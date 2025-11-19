Češi se nejdřív dozvědí, kdo hrozí ve finále. Jak bude vypadat čtvrteční los baráže?

Když se před čtvrtečním losem probíraly zástupy soupeřů, které jejich národní mužstvo v baráži o fotbalové mistrovství světa může dostat, irská média si všimla: „Zdá se, že v Česku není všechno v pořádku, mají tam zmatek.“ Podobná slova na téma los zazněla i v albánském listu Panaroma. „U českého soupeře vypukl chaos. Kapitána zbavili pásky a hráči přišli o bonusy.“

Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem Dominikem Livakovičem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Los play off UEFA, jak se dodatečná kvalifikace oficiálně nazývá, se uskuteční už ve čtvrtek hodinu po poledni v Curychu v sídle Mezinárodní fotbalové federace (FIFA).

V sále bude sedět i česká delegace v čele s předsedou asociace Davidem Trundou a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem.

Zdá se, soudě podle komentářů v médiích, že Česko mezi protivníky obavy nevzbuzuje. Ale mělo by.

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Od pondělí má jistotu, že jako tým z druhého koše semifinále baráže odehraje doma, což je pro něj mimořádná výhoda. Vždyť z posledních 28 utkání prohrálo na svém trávníku jediné.

Narazí na jednoho ze čtyř soupeřů ze třetího výkonnostního koše: Irsko, Albánii, Bosnu, nebo Kosovo. Kdo by byl nejschůdnější?

S nikým nemá reprezentace negativní bilanci. Nejčastěji se potkala s Irskem – celkem osmkrát a čtyřikrát slavila.

Bilance Česka se soupeři z třetího koše

Česko – Irsko: 8 zápasů, 4 výhry, 2 remízy, 2 prohry

Česko – Albánie: 5 zápasů, 2 výhry, 2 remízy, 1 prohra

Česko – Bosna: 2 zápasy, 2 výhry

Česko – Kosovo: 2 zápasy, 1 výhra, 1 prohra

Nejčerstvější vzpomínky má na Albánii, se kterou hrála čtyřikrát za poslední dva roky. Nejdřív v kvalifikaci o Euro, pak v Lize národů 2024. Prohrála jediný zápas, doma zvítězila a remizovala.

Když poprvé a dosud naposledy narazilo Česko na Bosnu, v kvalifikaci o Euro 2000, současní reprezentanti ještě ani nehráli fotbal.

Pouhé dvě utkání odehráli fotbalisté i s Kosovem, které je jediné, s nímž mají vyrovnanou bilanci – jedna výhra, jedna porážka během kvalifikace o Euro 2020.

Nejlepší formu v listopadu prokázalo Irsko, s kterým se pro baráž už příliš nepočítalo. Jenže v listopadu dokázalo porazit Portugalce (2:0) a poté v přímém souboji o druhou příčku ve skupině vyhrálo v Maďarsku (3:2).

Podobně si vedla Bosna, která nejdřív zdolala Rumunsko (3:1), čímž si zajistila minimálně druhé místo. A v boji o přímý postup v Rakousku vedla, ale po remíze 1:1 se radoval soupeř.

Otázkou je, jak na tom soupeři budou za čtyři měsíce, kdy se play off hraje.

Rozdělení do košů v baráži

Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.

Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.

Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko

Tím, že Češi začnou doma, nemusí mít obavy z nikoho. V Praze, v Plzni či Olomouci, kde k mezistátním zápasům nastupují nejčastěji, si ohromně věří, jsou tam silní.

Poslední prohru zaznamenali v září 2022 v Lize národů s Portugalskem. Za posledních pět let doma porazili i Anglii, přehráli také Švýcarsko, Polsko nebo Ukrajinu. Současně remizovali s Belgií, Španělskem či před pár týdny s Chorvatskem.

„Při pohledu na možné soupeře si nelze vybírat, ty týmy jsou hodně vyrovnané. Ale pokud bych měl na jednoho ukázat, tak bych si přál, aby Albánie dostala Slovensko,“ řekl albánským médiím italský trenér Gianni De Biasi, jenž Albánii dovedl na její první vrcholný turnaj – Euro 2016.

