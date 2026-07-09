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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Maradona brblal: Ten neuřídí ani dopravu! Messi ve Scalonim našel staršího bráchu

David Čermák
  10:40

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Argentinský trenér Lionel Scaloni na MS ve fotbale. | foto: AP

Zrovna dohlížel na přípravu v hotelové posilovně, když mu v kapse zavibroval telefon. Lionel Scaloni tušil, co uslyší: „Chceme, abys áčko vedl ty. Věříš si?“ Nebyla to tenkrát, na podzim 2018, od pánů z argentinského svazu dlouze promyšlená nabídka. Spíš potřebovali ušetřit a Scaloni, asistent odvolaného kouče Sampaoliho a zároveň trenér dvacítky, byl první po ruce.

Málokdo mu věřil a spousta lidí ho rovnou odepsala.

„To je vtip?“ durdil se Diego Maradona, pro Argentince ztělesnění fotbalového božstva, kterému celá země naslouchala. „Vždyť ten chlap by nezvládl řídit ani dopravu na křižovatce!“

Kdo ví, jestli by se seňor Diego omluvil, kdyby sledoval, co Scaloni za osm let dokázal vybudovat.

Dvakrát zlato na mistrovství Jižní Ameriky. Před čtyřmi lety v Kataru vymodlený triumf na světovém šampionátu. A teď? Že by znovu?

O Scalonim se moc nemluví, ale mělo by. Ze 101 zápasů na argentinské lavičce jich 74 vyhrál, s ohromujícím skóre 212:54. A pokud žasnete nad tím, jakou mentální sílu najednou tým má a jak zvládá urvat velké zápasy, věřte, že to je z velké části jeho zásluha.

Jenže když Argentinci v úterý v Atlantě za třináct minut nastříleli tři góly a na mistrovství světa otočili téměř ztracený osmifinálový zápas s Egyptem, nad hlavami spoluhráčů létal démon Messi a Scaloni, pan nenápadný, stál zase stranou.

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Když ho odchytil televizní reportér, před kamerou se rozplakal a dojetím se mu třásl hlas: „Omlouvám se, je toho na mě moc. Máme tu tak úžasné kluky, tak skvělou partu, kamaráde... Pardon, fakt nemůžu mluvit. Musím jít.“

Ani slovo o tom, že zápas pomohly zlomit jeho tahy: stoper Romero, kterého vytáhl na hrot, snížil na 1:2. Před vyrovnáním přiťukl míč Messimu náhradník Montiel, který byl na hřišti sotva deset minut. A vítězný gól Fernándezovi připravil precizním centrem Martínez, další střídající.

Argentinský trenér Lionel Scaloni během utkání s Egyptem.
Lionel Messi v objetí s argentinským trenérem Lionelem Scalonim poté, co v 80. minutě odešel ze hřiště.
Argentinský trenér Lionel Scaloni na MS ve fotbale.
Argentinský trenér Lionel Scaloni na MS ve fotbale.
4 fotografie

Stačili jste si všimnout, jak Scaloni postupovou trefu v nastaveném čase oslavil? Správně, nijak!

Málokdy se nechá strhnout, tentokrát si jen zakryl obličej rukama a běžel cosi říct čtvrtému rozhodčímu. Žádný úsměv, žádné křepčení, hlavně zachovat klid a nenechat se semlít emocemi. Zatímco Egypťané na argentinskou lavičku prskali nadávky, hádali se s rozhodčími a šermovali rukama, on byl pořád ve svém světě: gesty dirigoval hráče, rozdával taktické pokyny a divočina, která se odehrávala pár metrů od něj, se ho vůbec nedotýkala.

Argentinský trenér Lionel Scaloni během utkání s Egyptem.

Možná právě proto, jak nenápadně působí, ho nejdřív fanoušci vůbec nebrali. Nezdálo se jim, že místo Bielsy, Pochettina nebo Simeoneho šéfuje reprezentaci syn farmářů z městečka Pujato, který se jako hráč v národním týmu jen mihl, kopal v průměrných italských a španělských týmech a coby trenér neměl za sebou vlastně nic.

Přitom dávalo smysl, aby Argentinci zkusili něco udělat jinak. Pětadvacet let čekali na trofej, marně si dělali naděje před každým mistrovstvím světa, tlak nezvládali ustát ani na jihoamerickém šampionátu a pomalu začali zatracovat i Messiho, nejlepšího fotbalistu planety.

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Co že zrovna Scaloni v něm našel dokonalého lídra a vítěze? Možná nevíte, že byl u toho, když maličký šikula v osmnácti v reprezentaci debutoval. Messi to tenkrát proti Maďarsku přepískl s nováčkovským nadšením, po necelé minutě trefil soupeře loktem a v slzách se šoural ze hřiště. Scaloni si ho po utkání vzal stranou, uklidňoval, konejšil.

A na to se nezapomíná.

„Našel jsem v něm staršího bráchu,“ vyprávěl Messi. Když pak před čtyřmi lety v Kataru společně vyválčili zlato, dojímal se: „Tolik mu toho dlužím, to díky němu jsem v nároďáku zůstal. Nikdy ho nechci zklamat.“

Lionel Messi v objetí s argentinským trenérem Lionelem Scalonim poté, co v 80. minutě odešel ze hřiště.

Slovy klasika: A o tom to je! Sám Scaloni netají, co je pro něj při práci základ: „Taktika je až na druhém místě, hlavní je vybrat správné chlapy. Na strategii rozhodně záleží, ale když nemáte srdce, nevyhrajete nic.“

Něco na tom bude. Argentinci možná nemají v Americe nejlepší tým, osm hráčů už překročilo třicítku, spousta opor prožila v klubu mizernou sezonu a kromě devětatřicetiletého Messiho zoufale chybí spolehlivý střelec. Dvakrát už měli namále, ale pokaždé se z krize zvládli vyhrabat. A s trenérem kliďasem dál žijí sen o zlaté obhajobě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

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Osmifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
9. 7. 22:00
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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