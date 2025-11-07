Los baráže fotbalového MS proběhne v Curychu na konci listopadu

Češi už ztratili reálnou naději na přímý postup. Definitivu druhého místa mohou získat ještě před závěrečným zápasem s Gibraltarem, pokud Faeřané, kteří na třetí pozici ztrácejí bod, podle očekávání o tři dny dříve prohrají na půdě lídra tabulky Chorvatska. Národní celek měl už před startem kvalifikace téměř jisté místo v play off díky tomu, že loni ovládl svou skupinu Ligy národů.
Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí
Přímo na šampionát v příštím roce projdou pouze celky z prvních příček kvalifikačních skupin. Dvoukolové play off o zbývající čtyři místa si zahraje 12 týmů z druhých míst a čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci.
V Curychu se budou losovat i mezikontinentální baráž pro šest mimoevropských týmů, ze které vzejdou zbývající dva účastníci závěrečného turnaje. Mistrovství světa se poprvé zúčastní 48 mužstev, zatím je známých 28 celků. Česká reprezentace si dosud v samostatné historii na světovém šampionátu zahrála jen v roce 2006, kdy postoupila z baráže s Norskem. Před MS 2002 a 2022 v play off neuspěla.