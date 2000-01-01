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Dvacet let a týden uplynulo od jeho debutu na fotbalovém mistrovství světa, na němž mimochodem skóroval poprvé. Turnaje v letech 2006 a 2026 dělí osmnáct gólů, kterými argentinský fenomén Lionel Messi v pondělí večer proti Rakousku překonal a následně ještě vylepšil střelecký rekord šampionátu. Podívejte se postupně na všechny jeho trefy.
Autor: Reuters
1. GÓL: Argentina - Srbsko a Černá Hora 6:0 (16. 6. 2006), pravačkou na 6:0. Tehdy ještě na zádech nosil v národním týmu číslo devatenáct. Tolik mu také za pár dnů bylo, když tenkrát debutoval na mistrovství světa. Z lavičky přišel na posledních šestnáct minut a hádejte co. Rovnou gól i asistence! Supertalent španělské Barcelony převzal napravo přihrávku Carlose Téveze a prostřelil brankáře soupeře. Na dlouhou dobu to byl ale poslední zásah na světovém šampionátu.
Autor: JUNG YEON-JE / AFP / AFP / Profimedia
2. GÓL: Argentina - Bosna a Hercegovina 2:1 (16. 6. 2014), levačkou na 2:0. Zatímco na první zásah čekal 16 minut, na ten druhý dalších osm let. Na den přesně. Prosadil se až ve svých sedmadvaceti letech na šampionátu v Brazílii proti Bosně. Před vápnem převzal pas Gonzala Higuaína, protancoval kolem dvou obránců a přesně zamířil k tyči.
Autor: Sergei Grits, AP
3. GÓL: Argentina - Írán 1:0 (21. 6. 2014), levačkou na 1:0. Jediná trefa zápasu a stála za to. Messi si před vápnem připravil balon, napřáhl a z pořádné dálky vypálil za záda brankáře. To všechno v devadesáté minutě, kdy už asijské mužstvo skoro slavilo senzační bod.
Autor: ČTK / AP / Jon Super, ČTK
4. GÓL: Argentina - Nigérie 3:2 (25. 6. 2014), levačkou na 1:0. Předtím z dálky, tentokrát zblízka. Po střele Ángela di Maríi, která se odrazila od tyče i gólmana, přilétl Messi do vápna a skákavý míč napálil levačkou prudce přímo pod břevno.
Autor: ČTK
5. GÓL: Argentina - Nigérie 3:2 (25. 6. 2014), levačkou na 2:1 z přímého kopu. Střela letěla dlouho, byl to vysoký oblouček, přesto se nigerijský brankář jenom ohlédl a ani neskákal. Důležitý gól poté, co africký tým vyrovnal. Na turnaji pak Argentina došla až do finále, kde podlehla Německu.
Autor: ČTK / AP / Fernando Vergara, ČTK
6. GÓL: Argentina - Nigérie 2:1 (26. 6. 2018), pravačkou na 1:0. Po čtyřech letech to opět schytala Nigérie. Messi zpracoval precizní přihrávku Évera Banegy a prostřelil bezmocného brankáře.
Autor: AP
7. GÓL: Argentina - Saúdská Arábie 1:2 (22. 11. 2022), z penalty na 1:0. Turnaj v Kataru sice začal gólem, výsledkově to ale pro Messiho nebylo šťastné. Saúdská Arábie zápas překvapivě otočila a pozdější mistry světa senzačně porazila.
Autor: AP
8. GÓL: Argentina - Mexiko 2:0 (26. 11. 2022), levačkou na 1:0. Ve druhém skupinovém zápase už Argentinci nezaváhali a vítězství nad Mexikem jim vystřelil právě Messi. Di María mu předal míč před vápno, on si ho zpracoval do rychlosti a zpoza vápna přesnou ranou k tyči otevřel skóre.