„Když jsem naposled byl v Ázerbájdžánu, hráli jsme právě se Slovenskem. A věřím, že ho Albánie dokáže porazit.“

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

Při losovacím ceremoniálu jako první přijdou na řadu země z prvního koše. Itálie, Dánsko, Turecko a Ukrajina, které se rozdělí do jednotlivých barážových větví.

Pak se ke každé z nich začnou losovat týmy po zbývajících koších.

První tedy přijde na řadu ten český. Reprezentanti se nejdřív dozvědí, s kým by mohli hrát případné finále. Až poté k nim do pavouka přibude soupeř ze třetího koše, kterého vyzvou jako první. A na závěr se podívají, s kým se v semifinále utká favorit z prvního koše.

Kdo nesmí hrát baráž kvůli trestu za karty

Irsko: Festy Ebosele, Liam Scales

Ukrajina: Juchym Konoplja, Ruslan Malinovskij

Dánsko: Joachim Andersen, Rasmus Kristensen

Polsko: Nicola Zalewski

Sev. Makedonie: Tihomir Kostadinov

Postupující z obou dvojic se utkají v jediném souboji o účast na mistrovství, čtvrteční los rovněž rozsoudí pořadatelství finále (zda připadne vítězi souboje 1 – 4, nebo 2 – 3).

Pro Čechy by byla nejjednodušší variantou v případném finále Ukrajina, která své zápasy kvůli ruské invazi hraje v Polsku. Navíc ji národní tým před rokem porazil a venku remizoval. Itálie, Turecko i Dánsko jsou soupeři o poznání těžší.

Vyloučené není ani překvapení, kdy by se do finále dostal outsider ze čtvrtého koše, kde jsou Rumunsko, Švédsko, Severní Irsko a Severní Makedonie.

Když reprezentanti vypadnou v semifinále, čeká je ve finálovém termínu přípravný zápas, který sehrají s některým z dalších neúspěšných týmů v baráži. Příprava čeká i na ostatní země, které se buď na světový šampionát už kvalifikovaly, nebo vypadly ve skupinách.

Už za dva týdny, v pátek 5. prosince, se pak losuje skupinová fáze celého šampionátu. Češi tak budou dlouho dopředu vědět, k jakým třem týmům by se v případě barážového úspěchu zařadili a kde by svá utkání v Severní Americe hráli.

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

19. listopadu 2025

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

19. listopadu 2025  7:58

Curacao se jako nejmenší země v historii kvalifikovalo na fotbalové MS

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory...

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se bude týkat i Panamy a Haiti.

19. listopadu 2025

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

Premium
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Možná i vás trefilo začátkem listopadu další povedené nominační video, jímž se fotbalová asociace po říjnovém trapasu reprezentace na Faerských ostrovech aspoň částečně pokusila obměkčit naštvané...

19. listopadu 2025

Rakousko uhájilo postup na MS, Dánsko naopak smutní. Španělům stačila remíza

Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem.

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním...

18. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  23:57

Na koho narazí fotbalisté v baráži? Závěr skupinové části určil čtyři varianty

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbaloví reprezentanti se v březnovém semifinále play off o mistrovství světa utkají s jedním ze čtveřice týmů Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, nebo Kosovo. Rozhodl o tom úterní závěr...

18. listopadu 2025  23:38

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka jako první obrala favorita skupiny o body

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali s favorizovaným Portugalskem 0:0 a na lídra skupiny nadále ztrácejí tři body. Portugalci s řadou hvězd v sestavě...

18. listopadu 2025  20:28,  aktualizováno  22:04

Nadšený Bílek litoval tutovky na konci: Byla by to odměna. Došlo i na děkovačku

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Mohla to být prvotřídní senzace po výkonu, který si o ni říkal. Fotbalová jednadvacítka totiž ve svém pátém utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2027 odolala všem atakům...

18. listopadu 2025  21:43

