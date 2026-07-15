Nepleťme si politiku a fotbal, vyzýval Scaloni. Viceprezidentka však budila vášně

Britské zámořské území, kterému v Argentině říkají Malvíny, zůstává předmětem sporu o suverenitu mezi oběma zeměmi. Při konfliktu, trvajícím 74 dní, tehdy zemřelo 649 argentinských vojáků, 255 britských bojovníků a tři civilisté.
„Bylo to velmi smutné období v naší historii a nemůžeme s tím moc dělat, taková je realita,“ řekl Scaloni na tiskové konferenci podle BBC Sport.
„V jiných částech světa se dějí různé věci a my válku kritizujeme. Na padlé samozřejmě nezapomínáme, ale tady jde o fotbalový zápas. Neměli bychom tyto dvě věci spojovat.“
Jenže zatímco kouč národního týmu uklidňoval případné napětí, argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová zvolila odlišný přístup.
Ve svém příspěvku na sociální síti X citovala pokřik, který hráči zpívali po dramatickém vítězství 3:2 nad Egyptem v osmifinále a který odkazuje na Falklandy a argentinské legendy Diega Maradonu a Lionela Messiho.
Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
No es un partido más.
No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.
¡Aguante Argentina! Porque…
„Hrajeme proti pirátům-uchvatitelům. Není to jen tak nějaký zápas,“ vyťukala na mobilu konzervativní politička.
„Nebudu politicky korektní – proti Angličanům je to vždycky něco víc. Jde o Malvíny, jde o Diega, jde o Lea a jde o to zastavit vetřelce. Do toho, Argentino! Protože až do posledního dechu budeme požadovat to, co nám patří!“
V Atlantě budou kvůli historickému napětí mezi oběma národy zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Anglie se pokusí porazit obhájce titulu a postoupit do svého prvního finále mistrovství světa od roku 1966.
„Řekl bych, že to není relevantní, ale nejsem si tím úplně jistý,“ komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel novinářům v předvečer semifinále podle agentury Reuters. Příprava jeho týmu se soustředila spíše na zápas před ním než na historii za ním.
„Myslím, že si hráči velmi dobře uvědomují význam obou zemí a toho, co to pro ně znamená. Pokud zápas přináší tolik ikonických momentů, nemůžete prostě říct, že jde jen o další fotbalový zápas,“ míní Tuchel.
Podle trenéra s německým pasem se Angličané soustředí jen na to, co mohou ovlivnit. „O historických událostech vlastně nemluvíme. Zápas je sám o sobě obrovský a pozornost, která se mu věnuje, je dostatečně velká.“
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Falklandy, Boží ruka, Beckhamova červená. Výjimečná rivalita mezi Anglií a Argentinou
Maradona vedl Argentinu k vítězství nad Anglií ve čtvrtfinále světového šampionátu v roce 1986, když vstřelil slavný gól „boží rukou“ a brilantně vsítil i druhý. Zato aktuální kapitán Messi bude Ostrovanům čelit poprvé.
Osminásobný držitel Zlatého míče byl hnací silou týmu na její cestě do semifinále. Ve 39 letech vstřelil osm gólů, což je společně s francouzským útočníkem Kylianem Mbappém nejvíce na turnaji.
Argentina však celkově měla problémy s týmovou souhrou a trojnásobní vítězové mistrovství světa byli v každém ze svých zápasů vyřazovací fáze pod tlakem.
„Kdybyste mi to před měsícem a půl nabídli, bral bych postup do semifinále, takže mi nevadí, jak jsme se sem dostali,“ řekl Scaloni. „Nemůžu svým hráčům nic vytknout. Je mi jedno, jestli jsme unavení, nebo ne. Tohle je semifinále mistrovství světa.“
Scaloni dodal, že se svým týmem probírali, jak nejlépe čelit anglickému útočníkovi Harrymu Kaneovi a záložníkovi Judeovi Bellinghamovi, kteří během mistrovství světa vstřelili oba po šesti gólech.
„Jsou to dva skvělí hráči, patří k nejlepším na světě. Každý trenér by je rád měl ve svém týmu,“ uzavřel.