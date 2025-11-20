Čeští fotbalisté se dozvědí soupeře v dodatečné kvalifikaci o mistrovství světa

Autor: ,
Sledujeme online   12:55
Čeští fotbalisté se dozvědí soupeře, s kterými si to v březnu příštího roku rozdají o postup na mistrovství světa. Los dodatečné kvalifikace můžete od 13.00 sledovat v online reportáži. Ceremoniál se uskuteční v Curychu, sídle Mezinárodní fotbalové federace FIFA.

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa. | foto: Reuters

Play off UEFA, jak se baráž evropských mužstev oficiálně nazývá, se zúčastní šestnáct zemí. Dvanáct z nich včetně Česka skončilo těsně za přímým postupem z kvalifikace a zbývajícím čtyřem účast zajistilo vítězství v jedné ze skupin loňské Ligy národů.

Mužstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostních košů a los je rozřadí do čtyř samostatných větví. V každé z nich tým odehraje semifinále a úspěšnější z něj poté finále na jeden zápas. Na mistrovství světa postoupí vítěz finálového utkání.

Češi jsou podle dlouhodobých výsledků, které se započítávají do světového žebříčku, v druhém koši. Díky tomu mají zajištěné semifinále doma. O pořadatelství finálového duelu rozhodne los.

V semifinále český tým narazí na jednoho z týmů ze čtveřice Irsko, Albánie, Bosna, nebo Kosovo. Finálový soupeř vzejde ze souboje mužstev z prvního a čtvrtého koše.

Rozdělení do košů v baráži

Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.

Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.

Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko

Termíny: 26. a 31. března

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Slavia C vs. Dukla BFotbal - 16. kolo - 21. 11. 2025:Slavia C vs. Dukla B //www.idnes.cz/sport
21. 11. 11:00
  • 1.38
  • 3.98
  • 5.53
Písek vs. Bohemians BFotbal - 16. kolo - 21. 11. 2025:Písek vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
21. 11. 18:00
  • 1.66
  • 3.67
  • 3.46
Mohuč vs. HoffenheimFotbal - 11. kolo - 21. 11. 2025:Mohuč vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
21. 11. 20:30
  • 2.48
  • 3.71
  • 2.68
Nice vs. MarseilleFotbal - 13. kolo - 21. 11. 2025:Nice vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
21. 11. 20:45
  • 3.68
  • 3.84
  • 1.96
Valencia vs. LevanteFotbal - 13. kolo - 21. 11. 2025:Valencia vs. Levante //www.idnes.cz/sport
21. 11. 21:00
  • 2.07
  • 3.55
  • 3.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Čeští fotbalisté se dozvědí soupeře v dodatečné kvalifikaci o mistrovství světa

Sledujeme online
Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

Čeští fotbalisté se dozvědí soupeře, s kterými si to v březnu příštího roku rozdají o postup na mistrovství světa. Los dodatečné kvalifikace můžete od 13.00 sledovat v online reportáži. Ceremoniál se...

20. listopadu 2025  12:55

Roberte, už žádný gól. Barcelona žádala Lewandowského, aby nemusela platit

Barcelonský útočník Robert Lewandowski (vlevo) se dostává do šance přes obránce...

V Katalánsku se toho horkého května 2023 už dva týdny slavil ligový titul fotbalistů Barcelony, když si vedení klubu pozvalo do kanceláře jednoho ze strůjců triumfu. „Roberte, máme na tebe prosbu....

20. listopadu 2025  11:11

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Michaela Khýrová (11) slaví sparťanský gól v utkání s Bernem.

Poprvé v historii byl v klubových soutěžích žen pod hlavičkou UEFA k vidění takový obrat. Z 0:3 na 4:0. Fotbalistky Sparty postoupily do čtvrtfinále Evropského poháru. Mezi osmičku nejlepších týmů...

19. listopadu 2025  21:07

Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský...

19. listopadu 2025  19:39

Rezek u reprezentace: Nedvěd má auru, tým je zdravý a v plné sestavě silný

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...

Po 13 letech zpátky ve fotbalové reprezentaci. A Jan Rezek si nemyslí, že je národní tým rezavý. „V plné sestavě bychom ani na mistrovství světa nehráli poslední housle,“ míní třiačtyřicetiletý...

19. listopadu 2025  18:30

Češi se nejdřív dozvědí, kdo hrozí ve finále. Jak bude vypadat čtvrteční los baráže?

Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem...

Když se před čtvrtečním losem probíraly zástupy soupeřů, které jejich národní mužstvo v baráži o fotbalové mistrovství světa může dostat, irská média si všimla: „Zdá se, že v Česku není všechno v...

19. listopadu 2025

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

19. listopadu 2025  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.