Češi se nejdřív dozvědí, kdo hrozí ve finále. Jak bude vypadat čtvrteční los baráže?

Los play off UEFA, jak se dodatečná kvalifikace oficiálně nazývá, se uskuteční už ve čtvrtek hodinu po poledni v Curychu v sídle Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).
V sále bude sedět i česká delegace v čele s předsedou asociace Davidem Trundou a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.
Zdá se, soudě podle komentářů v médiích, že Česko mezi protivníky obavy nevzbuzuje. Ale mělo by.
Od pondělí má jistotu, že jako tým z druhého koše semifinále baráže odehraje doma, což je pro něj mimořádná výhoda. Vždyť z posledních 28 utkání prohrálo na svém trávníku jediné.
Narazí na jednoho ze čtyř soupeřů ze třetího výkonnostního koše: Irsko, Albánii, Bosnu, nebo Kosovo. Kdo by byl nejschůdnější?
S nikým nemá reprezentace negativní bilanci. Nejčastěji se potkala s Irskem – celkem osmkrát a čtyřikrát slavila.
Bilance Česka se soupeři z třetího koše
Česko – Irsko: 8 zápasů, 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry
Česko – Albánie: 5 zápasů, 2 výhry, 2 remízy, 1 prohra
Česko – Bosna: 2 zápasy, 2 výhry
Česko – Kosovo: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra
Nejčerstvější vzpomínky má na Albánii, se kterou hrála čtyřikrát za poslední dva roky. Nejdřív v kvalifikaci o Euro, pak v Lize národů 2024. Prohrála jediný zápas, doma zvítězila a remizovala.
Když poprvé a dosud naposledy narazilo Česko na Bosnu, v kvalifikaci o Euro 2000, současní reprezentanti ještě ani nehráli fotbal.
Pouhé dvě utkání odehráli fotbalisté i s Kosovem, které je jediné, s nímž mají vyrovnanou bilanci – jedna výhra, jedna porážka během kvalifikace o Euro 2020.
Nejlepší formu v listopadu prokázalo Irsko, s kterým se pro baráž už příliš nepočítalo. Jenže v listopadu dokázalo porazit Portugalce (2:0) a poté v přímém souboji o druhou příčku ve skupině vyhrálo v Maďarsku (3:2).
Podobně si vedla Bosna, která nejdřív zdolala Rumunsko (3:1), čímž si zajistila minimálně druhé místo. A v boji o přímý postup v Rakousku vedla, ale po remíze 1:1 se radoval soupeř.
Otázkou je, jak na tom soupeři budou za čtyři měsíce, kdy se play off hraje.
Rozdělení do košů v baráži
Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.
Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.
Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko
Tím, že Češi začnou doma, nemusí mít obavy z nikoho. V Praze, v Plzni či Olomouci, kde k mezistátním zápasům nastupují nejčastěji, si ohromně věří, jsou tam silní.
Poslední prohru zaznamenali v září 2022 v Lize národů s Portugalskem. Za posledních pět let doma porazili i Anglii, přehráli také Švýcarsko, Polsko nebo Ukrajinu. Současně remizovali s Belgií, Španělskem či před pár týdny s Chorvatskem.
„Při pohledu na možné soupeře si nelze vybírat, ty týmy jsou hodně vyrovnané. Ale pokud bych měl na jednoho ukázat, tak bych si přál, aby Albánie dostala Slovensko,“ řekl albánským médiím italský trenér Gianni De Biasi, jenž Albánii dovedl na její první vrcholný turnaj – Euro 2016.
„Když jsem naposled byl v Ázerbájdžánu, hráli jsme právě se Slovenskem. A věřím, že ho Albánie dokáže porazit.“
Při losovacím ceremoniálu jako první přijdou na řadu země z prvního koše. Itálie, Dánsko, Turecko a Ukrajina, které se rozdělí do jednotlivých barážových větví.
Pak se ke každé z nich začnou losovat týmy po zbývajících koších.
První tedy přijde na řadu ten český. Reprezentanti se nejdřív dozvědí, s kým by mohli hrát případné finále. Až poté k nim do pavouka přibude soupeř ze třetího koše, kterého vyzvou jako první. A na závěr se podívají, s kým se v semifinále utká favorit z prvního koše.
Kdo nesmí hrát baráž kvůli trestu za karty
Irsko: Festy Ebosele, Liam Scales
Ukrajina: Juchym Konoplja, Ruslan Malinovskij
Dánsko: Joachim Andersen, Rasmus Kristensen
Polsko: Nicola Zalewski
Sev. Makedonie: Tihomir Kostadinov
Postupující z obou dvojic se utkají v jediném souboji o účast na mistrovství, čtvrteční los rovněž rozsoudí pořadatelství finále (zda připadne vítězi souboje 1 – 4, nebo 2 – 3).
Pro Čechy by byla nejjednodušší variantou v případném finále Ukrajina, která své zápasy kvůli ruské invazi hraje v Polsku. Navíc ji národní tým před rokem porazil a venku remizoval. Itálie, Turecko i Dánsko jsou soupeři o poznání těžší.
Vyloučené není ani překvapení, kdy by se do finále dostal outsider ze čtvrtého koše, kde jsou Rumunsko, Švédsko, Severní Irsko a Severní Makedonie.
Když reprezentanti vypadnou v semifinále, čeká je ve finálovém termínu přípravný zápas, který sehrají s některým z dalších neúspěšných týmů v baráži. Příprava čeká i na ostatní země, které se buď na světový šampionát už kvalifikovaly, nebo vypadly ve skupinách.
Už za dva týdny, v pátek 5. prosince, se pak losuje skupinová fáze celého šampionátu. Češi tak budou dlouho dopředu vědět, k jakým třem týmům by se v případě barážového úspěchu zařadili a kde by svá utkání v Severní Americe hráli.