skupiny.

Kde sledovat losování fotbalového MS 2026?

Losování MS 2026 poběží v České televizi na programu ČT2 i na webové platformě ČT sport Plus. Přenos by měl být dostupný i na FIFA.com či YouTube FIFA.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: FIFA
title=Tipsport - partner programu
Turín vs. ComoFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
24. 11. 18:30
  • 3.63
  • 3.20
  • 2.27
Sassuolo vs. PisaFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Sassuolo vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
24. 11. 20:45
  • 2.13
  • 3.25
  • 3.96
Manchester Utd. vs. EvertonFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Manchester Utd. vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 1.86
  • 3.86
  • 4.28
Espaňol vs. SevillaFotbal - 13. kolo - 24. 11. 2025:Espaňol vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
24. 11. 21:00
  • 2.06
  • 3.42
  • 4.00
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.62
  • 4.37
  • 5.05
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.91
  • 3.88
  • 1.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

24. listopadu 2025  14:29

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

24. listopadu 2025  14:27

Sudí správně odvolali penaltu Plzně v Jablonci. Na Slavii ale chybovali

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Byla by to situace, která mohla celý nervák rozseknout. Nakonec ale sudí Jan Všetečka v Jablonci po konzultaci s asistentem u videa penaltu fotbalistům Plzně odvolal. A podle komise rozhodčích...

24. listopadu 2025  14:12

Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

Lukáš Sadílek slaví gól Sparty s Pavlem Kadeřábkem a Asgerem Sörensenem.

V posledních měsících ztratil herní vytížení, na které byl z předchozích sezon zvyklý. Navíc mu v létě skončí smlouva. Čas se posunout dál? Fotbalový záložník Lukáš Sadílek dostává nabídky z české...

24. listopadu 2025  13:34

Ostuda. Real uctil památku Joty, jeho bratra si ale spletl s jiným fotbalistou

Liverpoolský fotbalista Diogo Jota zemřel při autonehodě.

Bylo to dobře míněné gesto, nakonec si ale Real Madrid utrhl pořádnou ostudu. Na jedné z klubových akcí totiž chtěl během prezentace uctít památku zesnulého fotbalisty Dioga Joty a jeho bratra...

24. listopadu 2025  13:05

Nejhorší výkon sezony, nic jsme nepředvedli, láteřil zlínský trenér po derby

Bronislav Červenka během derby se Slováckem, které Zlín v Uherském Hradišti 23....

Mluvil tiše, uvnitř něj to ale vřelo. Tak zdrcený jako po nedělní porážce 0:2 v derby v Uherském Hradišti byl trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka naposledy před rokem a půl po sestupu z první...

24. listopadu 2025  12:40

Frustrovaný Guardiola po porážce běsnil. Seřval sudího i televizního kameramana

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola diskutuje s rozhodčím po utkání na...

Po závěrečném hvizdu sobotního zápasu nevěděl co dřív. Pep Guardiola, trenér fotbalistů Manchesteru City, se nejprve přiřítil za rozhodčím, s nímž chvíli horlivě diskutoval, pak se dostal do slovní...

24. listopadu 2025  12:25

Ayaosi se nebojí kosy. Jsem bojovník, říká po hattricku mezi sněhovými mantinely

Karvinský záložník Emmanuel Ayaosi (vlevo) v souboji s královehradeckým Jakubem...

Klidně mohl nastřílet pět gólů, ale i se třemi byl Emmanuel Ayaosi nadmíru spokojený. Už nějakou dobu patří k tahounům fotbalistů MFK Karviná, od osmého kola se drží v základní sestavě. V nedělním...

24. listopadu 2025  12:07

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

24. listopadu 2025  11:21

Ronaldo opět uhranul nůžkami. Dojde si ve čtyřiceti pro nejhezčí gól roku?

Cristiano Ronaldo a jeho parádní gól nůžkami.

Soupeřit bude třeba s nedávnou trefou skotského fotbalového reprezentanta Kennyho McLeana, který Dánům foukl gól z půlky. Je totiž jasné, že o tuhle nedělní parádu Cristiana Ronalda pánové nominující...

24. listopadu 2025  11:15

Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame
Získejte robotický vysavač i moderní fén: Hledáme testerky pro domácí pomocníky Dreame

Značka Dreame spojuje výkon s designem a u svých produktů představuje chytré funkce, ideální pro moderní domácnost. Zapojte se do našeho testování...

Mohli jsme být už čtvrtí, křepčil teplický asistent. Frťala euforii krotil

Teplický trenér Zdenko Frťala

Fotbalové Teplice porazili v klíčové bitvě podzimu Ostravu, doma vyhrály teprve podruhé. Kdyby se hrálo na kdyby, bojujeme o Evropu! Nálada ve fotbalových Teplicích se přetočila do pozitivna, a to i...

24. listopadu 2025  11:07

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...

I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...

24. listopadu 2025  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.