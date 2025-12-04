Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Dominik Duffek
Štěpán Ťalský
,
  18:30
Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tenhle song si v rámci svých volebních kampaní adoptoval a teď, v pátek 5. prosince, mu ho fotbalová federace FIFA naservíruje během losu mistrovství světa.
Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně. | foto: Reuters

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...
Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...
Americký prezident Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino drží...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií sledují finále fotbalového...
11 fotografií

Fotbal v tu chvíli bude až na druhém místě.

Chcete další příklady?

Právě ono Kennedyho centrum, které od 18 hodin bude patřit první pompézní předzvěsti velkolepého turnaje, si od sedmdesátých let minulého století zakládalo na tom, že bývalo politicky neutrální.

Než přišel Donald Trump.

V únoru propustil devatenáct členů tehdejší rady a prohlásil, že novým předsedou centra bude on sám. Propustil ředitelku, usadil na její místo svého spojence a taky vtipkoval, že budovu přejmenuje na Trump Kennedy Center. Načež ho skutečně novým předsedou zvolili, což obsáhle popisoval například server The Athletic.

Jen během podzimu hostilo centrum například summit o „pronásledování křesťanů“ pořádaný Americkou konzervativní unií, besedu zavražděného aktivisty Charlieho Kirka nebo investiční fórum USA-Saúdská Arábie den poté, co korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům.

„Konec drag shows a jiné antiamerické WOKE propagandy! Jen to nejlepší v souladu s naší vizí Zlaté éry americké kultury,“ hlásil americký prezident s tím, že odteď bude Kennedyho centrum takzvaně „GREAT AGAIN!“.

Stejně jako páteční losování.

Lze očekávat, že právě Trump opět sehraje prominentní roli. Ještě aby ne, když jsou se šéfem FIFA Giannim Infantinem jedna ruka.

Trump ho dlouhodobě nazývá králem fotbalu, Infantino chce pro změnu americkému prezidentovi udělit nově vymyšlenou cenu míru FIFA. A dost možná mu ji předá právě během pátečního ceremoniálu.

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Znovu, fotbal bude až na druhém místě.

Až na něj přece jen dojde, dozví se mimo jiné i česká reprezentace jména potenciálních protivníků, s nimiž by v případě úspěšné jarní baráže na turnaji soupeřila.

Jestli se tam skutečně dostane? To se uvidí v březnu. Los baráže jí přisoudil Irsko a v případě úspěchu lepšího z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.

Hratelní soupeři, ale u Čechů nikdo vlastně neví, co čekat. I zmíněný americký The Athletic si v obsáhlé analýze všech týmů, které zasáhnou alespoň do baráže, rýpl: „Na hrotu mají produktivního Patrika Schicka, ale jinak vlastně není moc o čem psát.“

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Ale na tom teď nesejde.

Všechny týmy z baráže totiž budou až ve čtvrtém, tedy nejslabším, výkonnostním koši. Týká se to i Itálie, která by v případě přímého postupu bývala byla ve druhém.

Vlastní losování obstarají sportovní hvězdy ze severoamerických profesionálních soutěží – hokejista Wayne Gretzky, basketbalista Shaquille O’Neal, hráč amerického fotbalu Tom Brady a dosud aktivní baseballista Aaron Judge. Všechno povede bývalý anglický fotbalový reprezentant Rio Ferdinand a moderovat bude modelka Heidi Klumová.

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

V osudí bude celkem 42 jistých týmů plus šest míst z baráží evropské a mezikontinentální. Dohromady 48 zemí, což je historicky nejvíc.

„Uvidíme 104 superbowlů během měsíce!“ kasá se průběžně prezident Infantino.

Rozdělení zemí do košů

První koš
USA, Kanada, Mexiko (pořadatelé), Španělsko, Argentina, Brazílie, Francie, Anglie, Portugalsko, Nizozemsko, Belgie, Německo

Druhý koš
Chorvatsko, Maroko, Kolumbie, Uruguay, Švýcarsko, Japonsko, Senegal, Írán, Jižní Korea, Ekvádor, Rakousko, Austrálie

Třetí koš
Norsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Skotsko, Paraguay, Tunisko, Pobřeží slonoviny, Uzbekistán, Katar, Saúdská Arábie, Jižní Afrika

Čtvrtý koš
Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, vítěz evropské baráže A, B, C a D (Česko), vítěz mezikontinentální baráže 1 a 2.

Los rozdělí celky do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dva. Doprovodí je osmička nejlepších zemí ze třetích míst.

V prvním losovacím koši jsou všichni tři pořadatelé turnaje Kanada, Mexiko a USA spolu s nejsilnějšími reprezentacemi. Mexiko už ví, že celý turnaj 11. června vykopne, jen čeká na protivníka, který bude jistě ze třetího koše.

Jednou z priorit FIFA je, aby byl turnaj atraktivní až do konce, proto obhájci zlata Argentinci se Španěly, úřadujícími mistry Evropy, mají jistotu, že v případě vítězství ve skupině na sebe mohou narazit nejdříve ve finále.

Češi zase vědí, že se v případě postupu vyhnou Jordánsku, Kapverdám, Ghaně, Curacau, Haiti či Novému Zélandu plus vítězům ostatních barážových větví. Navíc je jasné, že ve skupině mohou mít maximálně jednu další evropskou zemi.

Jediné, co páteční večer neodhalí, je rozřazení stadionů, na kterých se jednotlivá mužstva představí. Na to si musejí fanoušci počkat až do soboty.

Nejenom ti čeští pak budou čekat až do března, zda se jejich země vůbec na šampionát probojuje.

Po pátku však budou alespoň vědět, co je případně čeká.

A co vy, těšíte se?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 12. 21:00
  • 1.42
  • 5.13
  • 7.54
Teplice vs. SlaviaFotbal - 18. kolo - 5. 12. 2025:Teplice vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
5. 12. 18:00
  • 7.75
  • 4.52
  • 1.44
Brest vs. MonacoFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Brest vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
5. 12. 19:00
  • 3.01
  • 3.77
  • 2.32
Mohuč vs. MönchengladbachFotbal - 13. kolo - 5. 12. 2025:Mohuč vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
5. 12. 20:30
  • 2.35
  • 3.64
  • 2.89
Oviedo vs. MallorcaFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Oviedo vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.75
  • 3.00
  • 2.87
Lille vs. MarseilleFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Lille vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.63
  • 3.60
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se...

4. prosince 2025  18:30

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

4. prosince 2025  16:53

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

4. prosince 2025  10:06

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu. Wolverhampton bez zraněného Ladislava...

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  23:29

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Euro devatenáctek bude v roce 2027 v Česku. Hrát se bude i ve Vlašimi či v Ústí

5000 MÍST. Kapacita mladoboleslavského stadionu se v lize řadí mezi ty...

Česko bude v roce 2027 hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let. Pořadatelství závěrečného turnaje ve středu Fotbalové asociaci ČR přidělil výkonný výbor UEFA. Šampionát se odehraje na některém...

3. prosince 2025  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.