Málokdo mu věřil a spousta lidí ho rovnou odepsala.
„To je vtip?“ durdil se Diego Maradona, pro Argentince ztělesnění fotbalového božstva, kterému celá země naslouchala. „Vždyť ten chlap by nezvládl řídit ani dopravu na křižovatce!“
Kdo ví, jestli by se seňor Diego omluvil, kdyby sledoval, co Scaloni za osm let dokázal vybudovat.
Dvakrát zlato na mistrovství Jižní Ameriky. Před čtyřmi lety v Kataru vymodlený triumf na světovém šampionátu. A teď? Že by znovu?
O Scalonim se moc nemluví, ale mělo by. Ze 101 zápasů na argentinské lavičce jich 74 vyhrál, s ohromujícím skóre 212:54. A pokud žasnete nad tím, jakou mentální sílu najednou tým má a jak zvládá urvat velké zápasy, věřte, že to je z velké části jeho zásluha.
Jenže když Argentinci v úterý v Atlantě za třináct minut nastříleli tři góly a na mistrovství světa otočili téměř ztracený osmifinálový zápas s Egyptem, nad hlavami spoluhráčů létal démon Messi a Scaloni, pan nenápadný, stál zase stranou.
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Když ho odchytil televizní reportér, před kamerou se rozplakal a dojetím se mu třásl hlas: „Omlouvám se, je toho na mě moc. Máme tu tak úžasné kluky, tak skvělou partu, kamaráde... Pardon, fakt nemůžu mluvit. Musím jít.“
Ani slovo o tom, že zápas pomohly zlomit jeho tahy: stoper Romero, kterého vytáhl na hrot, snížil na 1:2. Před vyrovnáním přiťukl míč Messimu náhradník Montiel, který byl na hřišti sotva deset minut. A vítězný gól Fernándezovi připravil precizním centrem Martínez, další střídající.
Stačili jste si všimnout, jak Scaloni postupovou trefu v nastaveném čase oslavil? Správně, nijak!
Málokdy se nechá strhnout, tentokrát si jen zakryl obličej rukama a běžel cosi říct čtvrtému rozhodčímu. Žádný úsměv, žádné křepčení, hlavně zachovat klid a nenechat se semlít emocemi. Zatímco Egypťané na argentinskou lavičku prskali nadávky, hádali se s rozhodčími a šermovali rukama, on byl pořád ve svém světě: gesty dirigoval hráče, rozdával taktické pokyny a divočina, která se odehrávala pár metrů od něj, se ho vůbec nedotýkala.
Možná právě proto, jak nenápadně působí, ho nejdřív fanoušci vůbec nebrali. Nezdálo se jim, že místo Bielsy, Pochettina nebo Simeoneho šéfuje reprezentaci syn farmářů z městečka Pujato, který se jako hráč v národním týmu jen mihl, kopal v průměrných italských a španělských týmech a coby trenér neměl za sebou vlastně nic.
Přitom dávalo smysl, aby Argentinci zkusili něco udělat jinak. Pětadvacet let čekali na trofej, marně si dělali naděje před každým mistrovstvím světa, tlak nezvládali ustát ani na jihoamerickém šampionátu a pomalu začali zatracovat i Messiho, nejlepšího fotbalistu planety.
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Co že zrovna Scaloni v něm našel dokonalého lídra a vítěze? Možná nevíte, že byl u toho, když maličký šikula v osmnácti v reprezentaci debutoval. Messi to tenkrát proti Maďarsku přepískl s nováčkovským nadšením, po necelé minutě trefil soupeře loktem a v slzách se šoural ze hřiště. Scaloni si ho po utkání vzal stranou, uklidňoval, konejšil.
A na to se nezapomíná.
„Našel jsem v něm staršího bráchu,“ vyprávěl Messi. Když pak před čtyřmi lety v Kataru společně vyválčili zlato, dojímal se: „Tolik mu toho dlužím, to díky němu jsem v nároďáku zůstal. Nikdy ho nechci zklamat.“
Slovy klasika: A o tom to je! Sám Scaloni netají, co je pro něj při práci základ: „Taktika je až na druhém místě, hlavní je vybrat správné chlapy. Na strategii rozhodně záleží, ale když nemáte srdce, nevyhrajete nic.“
Něco na tom bude. Argentinci možná nemají v Americe nejlepší tým, osm hráčů už překročilo třicítku, spousta opor prožila v klubu mizernou sezonu a kromě devětatřicetiletého Messiho zoufale chybí spolehlivý střelec. Dvakrát už měli namále, ale pokaždé se z krize zvládli vyhrabat. A s trenérem kliďasem dál žijí sen o zlaté obhajobě.