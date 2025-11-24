Kdy proběhne losování fotbalového MS 2026?
- Datum: 5. prosince 2025 od 18:00 SEČ.
- Místo: The Kennedy Center, Washington, D.C.
- Přímý přenos: ČT2 od 18:00
- Los určí kompletní složení 12 skupin pro rozšířený formát turnaje.
Rozdělení do košů podle žebříčku FIFA:
|Koše
|Týmy
|1
|USA, Kanada, Mexiko (pořadatelé), Španělsko, Argentina, Francie, Anglie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo
|2
|Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie
|3
|Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jižní Afrika
|4
|Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, 4 vítězové evropských baráží, 2 vítězové mezikontinentálních baráží
Jak funguje systém losování MS 2026
48 týmů, 12 skupin po čtyřech
Turnaj se poprvé v historii rozšíří. Místo tradičních 32 celků bude startovat 48 reprezentací, které se rozdělí do skupin A–L.
Každá skupina bude mít:
- 1 tým z koše 1
- 1 tým z koše 2
- 1 tým z koše 3
- 1 tým z koše 4
Už před losováním je dané, že:
- Mexiko je ve skupině A
- Kanada je ve skupině B
- USA je ve skupině D
Osm dalších týmů z koše 1 obsadí zbývající skupiny C, E–L.
Koše pro losování: podle čeho se určují?
Koš 1 – hostitelé + nejlepší týmy světa
Koš 1 tvoří:
- USA, Kanada, Mexiko (automaticky jako pořadatelé)
- 9 nejlepších týmů podle žebříčku FIFA ke dni losování
Koše 2–4 – zbytek podle žebříčku FIFA
Zbývající týmy jsou rozděleny podle aktuálního rankingu FIFA.
Nejsilnější jdou do koše 2, střední do koše 3 a týmy na nejnižších pozicích doplní koš 4.
Úspěšné týmy z baráže
Několik míst na turnaji se zaplní až v březnu 2026 po skončení baráží. Úspěšné týmy budou při losování zastoupeny jako tzv. placeholdery. Obvykle míří do koše 4. Je ale možné, že FIFA před losem uvede, že pro rozdělení do kosů bude rozhodovat postavení nejsilnějšího týmu z dané barážové větve.
Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat
Kdo nemůže být ve stejné skupině
Aby se předešlo opakování duelů z kvalifikací, FIFA stanovuje pravidla:
- Ve skupině nesmí být dva týmy ze stejné konfederace, výjimkou je Evropa - zde mohou být maximálně dva týmy v jedné skupině.
- Tato pravidla mohou při losování způsobit přehození týmu do jiné skupiny.
Kde sledovat losování fotbalového MS 2026?
Losování MS 2026 poběží v České televizi na programu ČT2 i na webové platformě ČT sport Plus. Přenos by měl být dostupný i na FIFA.com či YouTube FIFA.