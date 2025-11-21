Není kam uhnout.
Není kde hledat alibi.
Chcete na šampionát?
Tak se ukažte, pánové!
V semifinále 26. března doma s Irskem. Když to klapne, tak ve finále o pět dní později proti Dánsku či Severní Makedonii. Opět s trumfem v podobě domácího prostředí.
„Hrát doma je velká výhoda, ale řešit to můžeme až potom, co zvládneme Irsko,“ vystihl obránce Ladislav Krejčí, pro první utkání dost možná kapitán týmu.
|
Ani jeden ze soupeřů nepatří mezi fotbalové obry. Spíš mezi země, se kterými se Česko může v klidu měřit. A pokud se ukáže, že na ně nestačí, pak zkrátka nemá na šampionátu co dělat.
Ano, tak jednoduché to je.
Doufali jste, že nafasuje aspoň v semifinále přijatelnějšího protivníka než rozjeté Iry, kteří za poslední týden doma smázli nabité Portugalsko a venku sebevědomé Maďarsko? Kosovo, Albánie i Bosna, to všechno byly papírově schůdnější možnosti, ale takhle se teď uvažovat nesmí.
Naopak, bitvu s Irskem musí reprezentace vzít jako nejužitečnější možnou prověrku. Když ji zvládne, může nabrat sebevědomí a udělat poslední krok. Ale hlavně ještě předtím potřebuje vyřešit všechny problémy a otazníky, které ji v posledních týdnech tíží.
Především najít trenéra, což je proces, který se táhne už přes měsíc a zjevně zdaleka není u konce.
Pak také rozhodnout, komu připadne na první část baráže kapitánská páska, o niž po extempore s fanoušky přišel Tomáš Souček.
Aspoň trochu zklidnit rozjitřenou a negativní atmosféru, která poslední srazy provází.
A poučit se ze všeho, co se v nedávné době nepovedlo – a že toho nebylo málo.
|
Česko se pere samo se sebou, přitom už teď je potřeba se začít připravovat na Iry, se kterými nehrálo posledních třináct let. Nejen proto se složitě odhaduje, v jakém rozpoložení a formě na konci března přicestují.
Od června do začátku října se ztěžka hrabali z krize, pětkrát v řadě nevyhráli a schytali to za bezgólovou remízu v Lucembursku i nečekanou porážku v Arménii. Ale finiš kvalifikace je nečekaně dostal do extáze: těžko vymyslet bláznivější happy end než třígólovou otočku proti Maďarsku, která vrcholila trefou v šesté nastavené minutě.
Hlavní star? Troy Parrott, bombarďák z Alkmaaru. Frajírek s komplet potetovanými zády a brilianty v uších klame tělem.
„Troy je perfektní týmový hráč. Pro spoluhráče by se rozkrájel a v zakončení je chladnokrevný a precizní,“ chválil klubového parťáka český záložník Matěj Šín. „Umí se trefit pravačkou, levačkou i hlavou.“
Na Parrotta vážně pozor, protože kromě Maďarů zvládl rozstřílet i mnohem kvalitnější Portugalce. Klidně je možné, že už v době baráže bude válet v Premier League, krouží kolem něj několik zájemců včetně West Hamu, kde by se mohl potkat se Součkem.
Větší hvězdu Irové nemají, ale dokonale jim funguje to, čemu Angličané říkají team spirit: armáda v zelených dresech umí hrábnout jeden za druhého, nikdy se nevzdává a vrchního velitele našla na nečekané adrese.
Napadlo by vás, že bude irskému nároďáku šéfovat kouč z Islandu? Jméno Heimir Hallgrímsson obletělo svět poprvé v létě 2016, kdy s islandskou reprezentací na Euru senzačně vyřadil Anglii a vypadl až ve čtvrtfinále s Francií.
Pak se na čas vytratil do Kataru a na Jamajku, než se před rokem v létě objevil v Irsku, které zjevně nastartoval. Čtvrteční los ho nijak nerozhodil: „Všichni možní soupeři byli v žebříčku nad námi, takže mě nijak zvlášť nevzrušovalo, koho z nich dostaneme. Vím, že Česko je fotbalová země, hrál jsem tam s Islandem a prohrál. Ale stát se může cokoli – jako teď v Maďarsku.“
|
Až do loňska platilo, že Iry jedinkrát dostal na povel kouč mimo ostrovy. Před sedmnácti lety dorazil s velkou pompou italský mazák Giovanni Trapattoni a roztomilou anglo-němčinou vysvětloval hráčům: „Wir müssen friends be!“
Vycítil, že tak to v Irsku funguje. Kdykoli se reprezentace mohla opřít o dobrou partu, udělala výsledek.
Totéž přitom teď nutně potřebují i Češi, což ve čtvrtek vystihl manažer Nedvěd: „Jestli máme postoupit na mistrovství světa, ten jejich spirit potřebujeme taky. Musíme to chtít víc než oni.“