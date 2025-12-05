ONLINE: Losuje se mistrovství světa 2026. Potenciální soupeře se dozví i Češi

I čeští fotbalisté, kteří se o postup ještě porvou v jarní baráži, se dozví možné soupeře do skupiny mistrovství světa 2026 v Kanadě, Mexiku a USA. Rekordní šampionát se 48 účastníky odstartuje v červnu a losování z amerického Washingtonu D.C. můžete sledovat v podrobné online reportáži od 18 hodin.
Fotbalový míč s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa na losu...

Fotbalový míč s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa na losu mistrovství světa. | foto: AP

Americký prezident Donald Trump (vlevo) a prezident FIFA Gianni Infantino.
Andrea Bocelli během svého vystoupení na losu MS 2026.
Bývalý fotbalista Marcel Desailly (vlevo) a někdejší hráč Bulharska Hristo...
Americký prezident Donald Trump před zahájením slavnostního cermoniálu k losu...
17 fotografií

Vlastní losování obstarají sportovní hvězdy ze severoamerických profesionálních soutěží – hokejista Wayne Gretzky, basketbalista Shaquille O’Neal, hráč amerického fotbalu Tom Brady a dosud aktivní baseballista Aaron Judge.

ONLINE: Los mistrovství světa ve fotbale 2026

Slavnostní ceremoniál sledujeme minutu po minutě

Všechno vede bývalý anglický fotbalový reprezentant Rio Ferdinand a slavnostní večer v Kennedyho centru plný hudebních vystoupení moderuje topmodelka Heidi Klumová.

Los proběhne klasickým způsobem.

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?

Všechny týmy jsou rozděleny do čtyř výkonnostních košů.

Všechny týmy z baráže včetně Čechů budou až ve čtvrtém, tedy nejslabším koši. Týká se to třeba i Itálie, která by v případě přímého postupu byla ve druhém.

Rozdělení zemí do košů

První koš
USA, Kanada, Mexiko (pořadatelé), Španělsko, Argentina, Brazílie, Francie, Anglie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo

Druhý koš
Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie

Třetí koš
Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jižní Afrika

Čtvrtý koš
Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, vítěz evropské baráže A, B, C a D (Česko), vítěz mezikontinentální baráže 1 a 2.

V osudí bude celkem 42 jistých týmů plus šest míst z baráží evropské a mezikontinentální. Dohromady 48 zemí, což je historicky nejvíc.

Los rozdělí celky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dva. Doprovodí je osmička nejlepších zemí ze třetích míst.

V prvním losovacím koši jsou všichni tři pořadatelé turnaje Kanada, Mexiko a USA spolu s nejsilnějšími reprezentacemi. Mexiko už ví, že celý turnaj 11. června vykopne, jen čeká na protivníka, který bude jistě ze třetího koše.

Jednou z priorit FIFA je, aby byl turnaj atraktivní až do konce, proto obhájci zlata Argentinci se Španěly, úřadujícími mistry Evropy, mají jistotu, že v případě vítězství ve skupině na sebe mohou narazit nejdříve ve finále.

Češi zase ví, že se v případě postupu vyhnou Jordánsku, Kapverdám, Ghaně, Curacau, Haiti či Novému Zélandu plus vítězům ostatních barážových větví. Navíc je jasné, že ve skupině mohou mít maximálně jednu další evropskou zemi.

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Jediné, co páteční večer neodhalí, je rozřazení stadionů, na kterých se jednotlivá mužstva představí. Na to si musejí fanoušci počkat až do soboty.

Nejenom ti čeští pak budou čekat až do března, zda se jejich země vůbec na šampionát probojuje.

ONLINE: Losuje se mistrovství světa 2026. Potenciální soupeře se dozví i Češi

