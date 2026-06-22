A je to!
Historický milník překonal argentinský kouzelník dva dny před devětatřicátými narozeninami. Aby toho nebylo málo, v nastavení přidal po skrumáži ve vápně ještě druhý. Celkem osmnáct.
Tak všechno nejlepší!
Na jeho šestém mistrovství světa zatím platí jasná rovince – co gól Argentiny, to Messi. Dohromady s hattrickem Alžírsku už jich má letos pět.
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Argentina - Rakousko 2:0, Messiho show, dal oba góly a překonal rekord MS
Co na tom, že se jeho kariéra pomalu chýlí ke konci. Před čtyřmi lety dotáhl Argentinu k vytouženému světovému prvenství a teď ji táhne znovu. Za obhajobou?
Je až k nevíře, když zjistíte, že dvanáct z osmnácti rekordních tref nasbíral až na posledních dvou šampionátech. Že v součtu na největším turnaji skóroval v šesti zápasech po sobě, čímž vyrovnal Justa Fontaina z Francie a Jairzinha z Brazílie. Že míří na další rekord, a to v počtu asistencí, ve kterých je teď s osmi nastejno se zesnulým krajanem Diegem Maradonou.
Dohromady sedmkrát jásal v Kataru včetně finále s Francií a za nejlepším střelcem Kylianem Mbappém tam zaostal o jediný gól. Teď se oba přetahují i v Americe. Právě Mbappé střelecký rekord stíhá též, ve svých sedmadvaceti je už na čtrnácti brankách a vy správně tušíte, že pokud se nestane nic nečekaného, bude brzy jeho příštím držitelem.
Teď si ho ale užívá Messi.
Německý kanonýr Klose ho držel dlouhých dvanáct let, od roku 2014, kdy Němci triumfovali v Brazílii právě nad Argentinou. Právě tam Messi hrál už na svém třetím mistrovství světa.
Když si jeho jméno zadáte do vyhledávače Google, vystřelí vám přes monitor konfety a pod fotbalovým míčem se ukáže: „Nejlepší střelec v historii mistrovství světa.“
Messi = fenomén.
Po osmi Zlatých míčích a čtyřech oceněních pro nejlepšího hráče FIFA ukořistil Messi další individuální milník.
Do toho mimochodem překonal i jeden negativní rekord, stal se hráčem s největším počtem zahrávaných (7), ale i neproměněných (3) pokutových kopů v historii mistrovství bez započtení penaltových rozstřelů.
To mu ale bude vadit ze všeho nejméně.
Duel s Rakouskem je pro Messiho osmadvacátým zápasem na mistrovství světa, což je také rekord FIFA. Na svém šestém šampionátu hraje ve skvělé formě. Minulý týden proti Alžírsku zaznamenal první hattrick na MS, který navíc přišel při jubilejním 200. reprezentačním startu a na den přesně 20 let od jeho debutu na světovém šampionátu, při němž v roce 2006 jako střídající hráč rovněž skóroval.
Od té doby uteklo už osmnáct gólů.