Autor: AP
9. GÓL: Argentina - Austrálie 2:1 (3. 12. 2022), levačkou na 1:0. Zase otevřel skóre, tentokrát v osmifinále. Všechno začal svým přímým kopem z pravé strany hřiště, odkud se pomalu přesunul do pokutového území, kde mu balon předložil Otamendi. Messi se rychle zorientoval a umístil míč přesně k tyči.
Autor: AP
10. GÓL: Argentina - Nizozemsko 2:2, 6:5 po penaltách (9. 12. 2022), z penalty na 2:0. Jubilejní gól v bláznivém zápase. Pamatujete? Nejprve Messi proměnil pokutový kop, načež se otočil na nizozemskou lavičku a provokativně nastražil uši. Zápas plný roztržek nakonec Nizozemci srovnali díky dvěma gólům Weghorsta a Argentinci prošli do semifinále až po penaltovém rozstřelu.
Autor: Profimedia.cz
11. GÓL: Argentina - Chorvatsko 3:0 (13. 12. 2022), z penalty na 1:0. Opět otevřel skóre a načal semifinálovou prohru nakonec bronzových Chorvatů. A tak prošli Argentinci až do finále.
Autor: AP
12. GÓL: Argentina - Francie 3:3, 7:5 po penaltách (18. 12. 2022), z penalty na 1:0. Opět otevíral skóre a opět z pokutového kopu. Argentinci dokonce navýšili vedení na 2:0, ale nakonec se po devadesáti minutách ve finále mistrovství světa 2022 prodlužovalo...
Autor: ČTK / AP / Fernando Vergara, Profimedia.cz
13. GÓL: Argentina - Francie 3:3, 7:5 po penaltách (18. 12. 2022), pravačkou na 3:2. Jenže pak opět udeřil Messi. Nejdřív brankář Hugo Lloris vyrazil střelu střídajícího Lautara Martíneze, a tak míč vedle stojící Messi zblízka dorazil do sítě. V penaltovém rozstřelu svůj pokus proměnil a oslavil titul mistra světa.
Autor: ČTK / AP / Fernando Vergara, ČTK
14. GÓL: Argentina - Alžírsko 3:0 (17. 6. 2026), levačkou na 1:0. Šesté mistrovství světa, zase Messi. V Americe nejdřív dostal uprostřed hřiště tak moc prostoru, že postupoval k vápnu nikým neatakovaný. A tak napřáhl z dálky a umístil balon do sítě. Jako by nic.
Autor: Reuters
15. GÓL: Argentina - Alžírsko 3:0 (17. 6. 2026), z dorážky na 2:0. Alžírský gólman Luca Zidane nejdřív neudržel střelu Alexise MacAllistera, pak se před ním zjevil Messi a dorazil svůj druhý gól na turnaji. Tam ale ještě neskončil...
Autor: Reuters
16. GÓL: Argentina - Alžírsko 3:0 (17. 6. 2026), levačkou na 3:0. A byl z toho premiérový Messiho hattrick na mistrovství světa. Opět si připravil míč na hranici vápna a zase vystřelil tak, že brankář jen smutně skočil. A k rekordu chyběla jediná trefa...
Autor: AP
17. GÓL: Argentina - Rakousko 2:0 (22. 6. 2026), levačkou na 1:0. Nejdřív však Messi neproměnil penaltu, takže slavit mohl mnohem dřív. Takhle si počkal až na gól ze hry, když na vápně nastavil levačku a balon umístil do protipohybu gólmana. Střelecký rekord na světových šampionátech padl!
Autor: Reuters
18. GÓL: Argentina - Rakousko 2:0 (22. 6. 2026), levačkou na 2:0. Ale to Messimu nestačilo. V závěru zápasu se dostal do skrumáže ve vápně, natáhl se ke střele a míč prošel až do sítě. Messi navýšil střelecký rekord na osmnáct gólů a utekl Kylianovi Mbappému z Francie, který ho stíhá se čtrnácti trefami. Kdy ho překoná? Zřejmě brzy. Teď je ale novým králem Messi.
Autor: AP