Logistika mistrovství. Jak a kam budou Češi cestovat? Nalétají tisíce kilometrů

Už dávno bylo jasné, že se Češi v případě postupu zařadí do skupiny A k hostitelskému Mexiku, Jižní Koreji a Jihoafrické republice. A že dva ze tří zápasů odehrají právě v Mexiku, jeden pak v Atlantě ve Spojených státech.
Co to znamená pro logistiku?
Dost časté přelety.
Základnu budou mít Češi v Mansfieldu na předměstí texaského Dallasu. To je v přiložené mapičce ta ikonka vlevo nahoře. Vpravo nahoře najdete Atlantu a dvě dolní ikonky patří mexickým městům Guadalajara a Mexico City, kde Češi odehrají první a poslední zápas ve skupině.
Dohromady se celé české působení ve skupině rozkládá na ploše téměř milion a čtvrt čtverečních kilometrů. To je zhruba jako byste v Evropě spojili Madrid, Londýn, Berlín a Záhřeb.
V rámci takové oblasti budou Češi každou chvíli přelétat.
Před turnajem soustředění
Než však český tým odcestuje do svého kempu v Texasu, musí se sejít v Praze. Jeden přípravný zápas odehraje ještě v Česku, než na začátku června odletí na soustředění.
Kam?
Dá se spekulovat, že trenéři kolem Miroslava Koubka by favorizovali Mexiko, i kvůli aklimatizaci na nadmořskou výšku. První zápas ve skupině totiž odehrají v 1 600 m. n. m., ten poslední pak dokonce ve 2 300 m. n. m. Jenže zatím to podle Nedvěda vypadá, že druhé přípravné utkání odehrají Češi v New Yorku.
Kemp v Dallasu poté leží jen ve výšce kolem 150 m. n. m., Atlanta má 225 m n. m. Zkouška v řidším vzduchu by se šikla.
„Máme varianty, kdy budeme hrát domácí utkání a kdy budeme hrát utkání v Americe. Řešíme přesná data. Plus minus jeden den to bude 31. května a 4. června, ještě to ale není potvrzené. Intenzivně se na tom pracuje,“ odtajnil Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
„Co se týče soupeřů, zatím to vypadá třeba na Chile a Guatemalu, ale jsou to jen možné varianty,“ podotkl Nedvěd.
Po soustředění, zhruba několik dnů před turnajem, se Češi nastěhují do Dallasu, tréninkové centrum budou mít ve zmíněném Mansfieldu. Místo si vybrat nemohli, jako zemi postupující z dodatečné kvalifikace jim ho dopředu přidělil organizátor – Mezinárodní fotbalová federace (FIFA).
Zápas každých šest dnů
Kolik Češi nalétají?
Jen ve skupině Češi stráví v letadle přes patnáct hodin. Dohromady urazí mezi třemi městy a kempem 8 200 kilometrů vzdušnou čarou.
První cestu absolvují fotbalisté z Dallasu do Guadalajary, patnáct set kilometrů vzdušnou čarou, dvě a tři čtvrtě hodiny v letadle podle dat soukromých aerolinek.
Guadalajara je město blízko západního pobřeží s více než milionem a čtvrt obyvatel a jde o hlavní město státu Jalisco. Právě tam začátkem jara probíhaly nepokoje místních kartelů. Zakuklenci tam podpálili několik bank i obchodů.
V červnu už musí být z bezpečnostního hlediska všechno v pořádku.
Češi v Guadalajaře absolvují klasické kolečko – tiskové konference, trénink, zápas, mediální povinnosti. Úvodní utkání s Jižní Koreou odehrají 12. června na stadionu Akron na západním okraji města. S kapacitou pod padesát tisíc diváků patří k nejmenším na mistrovství.
A pak zase zpátky tři hodiny do Dallasu.
Pokud Češi odletí den po utkání (místního času ráno 12. června), zůstanou jim v kempu tři celé dny na přípravu. Čtvrtý (tedy dva dny před utkáním) už zase musejí být připravení v dalším městě – tentokrát v Atlantě. Jedenáct set kilometrů vzdušnou čarou, letecky dvě hodiny.
Atlanta je hlavním a největším městem státu Georgie, leží na jejím severu a žije v ní přes půl milionu obyvatel. Atlanta je známá především díky letním olympijským hrám v roce 1996, sídlí v ní také základna firmy Coca-Cola. V historii se stala významným centrem hnutí za lidská práva v čele s Martinem Lutherem Kingem Jr.
Češi se představí na tamním Mercedes-Benz Stadium, což je architektonický skvost. Otevřeli ho v roce 2017 a s kapacitou 75 tisíc diváků patří k největším. Dominuje mu obrovská prstencová LED obrazovka po obvodu a efektní zatahovací střecha.
Tam se Češi střetnou 18. června s Jihoafrickou republikou.
Na výšku jsou Mexičané zvyklí
A pak opět dvouhodinový přelet do Dallasu.
V kempu Češi stráví nejspíš další čtyři dny a pak je čeká cesta do mexického hlavního města. Patnáct set kilometrů vzdušnou čarou, dvě hodiny padesát v letadle.
Mexico City straší nadmořskou výškou 2 300 metrů, což bude velký šok. Domácí Mexičané, se kterými se Češi 25. června utkají, jsou na místní poměry naprosto bez problémů zvyklí. Předchozí mač navíc hrají v Guadalajaře, z domácích vysoko položených trávníků se ve skupině vůbec nehnou.
V mexické metropoli, která má přes devět milionů obyvatel, se představí na nově zrekonstruovaném Aztéckém stadionu, tamním fotbalovém chrámu. Stánek pro 83 tisíc diváků bude hostit už třetí mistrovství světa, což je světový unikát.
V roce 1970 hostil například „zápas století“ mezi Itálií a Západním Německem, jeho tribuny zažily i Maradonovu „boží ruku“ v roce 1986 či Pelého triumf na MS 1970. V létě se v domově mexické reprezentace představí i Češi.
Vyřazovací fáze? Další dlouhé cesty
A co pak? Minimálně odlet zpět do kempu v Dallasu. Dál bude záležet na výsledcích. Několik cest už ale minimálně načrtnout lze.
4. místo – konec na turnaji. Tady je to jasné, další přesun už bude jen ten víc než dvanáctihodinový do Prahy kolem devíti tisíc kilometrů.
3. místo – tady by na Čechy číhaly dvě možnosti podle toho, z jakých skupin nakonec postoupí týmy na třetích místech. Z dvanácti skupin totiž půjde dál jen osm celků.
První možností je Foxborough u Bostonu na severovýchodě, tedy přelet 2 500 kilometrů vzdušnou čarou, let okolo 4 hodin. Druhou možností je Seattle na severozápadě země, což je 2 700 kilometrů vzdušnou čarou a letecky čtyři a půl hodiny.
Soupeři? V první variantě buď vítěz skupiny E (Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor), v té druhé vítěz skupiny G (Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland).
2. místo – tady je možnost jediná, a to zápas v Inglewoodu v kalifornském Los Angeles. Přelet dvou tisíc kilometrů na tři a půl hodiny. Tam by se Češi setkali s druhým týmem skupiny B (Kanada, Katar, Švýcarsko, Bosna).
1. místo – vítěz skupiny bude hrát opět v Mexico City, z logických důvodů, kdyby skupinu ovládl mexický pořadatel z prvního koše. Utkal by se se třetím týmem buď ze skupiny C, E, F, H, nebo I.